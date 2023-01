‘IZVRŠAVA VUČIĆEVE NALOGE, OKUPIRAO JE VLAST!’ Abazović politički i kazneno progoni bivše ministre: ‘Vlada je pala, a onda je smijenjeni premijer predlagao smjene’, opasno kuha u Crnoj Gori

Dok se Crna Gora nalazi u teškoj političkoj krizi, razapeta s jedne strane pokušajima prosrpske političke struje koja pošto poto želi ugrabiti vlast ili barem veći dio nje u maloj mediteranskoj zemlji, koja je Srbiji sve do 2006. kada se raspao Savez Srbije i Crne Gore bila i jedini izlaz na more, i s druge strane procrnogorskim blokom na čelu s predsjednikom zemlje Milom Đukanovićem i DPS – om, premijer tehničke vlade Dritan Abazović, koja je još u kolovozu 2022. godine pala u parlamentu jer joj je izglasano nepovjerenje, ponaša se kao da se to uopće nije dogodilo.

Tako, pet mjeseci nakon što mu je vlada pala te su Crnogorci u iščekivanju novih izbora, Dritan Abazović smjenjuje već smijenjene ministre, vodi državu kao da je izabran s potpunim povjerenjem, umjesto obrnuto, čak pokušava organizirati i povijesni susret pape Franje i ruskog patrijarha Kirila. No, jedna je odluka tehničke vlade, koja, kako se čini, odrađuje puno više od samih tehnikalija, posebno zasmetala mnogim građanima Crne Gore, ali i Hrvatskoj te Srbiji te se ponovno pojavio ‘kamen smutnje’ u međusobnim odnosima država u regiji – Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

Nevjerojatno, ali zapravo je doista riječ o kamenu. U obliku spomen – ploče postavljene u nekadašnjem zloglasnom logoru Morinj u Crnoj Gori, u koji je srpska vojska nakon okupacije Dubrovnika i Konavala, dovodila civile s dubrovačkog područja, o čemu smo pisali ovdje, i gdje ih je mučila, zlostavljala i ubijala. Tamo je postavljena ploča, upravo na inicijativu potpredsjednika Vlade i ministra obrane u Abazovićevoj vladi – Raška Konjevića koji je za Dnevno objasnio niz apsurda koji su se dogodili i događaju se i kojega je Abazović smijenio upravo zbog ploče, odnosno, prije zbog razloga kojima je ploča vjerojatno samo paravan. Konjević nam je otkrio i kako je trenutačno u tijeku politički progon njega, kao i kolege mu Ranka Krivokapića, budući su njih dvojica ovih dana dobili poziv od Osnovnog državnog tužiteljstva u Kotoru, gdje se moraju pojaviti 31. siječnja.





‘Srbija se ne smije miješati u odnose Hrvatske i Crne Gore’

Razlog – nepropisno postavljanje spomen – obilježja u logoru Morinj. Naime, nakon što su hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman te ministar branitelja Tomo Medved, uz crnogorske kolege, Raška Konjevića i Ranka Krivokapića u listopadu otkrili spomen-ploču zatvorenicima, civilnim i vojnim zarobljenicima u Morinju, Srbija je uputila prosvjednu notu zbog nazočnosti hrvatskih ministara na otkrivanju spomen-ploče, a sporna im je i formulacija na ploči – da je logor osnovan tijekom velikosrpske agresije. Hrvatska je na tu notu promptno odgovorila, poručivši Beogradu:

“Srbija se ne smije miješati u odnose Hrvatske i Crne Gore koje su suverene države i same uređuju svoje odnose, što je pokušala slanjem prosvjedne note zbog nazočnosti hrvatskih ministara na otkrivanju spomen-ploče u logoru Morinj u Crnoj Gori. Također, formulacija na ploči – da je logor osnovan tijekom velikosrpske agresije – što je Srbiji sporna formulacija – nije fabricirana interpretacija ni jednostrano tumačenje onoga što se događalo tijekom Domovinskog rata, već je potvrđena činjenica i presudama Haaškog suda te rezolucijama UN-a. A upravo su presude Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) i njihovo prihvaćanje i provedba jedan od važnih kriterija u pristupnim pregovorima Srbije s EU.”

