IZVRŠIO JE NALOG SVOJIH ŠEFOVA IZ EUROPE! Plenković na važnom zadatku: Srbiji mora pomoći u bitnim promjenama prema susjednim zemljama

Autor: Ivan Andrić/7dnevno

U pozadini ovog susreta stoji Milorad Pupovac, tim riječima u vladajućim redovima komentiraju nedavni posjet srpske premijerke Ane Brnabić našoj zemlji, u kojoj se sastala i s premijerom Andrejem Plenkovićem koji je ubrzo nakon toga progovorio o pokretanju dijaloga te rješavanju otvorenih pitanja i unapređivanju suradnje između Srbije i Hrvatske, što dosad, bez obzira na sve kritike s desnog spektra, doista nije bila Plenkovićeva politička retorika. Da je Pupovac mogao biti povezan s gostovanjem srpske premijerke u Hrvatskoj, jasno je i iz toga što je primarni razlog njezina posjeta sudjelovanje na Velikoj skupštini Srpskog narodnog vijeća kojim Pupovac godinama predsjeda.

Nova stranica

To što se Plenković prisno sastao s Brnabić dobrom dijelu HDZ-ovaca, poglavito onomu s desnog spektra, nije najbolje sjelo pa mnogi podsjećaju da je upravo ona nedavno Hrvatsku nazivala neprijateljskom zemljom, sipajući salve uvreda i na račun Plenkovićeve vlade. Plenković je, međutim, odlučio okrenuti novu stranicu, a u HDZ-u se nagađa da bi za to moglo postojati nekoliko razloga. Prije svega, premijeru je u cilju da nakon idućih parlamentarnih izbora što prije formira novu vladu, odnosno vladajuću većinu. Za to će mu, već je sada vidljivo, trebati potpora Milorada Pupovca, koju on osigurava već sada sitnim, ali nadasve bitnim koracima. Ako se pak Plenković nakon tih izbora odluči za svoju briselsku karijeru, tada će se zasigurno gledati kakve je odnose uspostavio sa susjednim zemljama, posebno sa Srbijom, s kojom Hrvatska uvijek ima kritične odnose. I na koncu Bruxelles, čiji je Plenković najistureniji čovjek na ovim prostorima, inzistira na stabilnosti pa nije nemoguće da je i ovaj susret realiziran po naputku iz Europske komisije.

Zbog čega god da je došlo do ovog susreta, nedvojbeno je da će ih biti još jer je premijer Plenković najavio da već početkom lipnja putuje u Suboticu, kao što je to najavljivao naš tjednik još nakon pravoslavnog Božića. Još od tada Pupovac nastoji s premijerom i vlastima u Srbiji postići dogovor o njegovu posjetu toj zemlji, a ne treba zaboraviti ni to da se Plenković nedavno u Davosu sastao sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, što je prema teorijama iz vladajuće stranke i bio početak zatopljenja odnosa koji su bili zategnuti još od Vučićeva naprasnog pokušaja ulaska u našu zemlju i dolaska u Jasenovac u privatnom aranžmanu.





Srpske dvojbe

Nije tajna da su baš u tom periodu iz Srbije na račun Hrvatske upućene salva uvreda, a s njome i optužnice za hrvatske vojne pilote vezano uz Oluju, što Plenković nije želio ni razmotriti, baš kao što mu nisu bili prihvatljivi ni suzdržani srpski stavovi o ratu u Ukrajini zbog kojih ih je prozivala i Europa. Šest mjeseci nakon srpskih prozivki na račun Hrvatske Brnabić je pak na iznenađenje hrvatske javnosti u dvorani Vatroslava Lisinskog održala govor koji je nametnuo pitanje je li riječ o nekoj drugoj osobi.

“U regiji kakva je naša, koja je komparativno mala, upućeni smo jedni na druge. Svaki uspjeh znači i veću stabilnost i bolji potencijal za sve nas”, poručila je Brnabić uputivši čestitke premijeru Plenkoviću na hrvatskim uspjesima. Umiven je ovo i diplomatski rječnik srpske premijerke koja je u Hrvatsku stigla znajući da se godinama ne pomiču odnosi između dviju država i znajući da se Beograd još nije odlučio hoće li svoju politiku krojiti po ruskim ili europskim načelima. Ipak, na izravno pitanje novinara priznala je da Hrvatsku i dalje smatra neprijateljskom državom, što je ranije izjavila. Srbija, uostalom, još balansira između Europe i Rusije, a nekima se čini da je Plenković taj kojega je Europa postavila i odredila za postizanje konkretnih odgovora na ove srpske dvojbe. Da se nešto i u tom pogledu u Beogradu događa, moglo se naslutiti posljednjih dana i tjedana. Tako je nedavno, uoči izvještaja Europskog parlamenta u kojemu je Srbija ponovno pozvana da svoju politiku uskladi s briselskom, iz srca Srbije odnosno iz Beograda najavljeno da oni kreću u bitne promjene u odnosima sa stranim zemljama. Te bi promjene, prema porukama iz Beograda, trebale podrazumijevati politiku reciprociteta i prijateljske odnose s državama koje su u Savjetu Europe bile protiv prihvaćanja zahtjeva Kosova za članstvo u toj organizaciji, a među tim je zemljama, kao što je poznato, bila i Hrvatska. Ubrzo nakon toga Europski je parlament kritizirao prisne odnose Srbije i Rusije te pozvao i Europsku uniju da provjeri količinu financijske pomoći Srbiji ako se nastavi potpora antidemokratskim režimima.

