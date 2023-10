Izvucite kišobrane i kabanice: Dolazi promjena vremena, evo gdje bi moglo biti kiše

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izvještava da će danas biti djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano.

“Uz prolazno više oblaka u unutrašnjosti je moguće malo kiše, ponajprije u Međimurju i Hrvatskom zagorju. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na sjevernom Jadranu mjestimice jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima.

U Dalmaciji slab i umjeren jugozapadnjak i jugo, tek prema večeri u okretanju na buru i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 na kopnu te između 24 i 28 °C na moru”, stoji u izvješću DHMZ-a.





Pretežno sunčano

Za zapadnu obalu Istre, riječku regiju, Kvarner i Kvarnerić izdan je žuti meteoalarm za potencijalno opasno vrijeme. Za ostatak Hrvatske nema upozorenja.

Sutra će biti pretežno sunčano, mjestimice uz prolaznu umjerenu naoblaku. U unutrašnjosti je ujutro ponegdje moguća magla.

“Na jugu je popodne moguć lokalno jači razvoj oblaka uz poneki pljusak. Vjetar na kopnu uglavnom slab, a na Jadranu mjestimice umjerena bura, popodne sjeverozapadnjak i na jugu jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 11, na Jadranu od 15 do 20, a najviša dnevna od 20 do 25 °C, u Dalmaciji ponegdje viša”, izvještava DHMZ.