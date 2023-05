‘JA SAM PSIHOPAT, TREBA ME SMIRITI!’ Riječi ubojice iz Beograda nikada neće zaboraviti: ‘Rekao je da je htio napraviti obrambeni zid na ulazu u školu’

Autor: I.G.

U osnovnoj školi u Beogradu došlo je do stravičnog masakra u kojem je 13-godišnji učenik ubio osam svojih razrednih kolega i portira škole. Ovo je bio glavna tema večerašnje emisije “Oko” Radiotelevizije Srbije, koja je donijela neke nove detalje o ovom nezapamćenom zločinu.

Gost emisije bio je načelnik beogradske policije Veselin Milić, koji je otkrio da je Kosta K., dječak koji je izvršio ovaj zločin, pozvao policiju nakon masakra i rekao da je on psihopat koji se treba smiriti. Kako je kazao Milić, dječak je nakon izvršenja zločina rekao da ga je uhvatila panika i da je bio ispravno da nazove policiju i prijavi događaj.

“Dijete koje je izvršilo ovaj zločin (on čak nije ni mlađi maloljetnik da bi se moglo razgovarati o njegovoj kazneno-pravnoj zaštiti), on je na pozivu, kada je nazvao dežurnu službu Policijske uprave za grad Beograd, rekao da je pucao na osobe u školi i da je on, u toj izjavi koja je snimljena i zabilježena, psihopat koji se treba smiriti. To je izjavio kada je nazvao dežurnog radnika da prijavi sam događaj”, ispričao je Milić.





O motivu dječaka Milić kaže da nije moguće govoriti, jer se radi o djetetu rođenom 2009. godine, ali da su u razgovoru s njim saznali da je bio ignoriran od društva i da je kroz taj način društvenog života bio izopćen.

“Ono što smo u daljnjem razgovoru saznali u razgovoru s njim u prisustvu odvjetnika je da je on bio ignoriran od društva i da je kroz taj način društvenog života bio izopćen.”, rekao je.

Dječak je, prema Milićevim riječima, imao četiri molotovljeva koktela koje je sam napravio, ali nije imao namjeru ih koristiti protiv svojih kolega.

“Kako je rekao, nije imao namjeru ni želju tim koktelima zapaliti nijedno dijete ni društvo u razredu. Htio je, kaže, napraviti jedan obrambeni zid na ulazu u školu kako policija ili bilo tko drugi ne bi mogao doći da pruži pomoć jer bi imali barikadu na ulazu i on bi mogao uzeti okvir iz pištolja i spustiti ga na pod”, kazao je.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na presici je kazao da postoji sumnja da je dječak znao da ne može kazneno odgovarati. Međutim, Milić nije htio dati stručno mišljenje o tome je li dječak bio svjestan toga, jer to nije u njegovoj nadležnosti, već u nadležnosti centra za socijalni rad i tužiteljstva za maloljetnike.