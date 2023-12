Izvadio šibu u Saboru: ‘Za Grmoju, u zadnje vrijeme sve više voli crvenu boju’

Hrvatski sabor raspravlja konačni prijedlog Zakona o turizmu kojim se predviđaju veća odgovornost i obveze turističkih zajednica i lokalnih vlasti te naglašava važnost održivog upravljanja turizmom.

Na početku je predsjednik Sabora Gordan Jandroković imao nekoliko obavijesti.





Jandroković čestitao blagdan Sv. Nikole

“Obilježavamo 100 godina od rođenja Savke Dabčević Kučar, prisjećamo se njezine uloge u Hrvatskom proljeću, kroz rad u Saboru do 1995. godine dala je važan doprinos hrvatskom političkom pluralizmu. Čestitam i blagdan Sv. Nikole, imamo čak šestero kolega kojima je danas imendan, a i ministrici Brnjac (Nikolina) čestitam. Ali ćemo danas morati raditi”, našalio se na početku Jandroković.

Zaredali su se zahtjevi za stankom, oporba je kritizirala prijedlog Zakona o turizmu. Prvi je bio Damir Bajs.

“Turizam je perjanica našeg gospodarstva, no u 2023. izgubio je zamah, brojke u srpnju i kolovozu pokazuju pad za 0,5 posto, to je prvi pad u udjelu BDP-a na nakon dugog vremena. To nije put prema budućnosti. Imali smo više turista u trećem kvartalu, ali i manje noćenja. Moramo se pozabaviti boljkom turizma – imamo i dalje mali udio hotelskog smještaja unutar naših kapaciteta, povećavaju se kapaciteti privatnog smještaja, imamo probleme s radnom snagom. Prognoze za 2024. su negativne za hrvatski turizam, to ovaj zakon ne rješava”, ustvrdio je zastupnik.

Dretar izvadio šibu: Za Grmoju koji jako voli crvenu boju

Zatim se za stanku javio Davor Dretar (Domovinski pokret).

“Molili smo da se neke stvari izmjene. Vijeće za upravljanje razvojem turizma je političko tijelo koje se sastaje jednom godišnje, nisam siguran da mogu donositi promišljene odluke”, rekao je pa pokazao iznenađenje koje je pripremio za predsjednika Sabora.

“Vama poklanjam šibu da unutar vaše stranke pronađete prave ekstremiste, a ne ove koje se optužuje. Šiba je za sve Nikoline i Nikole, za kolegu Grmoju koji, kako vidimo, u zadnje vrijeme sve više voli crvenu boju”, rekao je Dretar pa Jandrokoviću uručio šibu.

“Mi Hrvati smo si navek biti dobri sa Zagorcima”, našalio se predsjednik Sabora.









Kekin: Nagradit ćete one koji ziđaju

Pravu buru reakcija izazvale su riječi zastupnice Ivane Kekin.

“Ovo je štetan prijedlog Zakona, najovisniji smo o turizmu, imamo najviše turističkih postelja po stanovniku, cijene nekretnina na obali rastu, mladi ne idu na fakultete jer se više isplati rentati apartman, vladajući guraju Zakon koji najviše nagrađuje one koji će nastaviti ziđati. Ima nešto zajedničko reformama HDZ-a, nemaju političke hrabrosti za promjenu jer promjene izazivaju otpore pa građane drže u stagnaciji, taoci smo HDZ-ovog kukavičluka”, vikala je Kekin pa se za povredu poslovnika javio HDZ-ov Nikola Mažar.

“Tko ima snagu za promjene vidi se svaki dan, građani vide promjene HDZ-a na bolje, vide kreditne agencije, a promjene Možemo na gore i na opasno vide Zagrepčani”.









HDZ-ovci se obrušili na Možemo

Na to je opet ustala Kekin.

“O, kako sam vas dočekala, trebali ste skupa s pajdašem Bandićem to (Jakuševac) zatvoriti u mandatu, plaćamo penale EU zbog toga kako HDZ hendla otpad u ovoj zemlji”.

“Napad je najbolja obrana”, ubacio se Jandroković, što nije baš najbolje sjelo Kekin koja ga je pitala je li to njegov doprinos raspravi.

Na jednu kritiku – tri HDZ-ovca, pa su se nakon Mažara još javili Marko Pavić i Siniša Jenkač.

“Ne samo da Zagrepčani neće dobiti povećanje plaća nego imamo urušavanje Jakuševca, odgovornost je na Zagrebu da to zatvori i nama sada tu dolazite i govorite o turizmu”, čudio se Pavić dok je Jenkač pitao zašto već nisu zatvorili taj Jakuševac.

Anka Mrak Taritaš začudila se kako su u tri rečenice došlo od turizma do otpada, a Branko Grčić je ustvrdio da novi prijedlog Zakona o turizmu prekompliciran da donese konkretna rješenja po pitanju održivosti te da su na udaru mali iznajmljivači.

Zastupnici nakon pauze nastavljaju s raspravom.

Što donosi novi Zakon o turizmu?

Prvim krovnim zakonom o turizmu u Republici Hrvatskoj naglašava se važnost primjene održivih načela u budućem upravljanju turizmom te ravnomjeran razvoj turističke ponude u cijeloj zemlji, posebice na kontinentu, kao i cjelogodišnjeg turizma. U odnosu na prvo čitanje jasnije se definira obveznik plaćanja turističkog ekološkog doprinosa tj. preciznije se definira pojam jednodnevnog posjetitelja.

Tako turistički ekološki doprinos neće plaćati djeca do 12 godina, osobe s invaliditetom od 70 posto i većim i jedan pratitelj, osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova borave u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, osobe korisnici socijalne skrbi i studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju kao ni sudionici školskih izleta koje su odobrile školske ustanove. Također, izmijenjene su i dopunjene odredbe kojima se uređuje izrada plana upravljanja destinacijom na način da planove upravljanja destinacijom izrađuju turističke zajednice, a donose ih predstavnička tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave.