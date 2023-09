Izvanredno stanje na Lampedusi, nevjerojatan broj migranata stigao na otok: ‘To je objava rata u Europi’

Otprilike 6800 ilegalnih migranata stiglo je na talijanski otok Lampedusa u posljednjih 36 sati, javljaju lokalni mediji i Euronews.

Smješten na mediteranskoj ruti koja vodi od Afrike do Europe, ovaj je otok u utorak primio 5112 migranata, a dolazak novih grupa se nastavio i tijekom noći te u srijedu, prenosi ANSA.

Ukupno je od srijede navečer stiglo oko 120 brodova, kazao je talijanski ministar Matteo Salvini. Jedan od čamaca se prevrnuo, a majka iz Gvineje i njezina petomjesečna bena su pale u more. Žena je spašena, no nažalost, dijete se utopilo.

Skupina građana prosvjedovala je protiv dolaska migranata pa je Gradsko vijeće održalo hitan sastanak i proglasilo izvanredno stanje na otoku. Odluku je objavio gradonačelnik Lampeduze Filippo Mannino.

“U proteklih 48 sati oko 7000 ljudi stiglo je na Lampedusu, koja ih je uvijek dočekivala raširenih ruku”, rekao je Mannino za talijanski radio RTL 102.5.

“Međutim, sada smo došli do točke s koje nema povratka i otok je u krizi”, rekao je.

Euronews piše, čamci su dolazili jedan za drugim. Nezapamćen priljev migranata pripisuju ‘uskom grlu’ od nekoliko dana, koje je nastalo u tuniskim lukama zbog nemirnog mora, što je značilo da krijumčari ljudima nisu mogli slati brodove.

Budući da jedina rezidencija za migrante na otoku ima kapacitet od oko 450 kreveta, vlasti su se trudile prebaciti migrante komercijalnim trajektima ili brodom obalne straže na Siciliju ili Kalabriju u južnim krajevima talijanskog kopna.

Francesca Basile, glasnogovornica talijanskog Crvenog križa na Lampedusi, rekla je da ulažu “velike napore” kako bi pružili “osnovne usluge” za 6000 migranata u centru na otoku.

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, od 1. siječnja do 13. rujna u Italiju je stiglo skoro 124.000 migranata, skoro dvostruko više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Francuska je pojačala svoje kontrole u borbi protiv ilegalne migracije na granici s Italijom. Sredozemno more je važna ruta za neregularne migracije u Europu. Čamce migranata u nevolji koji traže pomoć obično spašavaju europske nevladine organizacije umjesto vlasti.

Iregularni migranti koji svojim sredstvima stignu u Europu obično se prvo iskrcaju na Lampedusu, talijanski teritorij najbliži sjevernoj Africi.

Snimke koje kruže društvenim mrežama pokazuju kakav je točno kaos nastao na ovom otoku.

