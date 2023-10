Izraelski tenkovi sve bliže: Palestincima ostalo još nekoliko sati, stiglo jezivo priopćenje IDF-a

Prošlo je osam dana od brutalnog napada Hamasovih trupa na Izrael.

Prema posljednjim podacima palestinskog Ministarstva zdravstva, najmanje 1.900 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima u Gazi, među njima 614 djece i 370 žena. Dodatnih 7.696 osoba je ranjeno, navodi ministarstvo.





Izraelska vojska je naredila evakuaciju milijun civila u Gazi uoči kopnenog napada. Vide se snimke ljudi u bijegu iz grada Gaze prema južnom dijelu Pojasa.

Izraelski veleposlanik pri UN-u Gilad Erdan pozvao je UN da podrži izraelsku naredbu o evakuaciji Gaze, iako su oni već ranije objavili da je izraelska vojna naredba o evakuaciji 1,1 milijuna stanovnika sjeverne Gaze južno od opkoljene enklave nemoguća bez izazivanja većih humanitarnih posljedica.

Muslimani diljem svijeta prosvjedovali su u znak potpore Palestini, a novi prosvjedi se očekuju i danas.

Human Rights Watch u četvrtak je optužio Izrael za korištenje streljiva s bijelim fosforom u vojnim operacijama u Gazi i Libanonu, na što je izraelska vojska odgovorila da “trenutačno nije upoznata s korištenjem oružja koje sadrži bijeli fosfor u Gazi”.

13:30 Hamas se zahvalio Putinu na podršci

14:20 Ministarstvo zdravstva zahtijeva hitno otvaranje prijelaza

Dr. Ashraf al-Qudra, glasnogovornik ministarstva zdravstva Gaze, danas je poslao molbu da se bolesnim i ranjenim Palestincima dopusti da napuste teritorij, izvijestila je Al Jazeera.









Ministarstvo zdravstva hitno zahtijeva otvaranje prijelaza za odvoz bolesnika i ranjenika na liječenje u inozemstvo te dopremanje hitnih potreba lijekova, medicinskog materijala i goriva u bolnice i domove zdravlja zbog nestanka struje zbog izraelske agresije.

14:15 Skloništa u Gazi više nisu sigurna

Agencija Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) danas je pozvala izraelske vlasti “da zaštite sve civile koji su se sklonili” u njihovim prostorijama u Pojasu Gaze.

“Ratovi imaju pravila. Civili, bolnice, škole, klinike i objekti UN-a ne mogu biti meta”, poručili su iz ove organizacije, dodajući da skloništa u Gazi više nisu sigurna za njezine građane.

13:30 Tenkovi sve bliže Gazi

Dok se veliki broj palestinskih civila kreće prema jugu, izraelski rezervisti oko Pojasa Gaze se pripremaju za sljedeću fazu operacija.

Izrael je obećao da će uništiti Hamas zbog napada prije tjedan dana u kojem su njegovi borci ubili 1.300 Izraelaca, uglavnom civila, i zarobili desetke talaca.

Palestinci su dobili 24 sata da odu iz Gaze, a onda dolaze Izraelci sa svojim tenkovima.

Egipat, jedina arapska država koja dijeli granicu s Gazom, i Jordan, koji se nalazi uz Zapadnu obalu pod izraelskom okupacijom, upozorili su protiv protjerivanja Palestinaca sa svoje zemlje, a Egipat se odupro pozivima da otvori granicu.

12:50 Imate još nekoliko sati, a onda dolaze tenkovi

Potpukovnik u Izraelskim obrambenim snagama koji je zadužen za arapske medije u jedinici glasnogovornika IDF-a, objavio je na svom Twitter kanalu poruku na arapskom jeziku upućenu svim Palestincima u Gazi.

"Važna izjava za stanovnike Gaze. Posljednjih dana apelirali smo na vas da napustite grad Gaza južno od Wadi Gaze kako biste očuvali svoju sigurnost. Obavještavam vas da će naše snage omogućiti nesmetano kretanje navedenim rutama u vremenu od 10 do 16 sati. Zbog vaše sigurnosti, iskoristite ovo kratko vrijeme za kretanje prema jugu – od Beit Hanouna do Khan Yunisa.

“Važna izjava za stanovnike Gaze. Posljednjih dana apelirali smo na vas da napustite grad Gaza južno od Wadi Gaze kako biste očuvali svoju sigurnost. Obavještavam vas da će naše snage omogućiti nesmetano kretanje navedenim rutama u vremenu od 10 do 16 sati. Zbog vaše sigurnosti, iskoristite ovo kratko vrijeme za kretanje prema jugu – od Beit Hanouna do Khan Yunisa.

