‘IZRUČILI SMO SVOJE PRVE OBAVJEŠTAJCE, TO NITKO NE RADI’ Škare Ožbolt: ‘Tuđman ne bi izručio Perkovića i Mustača’. Šef Vrhovnog suda: ‘Preispitat ćemo praksu izručenja hrvatskih državljana’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić Jutarnjem listu potvrdio je da namjerava organizirati savjetovanje na kojemu bi se temeljito raspravilo postojeću sudsku praksu izručenja hrvatskih državljana temeljem Europskog uhidbenog naloga (EUN).

Dobronić je rekao da na raspravu planira pozvati suce Vrhovnog suda, predstavnike DORH-a i profesore katedri kaznenog prava sa sva četiri naša pravne fakulteta.

“Bez obzira na to što je Vrhovni sud zauzeo stav o izručenju hrvatskih državljana, a Ustavni sud se tom stavu nije usprotivio, naša sudska praksa provedbe europskog uhidbenog naloga, koja je stvarana u žurbi, ne može se smatrati nespornom. Jer, ako je DORH, koji je kompetentno kazneno tijelo, o pritnju izručenja zauzeo dijametralno suprotan stav od onoga koji je zauzeo Vrhovni sud, ako su sveučilišni profesori kaznenog prava isticali da je stajalište Vrhovnog suda pogrešno, onda ne možemo tvrditi da nemamo problem”, rekao je Dobronić u telefonskom razgovoru.

“Kao prvo, treba ispitati je li hrvatski Zakon o europskom uhidbenom nalogu, čija primjena izaziva tako oprečna tumačenja, dovoljno jasan. Drugo, treba razjasniti je li taj zakon u dosadašnjoj sudskoj praksi ispravno protumačen. I treće, treba vidjeti trebamo li mijenjati praksu ili zakon ili ne treba mijenjati ništa, rekao je Dobronić.

On ističe kako, prema njegovom mišljenju, Hrvatska u provedbi europskog uhidbenog naloga ni u zakonu ni u praksi ne treba odstupati od zakona i prakse koji prevladavaju u većini članica EU.

“Ako Njemačka ne izručuje svoje državljane pod određenim uvjetima, onda ni mi to ne trebamo činiti. Generalno gledano, nema nikakvog razloga da mi izručujemo naše državljane više od ostalih država EU i da gradimo neku svoju originalnu praksu izručenja. Izručenje je iznimka i treba ga primjenjivati krajnje restriktivno”, ističe predsjednik Vrhovnog suda.

Vesna Škare Ožbolt: Izručili smo svoje obavještajce, to nijedna država ne radi

Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt u Novom danu N1 je komentirala zahtjev za pomilovanjem Perkovića i Mustača. Rekla je da su krajem devedesetih stigle diplomatske informacije da se vode procesi protiv Perkovića i Mustača. “Tuđman ih sigurno ne bi izručio”, istaknula je Škare Ožbolt.

“DORH je nakon postupka u Hrvatskoj odbacio optužbe, no njih su na kraju izručili Njemačkoj gdje je bilo suđenje, ali nisu saslušani ključni svjedoci da se vidi tko je bio naručitelj ubojstva. Nitko ne skriva ubojstva, ali predsjednik bi osobno tražio da se postupak provede u RH”, dodala je.

Osvrnula se i na inicijativu predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića da se preispita praksu izručivanja i stav da ne bismo trebali izručivati više od drugih država EU-a.





“Kada je riječ o izručenjima i europskom uhidbenom nalogu tu nemate što, kad dobijete nalog vi postupate po nalogu, dio smo EU-a. Hrvatska ima percepciju da njeno pravosuđe može sve tolerirati. I sami smo to pokazali kada smo izručili svoje prve obavještajce, to nijedna država ne radi, to smo napravili mi. To ostavlja dojam da nismo sposobni suditi im u Hrvatskoj, a jesmo i možemo”, rekla je bivša ministrica pravosuđa. Istaknula je kako svaki čovjek u ovoj zemlji ima pravo na pomilovanje. “Hoće li do pomilovanja doći, o tome odlučuje predsjednik države.