‘JA NISAM SVETAC, ALI…’ Sin pomahnitao zbog ručka pa izbacio mamu iz stana: Ponudila mu jelo od jučer, a on je, zamislite, hito jaja i hrenovke!

“Zašto nisi napravila ništa za jesti za ručak?!” – urlao je uzrujano M.P. (26) po povratku kući na svoju majku samo zato što ga se “usudila” dočekati s ručkom od prethodnog dana, a on je htio hrenovke i jaja.

Nakon toga je uslijedilo psihičko nasilje nad ženom zbog čega je ubrzo u njihov stan u Splitu došla i policija.

Ovaj nemili događaj zbio se 12. lipnja ove godine u popodnevnim satima kada je nakon prigovaranja i galame na majku, istoj iz ruku uzeo ključeve od stana te ju potom uhvatio za tijelo i izgurao na stubište zgrade. Nakon toga je zaključao vrata stana i majku ostavio na vanjskom hodniku kako bi u miru mogao pretresti joj odjeću i ormare tražeći, smatra majka, novac, piše Jutarnji.hr.





Ovaj nezaposleni ekonomski tehničar je već od ranije poznat policiji, koja smatra kako se ogriješio o članak 10. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji pa ga je nedavno splitski sud osudio na 40 dana zatvora ali s rokom kušnje od pola godine.

Mladić je negirao krivnju svalivši svu odgovornost na vlastitu majku.

“Ja sam kriv samo u dijelu kad sam zaključao vrata stana, ali mamu izbacio nisam već je ona otišla kod susjede, a ja sam tražio svoj ključ stana u kojem sam nekad živio i koji su mi roditelji uzeli kad sam bio radi majke tri mjeseca u zatvoru. Nisam joj prigovorio što ne kuha jer je ona kuhala, pa nema logike. Ja nisam svetac i imam poroke iz prošlosti, a moja mama je nestabilna i nezadovoljna životom pa se na meni iskaljuje”, branio se 26-godišnjak u sudnici.

Njegova majka pak priča posve drugačiju verziju događaja. Policiji je rekla da joj se sin kobnog dana vratio kući s Raba gdje je proveo dan i pol.

“Odmah po ulasku u kuću napravio je scenu. Nije htio ručati što je ostalo od dana prije jer da to ne vrijedi, već je tražio hrenovke i jaja pa sam mu ih napravila. Zgrabio je snop ključeva među kojima je bio i ključ moje sobe. Pred njim moram sve kriti da mi ne uzme novce i da preživim mjesec. Kad sam mu pokušala uzeti ključeve, izgurao me u kratkoj majici van, s tek opranom kosom i ručnikom na glavi te zatvorio vrata. Molila sam ga da me pusti i otvori vrata strahujući i da se ne zapali kuća jer je ostao ručak na štednjaku. Susjedi sam rekla da zove policiju koja je vidjela da mi je cijelu sobu ispreturao. Bila sam izvan sebe”, prisjetila se očajna majka osumnjičenog. Dodala je i da je prije nekih pet godina sin joj upao u psihozu jer je pušio marihuanu.