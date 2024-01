Izvanredno stanje u Ekvadoru: Naoružana banda prekinula program, mahali oružjem kao zvečkama

Nadrealni prizori dolaze iz Ekvadora gdje je skupina naoružanih i maskiranih muškaraca doslovno upala u prostorije televizijske postaje TC dok program emitirao uživo i krenula vitlati oružjem.

Muškarci su u studiju zaprijetili zaposlenicima, točnije naredili im da legnu na pod, a nakon kratkog vremena prijenos je prekinut.

Uostalom, pogledajte snimke!

After the biggest cartel leader in Equador disappeared from its high-security prison weird things began happening in Equador.









Here are criminals creating a hostage situation in a TV station. pic.twitter.com/gZNt3Trbtd

— Eternal Glory (@EternalGlory0) January 9, 2024