’Ja ne bi glasao za neke HDZ-ovce’! Škoro otkrio svog idealnog birača, takav je naime glasao i za jednu svima poznatu damu

Autor: M.V.

Kandidat za gradonačelnika Zagreba iz redova Domovinskog pokreta, Miroslav Škoro, gostovao je u studiju Večernjeg lista gdje se osvrnuo na navode o njegovoj “huškačkoj izbornoj kampanji”, ali i komentarima premijera i predsjednika. Smatra kako se ovaj dvojac ne bi ni trebao petljati u izbore na ovoj razini, a što se tiče huškanja, govori kako huškaju njegovi protukandidati. “To su ljudi koji skaču po kontejnerima, nose mrtvačke kovčege. Mahali su zastavama Internacionale, nosili su titovke”, govori između ostalog.

Opet nastavlja o navodnim financijama platforme Možemo!, a opravdava se navodeći kako nitko nema ništa protiv civilnih udruga. Što se tiče pak policije na konferenciji Tomislava Tomaševića, šKORO tvrdi kako bi netko trebao reći što je on to rekao da se Tomašević osjeća nesigurno. “MUP je to demantirao”, rekao je.

Nastavlja dalje o političkoj borbi koju vodi Domovinski pokret, a ona nastoji, kako tvrdi, spriječiti klijentelizam. Upitan o glasovima birača, rekao je da očekuje glasove HDZ-ovaca. “I ja ne bih glasao za neke HDZ-ovce”, tvrdi pa dodaje: “Ja računam na činjenicu da postoje ljudi koji su dali glas Grabar-Kitarović i meni”.

’Okupit ću tim’

Povukao je i tezu o rodno ravnopravnim semaforima, iako Tomašević tvrdi kako je tema izvučena iz konteksta. “Važno je da taj striček koji stoji nije samo muško, ali zbog čega bi išli prema tome da je to važnije. Nama trebaju pametni semafori”, govori Škoro koji tvrdi kako je posao pjevača obavljen u samoći i nema stranke i novinara koji može reći da se okoristio u tom smislu.

“Dao sam ostavku na mjesto konzula. Nisam se slagao s modelom upravljanja u Ministarstvu vanjskih poslova, gdje je bilo novca za pršute, a nije bilo za kazalište iz Pečuha”, navodi.

Naposljetku, zaključuje kako u Zagrebu ne smije sve ići preko jedne osobe. “Želim biti čovjek koji će okupiti timove i ljude pustiti da rade. Kod nas je sve korupcija, ja bih formirao timove stručnih ljudi koji bi pazili na svaku kunu”, rekao je Škoro koji se osvrnuo i na pročelnike. Slaže se da ih ne treba biti 27, ali koja je njemu brojka optimalna ne zna. Zna pak da sa svima želi razgovarati i da gradskoj upravi treba rekonstrukcija.