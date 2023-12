Izraelski progon Hamasovaca ni malo nije sjeo Turcima: ‘Ako to učinite, snosit ćete ozbiljne posljedice’

Autor: Zoran Meter/Geopolitika.news

Izraelske obavještajne službe spremaju se na ubojstva čelnika Hamasa diljem svijeta kada nacionalni rat u Pojasu Gaze završi, pripremajući pozornicu za višegodišnju kampanju hvatanja militanata odgovornih za masakre 7. listopada, izjavili su to izraelski dužnosnici, objavio je nedavno američki The Wall Street Journal – WSJ. “Prema naredbama premijera Benjamina Netanyahua, obavještajne službe zemlje razvijaju planove za eliminaciju čelnika Hamasa koji žive u Libanonu, Turskoj i Katru…”. U potonjem se godinama nalazi političko krilo Hamasa.

Ovakve najave operacija izraelske obavještajne službe – Mossada, nisu se svidjele Turskoj, koja se neposredno i spominje u navedenom tekstu američkog medija, piše Zoran Meter, analitičar portala Geopolitika.news.





Prije nego se osvrnemo na to što o svemu ovom pišu turski mediji, podsjetimo da u navedenom tekstu WSJ zabrinutost zbog najave izraelskog premijera Netanyahua iskazuju i pojedini bivši izraelski visokopozicionirani obavještajni dužnosnici. Tako je bivši direktor Mossada Efraim Halevy ovu odluku nazvao “nepromišljenom jer ubijanje vođa Hamasa ne bi eliminiralo prijetnju, ali bi moglo rasplamsati mržnju među sljedbenicima grupe i ubrzati pojavu još ozbiljnijih prijetnji”. “Prema njegovim riječima, plan je “nategnut, a lov na Hamas i pokušaji uništenja svih njegovih vođa su samo zbog želje za osvetom, a ne za postizanjem strateškog cilja.” – navodi se u tekstu WSJ.

Ankara prijeti pritvaranjem Mossadovih zaposlenika i agenata u zemlji

U Turskoj je, dakle, uslijedio niz medijskih reakcija na spomenuti tekst WSJ-a. Sukus istih svodi se na to da bi u Turskoj mogla početi pritvaranja zaposlenika i tajnih agenata izraelske obavještajne službe Mossad, koja u zemlji pokušava djelovati protiv Hamasa. Turski medij Hürriyet smatra vrlo vjerojatnim da će pripadnici izraelskih obavještajaca biti privedeni u skoroj budućnosti, tvrdeći da je “prošle godine 7 ljudi iz izraelskih obavještajaca uhićeno za šiju i bačeno u zatvor”.

“Nemojte se iznenaditi ako sljedećih dana čujete da je netko iz izraelske obavještajne službe zatvoren”, napisao je kolumnist Abdulkadir Selvi, blizak turskoj vladi. Prema njegovom mišljenju, turska Nacionalna obavještajna organizacija (MİT) već je izdala potrebno upozorenje Izraelu i ako se takav rad nastavi, odgovor će biti “ne samo riječima, već i djelima”. Televizija Habertürk, pozivajući se na izvore u turskim obavještajnim agencijama, tvrdi da je turska obavještajna služba upozorila Izrael na “ozbiljne posljedice” ako bude progonio pripadnike Hamasa koji žive u Turskoj.

Podsjeća na tekst WSJ i kaže kako je direktor izraelske unutarnje, protuobavještajne agencije Shin-Bet (Shabak) Ronen Bar izjavio u snimci emitiranoj na izraelskoj državnoj televiziji KAN da su “odlučni ubiti čelnike Hamasa diljem svijeta, uključujući Katar, Tursku i Libanon, čak i ako za to budu potrebne godine. ”

Dužnosnici su u razgovoru za Anadolu Agency podsjetili da su različite obavještajne službe i ranije pokušavale provoditi ilegalne aktivnosti na području Republike Turske te istaknuli kako nijednoj službi neće biti dopušteno provoditi takve operacije. Dan ranije, turski ministar unutarnjih poslova Ali Yerlikaya izjavio je da su bilo kakvi napadi izraelskih obavještajnih službi na čelnike Hamasa u Turskoj neprihvatljivi, a da će u slučaju takvog događaja Izrael platiti “visoku cijenu”.

Turski medij Milliyet piše, referirajući se na tekst WSJ-a, kako su dužnosnici turske obavještajne službe rekli su da bi pokušaj Izraela da uhvati članove Hamasa u Turskoj imao ‘ozbiljne posljedice’. Dužnosnik turske obavještajne službe rekao je: “Na temelju vijesti o izjavama izraelskih dužnosnika, sugovornicima su dana potrebna upozorenja, a Izraelu je rečeno da bi (takva akcija) imala ozbiljne posljedice.”

Očekivano, MİT-ovo upozorenje Mossadu, izraelskoj stranoj obavještajnoj agenciji, odjeknulo je u cijelom svijetu, piše dalje turski medij. Izraelske novine Jerusalem Post objavile su naslov “Turska upozorava Izrael da će doći do ozbiljnih posljedica ako pokuša ciljati vođe Hamasa u inozemstvu” i izvijestile da je predsjednik Recep Tayyip Erdoğan opisao izraelskog premijera Benjamina Netanyahua kao “koljača Gaze”.









Drugi izraelski medj, Times of Israel, napisao je da je Ankara upozorila Tel Aviv da će se suočiti s ‘ozbiljnim posljedicama’, te da se u upozorenju naglašavaju sve vrste ilegalnih aktivnosti na turskom teritoriju. U vijestima je zabilježeno da je ime specijalne jedinice za ubojstva stvorene unutar izraelskih obavještajnih organizacija Mossad i Shin-Bet bilo “Nili”. “Nili” je naziv podzemne špijunske mreže Židova koji su pomagali Britancima protiv Otomanskog Carstva tijekom Prvog svjetskog rata. Nili, koji se sastoji od inicijala četiri hebrejske riječi, u britanskim se arhivama naziva ‘Organizacija’, navodi turski medij.

Američka agencija Bloomberg komentirala je da su izraelski dužnosnici razgovarali o ubojstvu pripadnika Hamasa u Turskoj te da su turski obavještajci izjavom Ankare prenijeli poruku svojim izraelskim kolegama. Pojedini turski mediji tvrde kako Mossad već dugo pokušava raditi na turskom teritoriju, da regrutira agente i pokušava izvoditi operacije. Konkretno, Mossad je pokušao namamiti palestinske studente iz obitelji s niskim prihodima koji žive u Turskoj. Usprkos tome, MİT je godinu i pol dana davao lažne informacije Mossadu.

Ono što je novo u slučaju progona čelnika Hamasa u drugim zemljama, jest navodna objava izraelskih obavještajaca “namjere da ide toliko daleko da organiziraju atentat”, a što je on u svojoj povijesti već činio – podsjeća Milliyet.









Biden dolio ulje na vatru

Američki predsjednik Joe Biden na sve je ovo u utorak dolio i dodatno “ulje na vatru” svojim riječima da su pripadnici Hamasa silovali izraelske žene i osakatili njihova tijela tijekom napada na južni Izrael 7. listopada. Na Bidenove riječi odmah je oštro negirao Hamas, nazivajući ih lažima i njegovim pomaganjem Izraelu u prikrivanju ratnih zločina u Gazi, “jer su počinjeni uz američko odobrenje”.

Neovisno što su Hamasovi borci tada nedvojbeno počinili gnjusne zločine u južnom Izraelu i što nitko ne može poreći, sličan stav Hamasovom po pitanju izraelskog rata u Pojasu Gaze ima i Turska, pa je jasno da se Erdoganu neće svidjeti navedene Bidenove riječi, poglavito ne u kontekstu golemog broja palestinskih civilnih žrtava, njih već više od 15,5 tisuća, od čega su 70 posto žene i djeca.

