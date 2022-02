SHRVANI VUČIĆ ISKRENO NAKON SMRTI PRVE SUPRUGE: Ja sam bio zauzet, a sad moram voditi računa o djeci!

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je gostovao na televiziji “Hepi” u emisiji “Ćirilica”.

Vučić je gostovanje počeo pričom o nedavnoj smrti bivše supruge Ksenije.

“Tragedija je da je jedna mlada osoba preminula. Milici i Danilu je teško. Milica se vratila na studij, tamo je sama, ali ona je jaka, mada je teže podnijela nego što sam očekivao, ali nema nikog tko može smrt majke lako podnijeti. Danilo je još više bio vezan za majku, ali dobro, pregrmjet će oni to. Uglavnom je majka vodila računa o njima, ja sam bio zauzet, a sada moram voditi računa o njima, o stvarima o kojima nisam do sada morao brinuti. Milica ima 19 godina, Danilo je stariji, ali je za mene dijete. Nikada neće biti sve u redu, ali bit će u smislu njihove snage i njihove volje da se bore “, rekao je Vučić.

Pomoć za mlade

On je potom najavio još jednu pomoć za mlade ljude u Srbiji.

“Maloprije smo završili sastanak, Ana Brnabić i ministar financija Siniša Mali, i donijeli smo odluku da će mladi ljudi dobiti još po 100 eura. Ili u svibnju ili do Vidovdana će svi mladi ljudi u Srbiji dobiti po još 100 eura. Neće biti prije izbora. Znaju ljudi da kad ja kažem, to se i desi”, rekao je Vučić i dodao da već u četvrtak kreće isplata od 20 tisuća dinara za umirovljenike.

“Ja vjerujem da u mandatu nove Vlade možemo doći do prosječne plaće od 1000 eura, do kraja mandata sljedeće vlade prosječna mirovina mora biti 500 eura”, rekao je.

O Ukrajini i Rusiji

“Vjerujem da će Rusi i Ukrajinci, to jest Rusi i Amerikanci naći zajednički jezik i onda nemam brige ni za razvoj Srbije, jer nas može poremetiti samo velika svjetska kriza”, rekao je Vučić.

O Đokoviću

Govorio je i o nedavnim napadima na Novaka Đokovića.









“Došao je kod predsjednika države, to rade svi sportaši. Mi imamo korektan odnos i ja sam se trudio da mu pomognem jer je to moj posao. Država je preuzela i više mjera nego što je morala, jer je Novak simbol pobjedničke Srbije. Novak je rekao hvala i to je normalno. Mi sada razmišljamo kako da podižemo tenisku Srbiju, to je naš interes. I sada će odmah biti negativni komentari. Ja nikada neću reći da me Novak podržao na izborima. Mene Novak obraduje svakom svojom pobjedom, ali ja se ne mogu kititi njegovim radom. Mi moramo biti uz njega i kada ga čitav svijet napada. Ti ljudi pokazuju da oni nisu u stanju podnijeti drugačije mišljenje”; naveo je Vučić.