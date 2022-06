IZREKA IZ BIBLIJSKIH VREMENA, SELAK ODGOVORIO SVIMA! Kažu da je bombardirao Hrvate: Umirovljeni pilot jasno pokazao što mu je plan

Autor: N.K

Umirovljeni ratni pilot Ivan Selak ovih dana puni novinske stupce zbog svojih izjava i komentara o politici Vlade, osobito ministra Banožića za kojeg je u emisiji Nedjeljom u 2 rekao kako je potpuno nesposoban za tu funkciju.

Međutim, Selakovi istupi vratili su se i njemu kao bumerang. Pandorinu kutiju otvorio je Banožić kada je implicirao da je Ivan Selak kao pilot JNA bombardirao hrvatski teritorij.

Naime, Selak je svoj prelet napravio 1992. godine, a do tada je djelovao u JNA. Odmah nakon Banožićevih izjava javila se i udovica Selakovog kolege Mirka Vukušića koja je poprilično žestoko tvrdila kako je istina da je Selak, koji to odlučno negira, bacao bombe na Hrvate.





Selak tvrdi kako je namjerno promašivao ciljeve te da su bili sretni oni iznad kojih je on letio.

Kako bilo, Selak je čini se shvatio kako mu povlačenje po medijima ne odgovara, pa je tako na svom Facebook profilu tome posvetio objavu.

“Kažu da je to izreka iz biblijskih vremena. Ne ulazi u raspravu sa svinjama… jer one će te uvući u blato, gdje su u stvari doma i u tome jedino one uživaju. Ako te to preuzme i sam svinja postaneš. Sretno svima s blatom i svinjama. A ja sam u modu đeronimooooo. Malo i đeskačemoooo”, napisao je Selak uz fotografije sebe s ronjenja i paraglajdinga uživajući u svojoj mirovini.

Ronjenje i letenje su mu velika strast, a kako je rekao u emisiji Nedjeljom u 2, u politiku nikada neće ući.