Izazivač tenzija

Srbija se, naime, nije priključila zapadnim sankcijama Rusiji iako su osudili rusku agresiju. Nedavno je srpski Odbor za vanjsku politiku odbio glasati o prijedlogu rezolucije koja predviđa da Srbija uskladi vanjsku politiku s EU-om i Rusiji uvede sankcije zbog rata u Ukrajini. I zbog toga mnoge iznenađuje ovaj premijerov susret s Brnabić koji stiže u ovakvim antieuropskim okolnostima, no izgleda da je Srbiji u interesu novac koji im stiže iz Europe i kojega se nisu spremni odreći zbog Rusije i “ruskog sveta”, stoga sada rade na dobrosusjedskim odnosima na svim razinama pa se možda zbog toga Vučić nedavno u Bruxellesu sastao s kosovskim premijerom Albinom Kurtijem, a u to vrijeme oglasio se i posebni predstavnik Europske unije Miroslav Lajčak rekavši kako će središnja tema sastanka biti predstavljanje prvog nacrta statuta zajednice općina sa srpskom većinom i usvajanje Deklaracije o nestalim osobama. Bez obzira na sve, Srbija je još svojevrsni izazivač tenzija na ovim prostorima, što se moglo vidjeti i iz nedavnih događaja u susjednoj Bosni i Hercegovini, gdje danima padaju teške riječi nakon što je nedavno Milorad Dodik ponovio svoje stare izjave da bi se Republika Srpska mogla odlučiti na odcjepljenje od BiH zbog statusa državne imovine, pri čemu ga je ovoga puta izravno podržao srpski predsjednik Aleksandar Vučić. Srpskom dvojcu nije ostao dužan bošnjački ministar unutarnjih poslova Federacije Aljoša Čampara, koji je burno reagirao na njihove poruke napominjući kako su sigurnosne snage Bosne i Hercegovine uz potporu međunarodne zajednice spremne odgovoriti na svako narušavanje ustavnopravnog poretka te zemlje. Dodiku je poslao poruku da mora znati kako se nitko neće libiti iskoristiti sve sigurnosne kapacitete ako on krene prema narušavanju mira, jer svaki pokušaj secesije prema Čamparinim riječima vodi u rat. “Bošnjaci neće biti nespremni kao 1992. godine”, rekao je Čampara posebno se obrativši srpskom predsjedniku Vučiću. Strasti su se, dakle, usijale na ovim prostorima, a Vučić i Dodik po svemu sudeći na daljinski upravljač iz Rusije potpiruju tenzije, s tim da ne treba zaboraviti da odnedavno i Crnu Goru vodi prosrpski orijentiran predsjednik koji će nastojati ispuniti Vučićeve aspiracije i dugogodišnje težnje o “srpsko-ruskom svetu” prema kojima je i Europa posebno oprezna.

Usijana atmosfera

Hrvatska zasad u tom pogledu ništa ne poduzima niti u Plenkovićevoj vladi znaju što bi točno trebali i mogli poduzeti. Znakovito je da usred ovih bošnjačko-srpskih prepucavanja šuti i Mostar, odnosno HDZ BiH i Dragan Čović, koji je ionako s Dodikom u prijateljskim i partnerskim odnosima, slično kao i naš predsjednik Milanović. Situacija je u susjedstvu došla do eskalacije i utoliko što Dodik ni na koji način ne pokušava okrenuti novu stranicu i krenuti putem stabilizacije Bosne i Hercegovine, a u tome mu, osim Vučića, asistira i srpski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić, koji je nedavno poručio da mu nije jasno zbog čega bi Srbija bila za teritorijalni integritet BiH kada su oni bili suzdržani u pogledu Kosova. Te Dačićeve riječi nedavno je i Vučić izrekao pred šefovima Europske unije, koja se, kao što je dobro poznato, zauzela za lokalne izbore na sjeveru Kosova koje Vučić i njegovi poltroni smatraju nelegalnima. Malo komu je jasno zašto se baš sada usred ove krize u Bosni i Hercegovini Plenković odlučio na sastanak i prisnu komunikaciju sa srpskom premijerkom Brnabić, a zanimljivo je da on za to vrijeme ne progovara o usijanoj atmosferi u BiH iako bi se od njega očekivalo da se izjasni o toj temi, baš kao što se neprestano oglašava o krizi i ratu u Ukrajini. Podosta toga vezanog uz ovaj susret možda i nije jasno, no jasno je da je susretu, pa i Plenkovićevu najavljenom odlasku u Srbiju, kumovao Milorad Pupovac, koji na taj način gradi svoju političku poziciju i u našoj zemlji i u susjednoj Srbiji.