Ako vam je stalo do sebe i svojih voljenih, idite na jug prema ovim uputama.

Budite uvjereni da su se čelnici Hamasa pobrinuli za sebe.

Stanovnicima i zapadno od Olive također će biti dozvoljeno kretanje ulicama Daldul i Al-Sana prema ulicama Salah Al-Din i Al-Bahr”, stoji u njegovoj poruci.

11:15 Nedostaje pitke vode

Preko dva milijuna ljudi suočava se s ozbiljnom prijetnjom zbog nedostatka pitke vode u pojasu Gaze, upozorava UN.

Agencija Ujedinjenih naroda za pomoć i rad s palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) ističe da unatoč kritičnoj situaciji, humanitarna pomoć već tjedan dana ne može doći do Gaze.

Tvornica vode i javne vodovodne mreže u Gazi prestale s radom, što ostavlja stanovništvo prisiljenim na korištenje prljave vode iz bunara. Ova situacija znatno povećava rizik od bolesti koje se prenose vodom. Također, Gaza se suočava s prekidima u opskrbi električnom energijom od 11. listopada, što dalje komplicira situaciju u vezi s opskrbom vodom, kako navodi Philippe Lazzarini iz UNRWA-e.

U svega tjedan dana, gotovo milijun ljudi je raseljeno, a nužno je hitno dostaviti gorivo kako bi se osigurala pitka voda.

Lazzarini ističe: “Gorivo je jedini način da ljudi dobiju pristup sigurnoj pitkoj vodi. Ako se nešto ne poduzme odmah, ljudi će se suočiti s teškom dehidracijom, uključujući djecu, starije osobe i žene. Pitka voda je sada njihova jedina preostala šansa za opstanak. Apeliram da se hitno prekine blokada i omogući dostava humanitarne pomoći.”

11:10 U južnom Izraelu oglasile se sirene za uzbunu

Novi baraž raketa upravo je ispaljen iz Pojasa Gaze prema južnom Izraelu, javljaju dopisnici Al Jazeere s terena.

Prva izvješća govore da je dio raketa presretnut. Sirene za zračnu uzbunu su se oglasile u središnjem i južnom Izraelu.

10:40 Izraelci krive Netanyahua za rat

Prema najnovijoj anketi koju je u četvrtak objavio Dialog Centar, četiri od pet izraelskih Židova smatraju da su vlada i premijer Benjamin Netanyahu krivi za masovnu infiltraciju Hamasovih terorista u Izrael i masakr koji je uslijedio nakon toga.

Rezultati ankete otkrivaju da ogromna većina, točnije 86% ispitanih, uključujući i 79% pristaša vladajuće koalicije, smatra da je iznenadni napad iz Gaze neuspjeh vodstva zemlje. Osim toga, čak 92% ispitanih vjeruje da je rat izazvao tjeskobu u zemlji.

Većina ispitanika (94%) također vjeruje da vlada snosi dio odgovornosti za nedostatak sigurnosne spremnosti koji je doveo do napada, pri čemu više od 75% njih ističe da vlada snosi najveći dio odgovornosti, kako izvještava The Jerusalem Post.

Istraživanje je obuhvatilo 620 izraelskih Židova iz cijele zemlje i pokazalo je da većina smatra kako bi premijer Netanyahu trebao dati ostavku nakon završetka operacije “Swords of Iron.”

Tanka većina od 56% ispitanih smatra da bi Netanyahu trebao podnijeti ostavku nakon rata, a 28% glasača vladajuće koalicije dijeli to mišljenje. Osim toga, 52% ispitanika očekuje ostavku ministra obrane Yoava Gallanta.

Unatoč stavovima ispitanih, većina njih izražava nepovjerenje da će vlada voditi rat u Gazi, iako treba napomenuti da je ova anketa provedena prije pridruživanja bivšeg ministra obrane Bennyja Gantza vladi nacionalnog jedinstva u srijedu navečer.

10:30 Macron naredio mobilizaciju 7.000 vojnika

Francuski predsjednik Emmanuel Macron je naredio mobilizaciju 7.000 vojnika za pojačane sigurnosne patrole.

Francuska premijerka Elisabeth Borne je jučer proglasila terorističku uzbunu i mobilizirala sigurnosne snage zemlje nakon što je jedan učitelj ubijen, a još dvoje ljudi ranjeno u islamističkom napadu.

