JA NOVA LIDERICA DESNICE? TO JE ONO ŠTO BI HDZ NAJVIŠE RAZVESELILO! Mostova zastupnica otvoreno o ‘tituli’ koju joj sve češće pripisuju

Autor: Daniel Radman

Odlično razdoblje je iza zastupnice Saborskog kluba Mosta Marije Selak Raspudić. Ne samo da se Most u posljednje vrijeme isprofilirao kao najjača oporbena stranka od centra prema desno, pokazao je i to i posljednji Crodemoskop, već je zasjala i njezina politička zvijezda.

Istina, od početka mandata Selak Raspudić je itekako primjetna u Saboru, no nakon njezinog gostovanja u emisiji “Nedjeljom u 2”, koje je imalo iznimno pozitivan odjek, pojavili su se i komentari kako se ona nameće kao – liderica desnice.

“Što se tiče rasta Mosta, mi otpočetka novog mandata radimo sustavno, nismo se bavili samima sobom niti prolazili kroz neke raspade uzrokovane različitim političkim ambicijama, nego smo doista – to nije floskula – bili fokusirani na probleme građana”, kaže nam Selak Raspudić o aktualnim trendovima na političkoj sceni. “Mislim da se taj rad kroz cijeli mandat počeo sada isplaćivati. Jednostavno, riječ o rezultatu kontinuiteta. Ono što je najvažnije, nudili smo rješenja, nismo bili oporba koja je samo kritizirala”, dodaje.

Isticanje pojedinaca može unijeti nemir u oporbi

O sebi kao novoj liderici (desne) oporbe ipak govori s oprezom.

“Ovaj klub Mosta sastoji se od mnogo snažnih pojedinaca koji su po sebi prepoznatljivi, pa vjerujem da je i način na koji su moje kolege govorili o temama također doprinio da se one probiju u hrvatskoj javnost. Što se tiče lider, ne-lider, bilo kakvo isticanje pojedinca i etiketiranje pojedinca kao lidera na takav način može unijeti samo nemir u oporbene redove. Oporbi koja je heterogrena nije potreban lider nego suradnja. To je ono čemu treba stremiti. Neću nasjesti na to da sada uzdižem sebe jer jedini rezultat toga može biti borba taština u oporbenim redovima, a to je ono što bi HDZ sigurno najviše razveselilo“, dodaje.

“U oporbi ima dosta kvalitetnih političara, pogotovo u klubu Mosta, međusobno se podupiremo i bitno je da i dalje zajedno surađujemo kao što je bilo po pitanju ravnatelja HRT-a, a nadam se i svim ostalim temama koje su od interesa hrvatskim građanima.