Međutim, Biden je u krajnje složenoj situaciji. S jedne strane se nalazi demokratska većina i snažni židovski lobi u SAD-u koji zahtjeva još veću američku potporu Izraelu u njegovom ratu protiv Hamasa, a s druge strane su mladi američki demokrati, ali i lijevo krilo Demokratske stranke i njihova snažna grupacija u Kongresu predvođena Bernijem Sandersom, kao i američka muslimanska i arapska zajednica koja već najavljuje kako neće glasovati za Bidena na idućim izborima zbog njegovog potpunog svrstavanja na izraelsku stranu (ta zajednica tradicionalno glasa za demokrate).

Po Bidena je poglavito velik problem što je u Kongresu “zapeo” njegov prijedlog o dodjeli financijske pomoći Ukrajini u iznosu od nešto više od 61 milijardu dolara, kojeg je vezao uz financijsku pomoć Izraelu i Tajvanu, kao i uz jačanje američke granice s Meksikom. Republikanci za sada ovaj proračunski prijedlog za iduću godinu blokiraju tražeći smanjenje iznosa za Kijev i povećanje onoga za nadzor granice. Protiv slanja pomoći Izraelu republikanci naravno nemaju ništa. Ali kako je čitav prijedlog stavljen u jedan paket, za sada nema ni pomoći Izraelu.

Nakon Afganistana, krah i američke politike u Ukrajini Biden ne bi preživio

Upravo u tom, posljednjem kontekstu, vidim i navedene sinoćnje Bidenove riječi o zločinima Hamasa (kao da se za njih nije znalo već od prvog dana). Pretpostavljam kako su najviše usmjerene upravo na republikanske i one demokratske zastupnike u Kongresu koji se protive njegovu prijedlogu proračuna. Ukrajina je po Bidena pitanje na kojem on prolazi ili pada na izborima i to znaju republikanci. Nakon neslavnog povlačenja iz Afganistana na početku Bidenovog predsjedanja zemljom, novi vojni krah, ovog puta Ukrajine u kojoj se SAD posredno vojnom sučeljava s Rusijom – on definitivno ne bi politički preživio.

Hoće li Bidenova iznenadna žalopojka za izraelskim žrtvama “omekšati srca tvrdokornih” zastupnika i tako otvoriti put za američko daljnje financiranje Ukrajine još je teško reći. Ali ono što se već vidi je i da pojedini američki mediji, prije svega tu prednjači CNN, djeluju upravo u tom smjeru: gotovo da izdajicama i Putinovim pomagačima prozivaju sve one koji će se u Kongresu usuditi podignuti ruku protiv Bidenovog prijedloga proračuna za iduću godinu.

U međuvremenu, republikanci u Zastupničkom domu sve aktivnije rade na pokretanju opoziva (impeachment) protiv Bidena, s lukavim narativom, ne usmjerenim na političku borbu i osvetu za to isto (opoziv) što su demokrati čak u dva navrata učinili bivšem predsjedniku Donaldu Trumpu – već na navodne kriminalne radnje Joe Bidena i njegovog sina Huntera za koje, kako tvrde, imaju konkretne dokaze koje bi morali, kako kažu, uvažiti i demokratski zastupnici jer eto – nije riječ (samo) o politici, već i o zakonima i samom američkom ustavu.

Posve je jasno kako Bidenova administracija, osim vanjskih, ima sve više problema i na unutarnjoj sceni u izbornoj godini koja uskoro počinje i gdje su ulozi golemi. O njima će, osim u SAD-.u, itekako ovisiti i stanje u čitavom svijetu. Pa tako, nedvojbeno – i u Izraelu i Turskoj!