9:50 Novi rok

Izraelske obrambene snage objavile su novi rok za ljude u sjevernom Pojasu Gaze da pobjegnu na sigurno i krenu preporučenom rutom. Ljudi bi trebali bježati između 10 i 16 sati, po lokalnom vremenu

09:00 Al Kaida poslala apel svojim simpatizerima

Teroristička organizacija Al Kaida izdala je apel svojim simpatizerima da izvrše napade protiv Židova i njihovih saveznika diljem svijeta, prema priopćenju objavljenom putem uobičajenih propagandnih kanala ove terorističke mreže.

U priopćenju se poziva na “džihad protiv agresivnih Židova i njihovih saveznika” i potiče se na širenje te borbe na svaku zemlju, more i nebo. Grupa naglašava potrebu da “sinovi islama” napadaju “cioniste” na lokacijama kao što su ulice Dubaija, Abu Dhabija, Saudijske Arabije i Bahreina.

Al Kaida je u svom priopćenju pozvala militante da napadaju pristaše Izraela te da “protrese tlo pod američkim vojnim bazama, zračnim lukama i veleposlanstvima u islamskim regijama”. Tvrdi se da se iz tih skladišta opskrbljuje Izrael oružjem koje se koristi u napadima na Palestince.

Iako Al Kaida ima povijest nasilnih djela i preuzela je odgovornost za terorističke napade poput onih 11. rujna u SAD-u prije više od 20 godina, pitanje je koliki je trenutačni utjecaj ove terorističke skupine. Osnivača i bivšeg vođu organizacije, Osamu bin Ladena, ubili su američki specijalci u Pakistanu 2011. godine, dok je Bin Ladenov nasljednik, Aiman al-Sawahiri, ubijen u ciljanom napadu dronom u Kabulu, glavnom gradu Afganistana, tijekom ljeta 2022. godine.

08:10 Izraelska vojska optužila Hamas da sprečava evakuaciju civila

Na jutros održanoj konferenciji za novinare koja se prenosila uživo na društvenoj mreži X. potpukovnik Jonathan Conricus izjavio je da je izraelska vojska “unaprijed objavila svoje namjere…jer želi da u ratu ne stradaju civili”.

“Oni nisu naši neprijatelji, mi ne pokušavamo ubiti ili ozlijediti civile u borbi protiv Hamasa”, rekao je Conricus dodajući da je vojska vidjela kako ljudi slušaju njihova upozorenja i kreću s evakuacijom se s opasnog područja.

“Iznimno je tužno i zabrinjavajuće vidjeti kako Hamas pokušava spriječiti palestinske civile da evakuiraju to područje”, zaključio je potpukovnik.

08:05 Gazu napustilo nekoliko desetaka tisuća ljudi

UN je tijekom noći objavio da je svoje domove u Gazi nakon izraelskog upozorenja o evakuaciji napustilo nekoliko desetaka tisuća ljudi,

Prije same naredbe o evakuaciji, više od 400.000 Palestinaca bilo je interno raseljeno, navodi UN-ov humanitarni ured OCHA.

Izraelska vojska je naredila evakuaciju 1,1 milijuna civila u Gazi uoči kopnenog napada.

Hamas je pozvao ljude da ostanu na mjestu i prkose izraelskoj vojnoj naredbi.

07:20 Otkriveni ljudski ostaci u enklavi

07:20 U racijama izraelskih snaga u Pojasu Gaze otkriveni su ljudski ostaci, a radi se o nestalima od Hamasovog napada prošlog vikenda, izvještava Sky News.

Prema Haaretzu, oružane snage su ušle u enklavu za koju se smatra da je Hamas držao oko 200 ljudi kao taoce te su izvučena tijela nekoliko ljudi. Pronađeni su i predmeti koji su pripadali nestalima.

07:15 Pripreme za sljedeću fazu operacija

Glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga Jonathan Conricus je na brifingu rekao da postoji ‘značajno kretanje civila‘ koji se kreću prema jugu, rekavši da oni ‘čine pravu stvar za svoju obitelj i vlastitu sigurnost‘.

Conricus ističe da se diljem Pojasa Gaze izraelski rezervni vojnici spremaju za sljedeću fazu operacija istaknuvši da je krajnji rezultat ovog rata uništenje Hamasa i njihovih vojnih sposobnosti.

“Palestinski civili u Gazi nisu naši neprijatelji i mi ne ciljamo njih. Pokušavamo učiniti pravu stvar, evakuirati civile kako bismo smanjili rizik za njih. Izuzetno je tužno i žalosno što se toliko medija fokusira na naše akcija umjesto na odgovornost Hamasa. Sve ovo radi Hamas, mi samo reagiramo na situaciju. Pokušavamo ne gađati civile i njihovu infrastrukturu”, zaključio je Conricus.