‘JA SAM SRBIN I KRŠĆANIN, NE PUŠIM I NE PIJEM!’ Uroš B. smatra da je imao dobar razlog za krvavi pir: ‘Od malih nogu gledam nepravdu i tugu’

Autor: Dnevno.hr

Monstrum iz Mladenovca Uroš Blažić (20), koji je prošlog tjedna u Srbiji ubio osam osoba i ranio njih 15, istražiteljima je otkrio koji je bio motiv za njegov sumanuti krvavi pohod.

Kako navode srpski mediji, Blažić je navodno istražiteljima je kazao da je masakr počinio jer je u osnovnoj školi trpio nasilje. Ispričao je i kako su ga mještani ismijavali te da su radili zavjeru protiv njega.

Blažiću oružje nije bilo ništa nepoznato, on je odranije imao doticaj s oružjem. Navodno je 2021. godine na tavanu kuće pronašao kalašnjikov i pištolj, a povremeno je išao u jednu streljanu, a navodno je pucanje vježbao i u podrumu svoje kuće. Kako je ispričao, on je u podrumu kuće pucao iz pištolja u vreću s pijeskom. Njegov otac Radiša Blažić je potpukovnik Vojske Srbije, a i on je u međuvremenu uhićen.





‘Mještani su stvarali zavjeru protiv mene’

Njemu su prilikom pretresa objekata koje koristi pronašli nekoliko stotina metaka različitog kalibra, punjenje za municiju, jedan pištolj i jedan revolver. Njemu se na teret stavlja nedozvoljeno držanje oružja i stavljanje u promet eksplozivnih naprava.

Međutim, Uroš inzistira na tome da su ga mještani Dubone i Malog Orašja gdje je počinio masakr ismijavali, oni kažu da su Blažića poznavali tek površno.

“Osjećao sam podsmijeh, ruganje, ismijavanje. Mještani su stvarali zavjeru protiv mene”, rekao je te je ispričao i kako su navodno mještani sela pričali loše stvari o njegovom ocu, između ostalog i da je kriminalac.

‘Ja sam pravoslavac, Srbin, kršćanin, ne pušim, ne pijem alkohol’

Potom se osvrnuo na odrastanje i na period iz osnovne škole. Kako je ispričao, djeca su ga ismijavala jer je tamnije puti i nisu se željela družiti s njim.

“Od malih nogu gledam nepravdu i tugu, nepravda društva se reflektirala na mene. Nemam idole, ja sam pravoslavac, Srbin, kršćanin, ne pušim, ne pijem alkohol”, rekao je Blažić, prenosi Blic.

Tijekom svog iskaza, u kojem je pokušao opravdati monstruozni zločin, spomenuo je i kako se družio s javnim osobama. On je ispričao kako je bio blizak s pojedinim ljudima koji su sudjelovali u reality emisijama, a čak je to naveo kao razlog ljubomore za koju je tvrdio da je drugi osjećaju prema njemu.









Htio je ‘zaplašiti selo’

Blažić je saslušan u Višem javnom tužiteljstvu u Smederevu i određen mu je pritvor do 30 dana. On je tom prilikom ispričao kako je želio “zaplašiti selo” i pokazati kako “s njim nema šale”.

“Priznao je da je izvršio masakr, navodeći da je upotrebom automatske puške i pištolja na tri lokacije na teritoriju Smedereva i Mladenovca pucao na više osoba koje su se nalazile u grupi, a koje nije poznavao, da bi zaplašio stanovništvo navedenih naseljenih mjesta”, ispričao je ranije izvor Blica.