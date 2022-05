‘IZRAZITE MILANOVIĆU SUĆUT’ Otrovne strelice iz Sabora: ‘Možda je krenuo prema Kući cvijeća? Izgubili ste Tita’; ‘Saznali smo koga svrbe datumi’

Saborski zastupnici raspravljat će o dvije inicijative da se raspusti Sabor.

To odvojeno traži sedam klubova lijevo-liberalnih stranaka i Kluba zastupnika Mosta.

Bit će riječi i o konačnoj verziji prijedloga da se euro uvede kao službena valuta, a na dnevnom redu je prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa, zatim izmjene Zakona o javnom bilježništvu kao i izvješća o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za 2019. i 2020.

Saborska sjednica počela je iznošenjem stajališta u ime Klubova zastupnika.

Mostovac Miro Bulj govorio je o prodaji zemljišta u Baškoj Vodi.

“Građani moraju znati što se događa s našom djedovinom, kako se tezgari s najboljim resursima uz našu obalu, radi se o Baškoj vodi, dio zemljišta je prodan, sve je otišlo u ruke PPD-u, a pozivate se na ruski kapital. Čiji je to kapital? Plenković je s tim upoznat, ljudi mi se javljaju, u vremenu kada govorimo o krizi, tezgari se s najboljom imovinom uz naše more. U čijem interesu i zbog koga? Jesu li to vaši sponzori, gospodo iz HDZ-a? Mi očekujemo ovdje razgovarati o problemima, namećemo teme, kada pričamo o krizi, bacaju se teme u fokus koje nisu bitne. Nešto je prodano za 145 eura, a tamo je nemoguće naći kvadrat zemlje ispod 1000 eura. Pitam Plenkovića, je li upoznat s tim slučajem, što je poduzeo, je li zaštitio interese Hrvatske ili je štitio interese organizacija koje su im možda sponzori. Zbog čega šutnja?”, pitao je Bulj.





Ivana Posavec Krivec iz Kluba Socijaldemokrata govorila je o obrazovanju. Kaže, riječ je o prijedlogu upisa učenika u prvi razred srednje škole koji je u otvorenom savjetovanju. Kaže, odluka koju je predložio ministar obrazovanja Fuchs nije u skladu sa strateškim dokumentima i programima koje su donijeli Sabor i Vlada.

Marko Milanović Litre iz Kluba zastupnika Suverenista govorio je o problematici položaja Hrvata u BiH.

“Ustoličenje Komšića kao predstavnika Hrvata u BiH dokaz je nakaradnosti tamošnjeg sustava. HDZ-ovci, ako se ne znate izboriti za Hrvate u BiH u Europskom parlamentu, imam vam broj od Ruže Tomašić. Koliko su griješi Šveđana i Finaca da ih se ide ucjenjivati. Milanovićeva ideja da ih ide ucjenjivati kada Putin prijeti Europi, o problemima Hrvata u BiH se mora raspravljati, no Finska i Švedska nisu odgovorne za to”.

Hrvoje Zeknović se obrušio na Milanovića.

“SDP-ovcima ovdje, izražavam vam sućut, za vas je veliki dan, izgubili ste druga Tita, kada vidite Milanovića izrazite mu sućut, možda je krenuo prema Kući cvijeća. Policajci su došli zbog onoga što sam donio u Sabor, postoje indicije da čelni čovjek države konzumira nedozvoljene supstance, policija će za par minuta uzeti iskaze od mene, no Milanović je nedavno rekao ‘Zekanović radi za keš koji mu je dao Plenković, dovodi neke arapske investitore, radi za lovu’. Zašto Zlata Hrvoj Šipek ne radi svoj posao, je li otišla kod Milanovića i uzela iskaz? Ozbiljni investitori su do Milanovića optuženi za korupciju, tražim da se kaže je li Milanović pozvan na obavijesni razgovor i koji se transfer novca dogodio. Neka Zlata Hrvoj Šipek kaže da on nije normalan. Istražiti, procesuirati, zatvoriti ili staviti u ludnicu, nema treće”.

Katarina Peović govorila je o uvjetima za radnike u Hrvatskoj.









“Sada smo saznali tko štuje koje datume i koji datumi koga svrbe”, kratko je replicirala Zekanoviću.