Što se Zagreba i Hrvatske tiče, kao i Europe, stvari su poprilično jasne i mjesta dilemi i proizvoljnom tumačenju dokumenata, zakona i prava jednostavno nema. Barem vezano za EU, budući ovo nije jedini razlog zbog kojeg bi Srbija mogla nazadovati u pristupnim pregovorima s EU te doći možda i do blokade pregovora. Ne treba zaboraviti niti uporno neuvođenje sankcija Rusiji. Međutim, u Crnoj Gori, kojoj je valuta euro puno prije nego je to postala i u Hrvatskoj, vlada potpuni politički kaos i bespoštedna borba za vlast.

‘Kazneni i politički progon’

Tri mjeseca nakon što su ministri smijenjeni zbog postavljanja ploče, ta spomen-ploča još uvijek nije uklonjena, a ne može ni biti. Konjević objašnjava zbog čega.

“Da je počinjeno neko kazneno djelo, onda bi morao odgovarati i onaj koji tu ploču nakon odluke o uklanjanju, već dva mjeseca još uvijek nije uklonio. Tu kaznenu prijavu je podnijela Uprava za inspekcijske poslove, organ uprave koji je pod kontrolom Vlade. Ovdje se zapravo radi o pokušaju političkog progona jer sadašnji rukovoditelj Ministarstva obrane je iz Abazovićeve partije. On nije još uvijek povukao nijednu moju prethodnu odluku, kao što je odluka da se to obilježje u okviru Morinja čuva od strane vojske i da se ne dozvoljava pristup nikome. Dakle, ta odluka je još na snazi”, kazao je Raško Konjević, bivši ministar obrane Crne Gore na čije je ministarsko mjesto došao Filip Adžić.

Nakon što je zbog sporne ploče smijenio ministre obrane i vanjskih poslova, Raška Konjevića i Ranka Krivokapića, Abazović je formalno preuzeo ministarstvo vanjskih poslova, dok je resor obrane povjerio ministru unutarnjih poslova Filipu Adžiću.









Međutim, unatoč tome, što, za Abazovića i Srbe sporna, spomen-ploča nije uklonjena, već je, štoviše, čuva Vojska Crne Gore, o čemu smo pisali ovdje, a Konjević svejedno dobiva poziv Osnovnog državnog tužiteljstva u Kotoru, u čijem smo posjedu, gdje se mora, kao i Ranko Krivokapić, pojaviti 31. siječnja 2023. godine. On smatra da je ovdje riječ o političkom progonu Dritana Abazovića.

Konjević: ‘Sigurni smo da nijedan zakon nije prekršen’

“Spomen ploču postavljenu u bivšem crnogorskom logoru Morinj u spomen na hrvatsko zatočeništvo treba ukloniti jer nije postavljena sukladno propisima te postaviti novu po predviđenoj proceduri”, ustvrdio je crnogorski premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović. Nitko nije protiv postavljanja ploče, kazao je Abazović, no ona mora biti postavljena sukladno propisima. Kako prenosi podgorička Pobjeda, premijer u tehničkom mandatu rekao je da će i tekst na ploči trebati izmijeniti jer po njegovu mišljenju u dovoljnoj mjeri ne izražava odgovornost Crne Gore za uspostavu logora.

Međutim, Konjević se ne slaže s tim, već tvrdi kako je ploča postavljena propisno.









“Mi ćemo otići na poziv tužiteljstva u Kotor, no mi smo sigurni da nijedan zakon nije prekršen. Zbog toga što je spomen obilježje postavljeno u okviru vojnog objekta. Prema našem Zakonu o obrani i vojsci, svim pokretnim i nepokretnim stvarima u okviru vojnog objekta upravlja isključivo Ministarstvo obrane, uključujući i urbanistička rješenja”, objašnjava Konjević, pa nastavlja:

“Siguran sam da će se pred bilo kojom pravosudnom instancom u Crnoj Gori pokazati da je spomen obilježje u Morinju postavljeno u skladu sa zakonom općenito te Zakonom o obrani i vojsci. Da je to tako, potvrđuje i činjenica da već tri mjeseca nakon što ne obavljam više dužnost ministra obrane i potpredsjednika vlade, nijedna odluka koju sam donio u vrijeme dok sam bio na funkciji, nije opovrgnuta od strane onih koji su me naslijedili.”

