‘JA SAM RATNI ZAPOVJEDNIK, NISAM JA IZ KOKOŠINJCA DOŠAO!’ Skejo ‘poljubio vrata’ na Pantovčaku, pa zagrmio: ‘Prije bih poginuo, nego skinuo kravatu’

Autor: Lucija Brailo

Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je u ponedjeljak u Uredu predsjednika predstavnike Udruge veterana Domovinskog rata 114. brigade Hrvatske vojske.

Na sastanku su prisustvovali predsjednik Udruge umirovljeni satnik Ante Banović-Krilnik, bivši zapovjednik 114. brigade HV-a general-bojnik Slaven Zdilar i zapovjednik 3. bojne 114. brigade HV-a umirovljeni satnik Stipe Ćoso.

Međutim, osim njih trojice, na sastanak su, prema navodima predsjedništva Udruge IX. bojne HOS-a, došli i ratni zapovjednik brigade pukovnik Marko Skejo te ratni zapovjednik IX. bojne HOS-a bojnik Miće Ćuk kojima je, kako tvrde, zabranjen ulazak u ured predsjednika zbog kravata na kojima je bio i “amblem HOS-a”. Zato smo kontaktirali Marka Skeju, koji je za Dnevno ispričao kako je to izgledalo u ponedjeljak u Uredu predsjednika te istaknuo kako bi “prije poginuo nego skinuo kravatu”.





Prvi put kod predsjednika

“Protokol i savjetnik predsjednika za branitelje gospodin Marijan Mareković zamolio je ratne zapovjednike Marka Skeju i Miću Ćuka da skinu kravate, što su oni izričito odbili, jer je pod tim znakom poginulo preko 700 bojovnika HOS-a koju su ugradili svoje živote u slobodnu i nezavisnu državu Hrvatsku. Nakon toga su Skejo i Ćuk napustili Pantovčak, a ostali otišli na prijem kod predsjednika RH”, stoji u priopćenju predsjedništva Udruge IX. bojne HOS-a.

Između ostalog, Skejo je napomenuo i kako mu je ovo trebao biti prvi posjet predsjedniku Republike ikada.

“Pa ja nikad nisam bio nikad kod predsjednika. Ovo je prvi put da me netko od predsjednika pozvao. Znači, ja sam došao u svojstvu predsjednika 114. brigade. Mi smo došli u Ured predsjednika, tamo je bila pročelnica i gospodin Mareković. Mi smo došli u odijelima, ne u uniformama, oni su rekli da se s amblemom HOS-a ne može u Ured ući. Međutim, ja sam rekao, slušajte, tu je 700 ljudi HOS-ovaca poginulo pod tim amblemom i tu su i rodbina, i roditelji, i narod. To su ljudi koji su ginuli za Hrvatsku i stvarali hrvatsku državu, da bi sada nekome smetao amblem na mojoj kravati”, objasnio je Skejo.

‘Ja sam ratni zapovjednik, nisam ja iz kokošinjca došao’

Dodao je i kako bi radije poginuo, nego skinuo HOS-ovu kravatu.

“Ja sam rekao, ako je tako, hvala vam lipa, ja idem dalje i gotovo. Ja ju skinut neću, radije bi poginuo, nego skinuo kravatu. Jer sam ratovao pod tim amblemom i jer su ginuli pod tim amblemom i to je to. S njom sam bio po raznim ministarstvima, na svečanim godišnjicama, uvijek sam s HOS-ovom kravatom i nigdje nisam imao problema, ovo je prvi put. Pa to je meni ispod časti, ja sam ratni zapovjednik, nisam ja iz kokošinjca došao. Ja sam vodio vojsku, ja sam ratovao i borio se. Slučajno smo ostali živi. Sad kad smo stvorili Hrvatsku, da meni netko lekcije dijeli, to nema govora, pa makar bio i predsjednik”, rezolutan je.

Reakcija na ovaj slučaj iz Ureda predsjednika je izostala, no priopćili su kako su na sastanku razgovarali o “dosadašnjem radu i daljnjim planovima Udruge veterana Domovinskog rata 114. brigade HV-a pri čemu su članovi Udruge informirali predsjednika Milanovića i o problemima s kojima se Udruga i članovi Udruge suočavaju”.









Zamjerke Skeji

Podsjetimo, krajem lipnja došlo je do raskola u HOS-u, budući su splitski HOS-ovci koji se ne slažu s politikom sadašnjeg predsjednika Marka Skeje pokrenuli osnivanje Udruge dragovoljaca IX. bojne HOS-a 1991. Oni žele da na čelu udruge bude bojnik Jurica Jukić, koji je prošao ratišta od Slavonije do Dubrovnika, dok Skeji zamjeraju “samoreklamiranje i korištenje postrojbe u političke svrhe”.

“Bojna nikad nije nosila ime Rafaela Bobana naš naziv je bio IX. bojna HOS Split. Određena gospoda tvrde da je postrojba osnovana 10. travnja, što nije točno, a to potvrđuju i službeni dokumenti. Odričemo se 10. travnja, to je bio zločin i to nas ne zanima. S tim nemamo veze. Ali ne odričemo se pozdrava Za dom spremni, onog iz 1991. godine, ne onog iz 1941. Udruga ne može biti ničija politička platforma. Gospodin koji je vodi mijenja svoju šestu stranku i uvodi članove u svoju šestu stranku. To HOS nije zaslužio”, rekao je Jukić za Slobodnu Dalmaciju.