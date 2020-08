Izraelsko-kineski vlasnik mostarskog Aluminija pokreće proizvodnju: Počela zapošljavanja prvih radnika

Autor: dnevno

Aluminij Industries, tvrtka u vlasništvu izraelsko-kineske grupacije koju predvodi MT Abraham Group, potpisala je ugovore s prvih 19 radnika koji započinju pripreme za obnovu proizvodnje u pogonima posrnulog mostarskog Aluminija, koji je ugašen prije gotovo 13 mjeseci.

Kako su za Hinu potvrdili iz tvrtke koja je uzela u najam pogone Aluminija, prvih 13 djelatnika već je angažirano prije nekoliko dana, kada je i formalno stupio na snagu ugovor kojeg je izraelsko-kineska grupacija potpisala sa suvlasnicima posrnule kompanije, a danas je novih 6 djelatnika potpisalo ugovore.

“Ti ljudi bi trebali raditi na pripremanju pokretanja proizvodnje u pogonima tvornice Ljevaonice, od čišćenja do obnove pogona i predviđenih probnih radova”, rekli su iz Aluminij Industriesa. Sljedećih tjedana, najavljuju, bit će potpisani i ugovori o radu s nekadašnjim zaposlenicima kompanije, koja je prošle godine prestala s radom.

Očekuje se da proizvodnja u ovom dijelu Aluminija ponovno započne tijekom listopada ove godine.

Po ranije predstavljenom planu kojeg zajednički realiziraju MT Abraham Group s kineskim gigantima China Machinery Engineering Corporation (CMEC) i China Industry of Engineering Metal & Foreign Co., Ltd. (NFC), nakon pokretanja proizvodnje u Ljevaonici kani se postupno obnoviti proizvodnju u pogonima Anoda i Elektrolize.

No, ponajprije je potrebno pronaći povoljne opskrbljivače električnom energijom budući se u iznosu ukupnih dugovanja od 220 milijuna eura zbog kojih je Aluminij ugašen, najveći dio odnosio upravo na troškove električne energije.

Mostarski Aluminij ugašen je u srpnju prošle godine. Bez posla je ostalo oko 900 radnika. Ta kompanija je godinama bila među najvećim izvoznicima u BiH, s godišnjim prometom od gotovo 170 milijuna eura. Nakon gašenja u ratnoj 1992. ponovno su njegovi pogoni pokrenuti 1997. godine uz potporu hrvatske Vlade, koja je 12-postotni suvlasnik. U toj kompaniji najveći vlasnički udjel ima Federacija BiH, 44 posto, a toliko ukupno imaju i mali dioničari – radnici.