Abazovićeva osveta i Temeljni ugovor sa SPCom

Abazovićeva osveta za rušenje vlade vjerojatno je pravi razlog Abazovićeva pokretanja progona neistomišljenika, koji tvrde da se u Crnoj Gori događaju nevjerojatne stvari i situacije: Dakle, Vlada je smijenjena, a onda je smijenjeni premijer predlagao Skupštini da smijeni smijenjene ministre.

“Ovdje se naprosto radi o jednoj vrsti političkog progona i Abazović izvršava naloge koji su zapisani u prosvjednoj noti Vučićeve vlade, koja je poslana i u Podgoricu i u Zagreb, da gesta crnogorske vlade sa spomen obilježjem koja je trebala biti dobar znak suočavanja sa vlastitom prošlošću, kao i znak daljnje dobre dobrosusjedske suradnje s Hrvatskom koja je zapadni susjed, članica EU i partner u NATO-u, bude poremećena zato što to ne odgovara onima koji žele da regija bude nestabilna”, kazao je Konjević.

No, zašto bi Abazović politički progonio svog ministra obrane? Razloga je više, no glavni od njih je ujedno i razlog zbog kojeg je Abazovićeva vlada pala, a riječ je o Temeljnom ugovoru između SPC i Crne Gore, kojim se regulira imovina SPC-a u Crnoj Gori i koji je Abazović 3. kolovoza potpisao u tajnosti u podgoričkoj vili Gorica na vrlo skandalozan i perfidan način. Uslijedila je pobuna i pad vlade u parlamentu. No, Konjević također spada u one koji su se otvoreno protivili Temeljnom ugovoru, koji je potpisan praktički, tajno, kako ga nitko ne bi mogao opstruirati.

‘Abazović je okupirao vlast u Crnoj Gori’

Prvo je Abazović, kada se doznalo za datum potpisivanja ugovora, 3. kolovoza 2022., nekoliko dana prije demantirao da će tada ugovor biti potpisan, no to se ipak dogodilo, a istovremeno, SPC je propustila to uopće spomenuti, a kamoli najaviti. Štoviše, nije bio najavljen niti dolazak Porfirija u Crnu Goru. Osim toga, održan je i prosvjed crnogorskih građana u blizini Vile Gorica protiv potpisivanja temeljnog ugovora, a policija je blokirala prilaz vili, prenijele su tada podgoričke Vijesti. Tada je Đukanovićev DPS najavio uskraćivanje podrške Abazovićevoj tehničkoj vladi, a u međuvremenu nisu uspjeli niti pokušaji formiranja ekspertskih timova koji bi analizirali dokument. Najavili su da će “ugovor biti suspendiran nakon izbora nove vlade”.

Naime, kako tvrdi i Konjević, ugovor sa SPC-om nije u skladu s Ustavom Crne Gore, kao ni s drugim dijelovima pravnog sustava, odnosno neke njegove odredbe su sporne. Kada se ugovorom kao obligacijskim odnosom daje javno-pravna ovlast SPC-u, u svakoj državi u kojoj pravni sustav funkcionira, javno pravne ovlasti nekome drugome, osim državnim institucijama, mogu se dati isključivo Zakonom, a ne ugovorom.

“Nažalost, mi danas u Crnoj Gori imamo tehničku vladu koju podržava svega devet zastupnika u Parlamentu. Ono što je nužno i što je preporuka i međunarodnih partnera je da se ide na izbore što prije, jer gospodin Abazović s još jednom političkom strukturom, bivšom Miloševićevom socijalističkom narodnom partijom jednostavno je okupirao vlast u Crnoj Gori”, zaključio je Raško Konjević.