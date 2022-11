‘JA SAM ČUO DA JE ON PEDOFIL’! Milanović nikad oštriji prema Zekanoviću, lete niski udarci: ‘U sobi su odrasle osobe’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je 44. međunarodni sajam knjiga Interliber.

Obišao je izlagače koji će na Zagrebačkom velesajmu biti od 8. do 13. studenoga.

Na kraju se obratio novinarima, prokomentiravši odmah na početku prodaju udjela Fortenove.





‘Plenković voli prijetiti u prazno’

“Ja bih bio sretan da su to preuzeli mirovinski fondovi, ali oni isto moraju voditi računa o nekim kriterijima. Ali o tome odlučuju samo oni”, rekao je Milanović.

Premijer Plenković rekao je da mirovinski fondovi imaju puno toga za objasniti, što je Milanović komentirao kao “prijetnju u prazno”.

“On voli prijetiti bezveze i u prazno. Prozivati SOA-u, kao ona bi trebala znati što se događa. To je neodgovorno kad imaš toliko moći i odgovornosti u rukama, imao sam je i ja, ali ne bi mi palo na pamet da kažem odite pitat SOA-u. SOA nije KGB hvala Bogu, nije ni CIA. To će Plenković morati objasniti što je mislio pod tim. Neće oni morati ništa objasniti osim ako nisu članovi Predsjedništva HDZ-a, ali nisu. Odgovaraju vlasnicima, strogo su regulirani, i ovakve odluke donose sami”, komentirao je Milanović.

‘Radim za čavle pa ne znam’

Rekao je da ne zna ništa o fantomskom arapskom investitoru.

“Nikad čuo za njega, nemam nikakve informacije. On je kupio te dionice, to je to. Ne znam, stvarno ne znam. Za mene je bitno da ta Fortenova nastavi raditi.”

Potom su Milanovića novinari pitali kako Fortenova može poslovati normalno ako uopće nismo sigurni je li kupovina uspjela.









“Da ste me zaposlili za konzultanta i dali milijun dolara, ja bih vam odgovorio na to pitanje. Ovako radim za čavle tako da ne znam. Nemam ja tu pamet. Ne znam, kak da ja to znam”, odgovorio je.

O sjednici Antikorupcijskog vijeća

Na pitanje hoće li se odazvati sjednici Antikorupcijskog vijeća o INA-i kazao je da on ne mora na to otići.

“Ja ne moram na to otići, ali htio bih dobiti neke konture značenja mog svjedočenja tamo, osim da se netko zabavlja. Imam ja vremena, ali što bih ja tamo trebao reći, tko je ubio Kennedyja, tko je držao ljestve? Predsjednički imunitet postoji upravo zato da vas ne može svatko u svakom trenutku vuči za, da prostite, za nešto. Ne znam, očekujem da mi se pristupi na drugi način, a ne da to dolazi iz medija. Stvar je u tome da ja nemam tamo što reći”, rekao je Milanović.









‘Ja sam čuo da je on pedofil’

Novinari su rekli da bi ga Hrvoje Zekanović možda pitao nešto o klubu u Slovenskoj, on stalno iznosi da je predsjednik odlazio tamo.

“Ja sam čuo da je on pedofil. Ali to sam samo čuo. Kako može biti utuživo da sam čuo? Ja kažem, to je glupost. Ja sam siguran da on nije pedofil. Ali gledajte, sad sam to rekao, on nije pedofil, ljudi kažu da izgleda kao pedofil, ali ja tvrdim da nije. Ali čaršija priča, ljudi svakakve gluposti pričaju. Po čemu je to utuživo? To je demokracija. Želiš klevetati, onda se moraš suočiti s time da si odrasla osoba, da su u sobi odrasle osobe i da ja branim tvoje pravo da nisi pedofil. Da jesi imao bih razumijevanja, ali nisi i branit ću te do posljednje kapi sline u ustima”, rekao je Milanović.