Izraelski napad uskoro kreće, bit će brutalno: ‘Zastrašujuće za vojnike, ginut će civili’

Prošlo je osam dana od brutalnog napada Hamasovih trupa na Izrael. Prema posljednjim podacima palestinskog Ministarstva zdravstva, najmanje 1.900 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima u Gazi, među njima 614 djece i 370 žena. Dodatnih 7.696 osoba je ranjeno, navodi ministarstvo.

Izraelska vojska je naredila evakuaciju milijun civila u Gazi uoči kopnenog napada. Vide se snimke ljudi u bijegu iz grada Gaze prema južnom dijelu Pojasa. Izraelski veleposlanik pri UN-u Gilad Erdan pozvao je UN da podrži izraelsku naredbu o evakuaciji Gaze, iako su oni već ranije objavili da je izraelska naredba nemoguća bez izazivanja većih humanitarnih posljedica.

Muslimani diljem svijeta prosvjedovali su u znak potpore Palestini, a novi prosvjedi se očekuju i danas.

20:25 ‘Izrael će uskoro napasti grad Gazu’

Glavni glasnogovornik izraelske vojske ponovio je pozive građanima u Gazi da se evakuiraju na jug jer je rekao da će napad na grad Gazu uslijediti “uskoro”.

“To je za vašu osobnu sigurnost”, rekao je kontraadmiral Daniel Hagari u nacionalnom obraćanju. Nije rekao kada će točno započeti operacija.

Kontraadmiral Hagari također je optužio Hamas da pokušava koristiti civile kao “živi štit”. Njegovi komentari dolaze nakon što je izraelska vojska ustvrdila da ima dokaz da je militantna skupina napravila blokadu ceste na središnjoj ruti sprječavajući ljude da pobjegnu na jug.

20:15 Sirene u Tel Avivu

Čini se da se u Tel Avivu čuju zvukovi sirena dok izraelska vojska upozorava na moguće dolaske raketa, izvještava Reuters.

19:55 ‘Izraelska operacija će biti brutalan pothvat’

Izrael se vjerojatno priprema da vojska ostane u Gazi dugotrajno, rekao je bivši zapovjednik. General bojnik Rupert Jones rekao je za Sky News da se ne može odrediti vremenski okvir za upad koji planira IDF, ali “nitko ne bi trebao podcijeniti” koliko će operacija biti teška.

“Ide sporo, mukotrpno je, sve je naglašeno. To je zastrašujuće za vojnike s obje strane i, naravno, za civile u sredini”, rekao je.

General bojnik Jones rekao je da će ofenziva biti “brutalan pothvat” za koji se izraelska vojska pažljivo pripremala.

“Kada krenu s kopnenim upadom, imaju najbolju moguću priliku. Ali… urbano ratovanje, borbe u gradovima, posebno u tijesnoj urbanoj prirodi Gaze, mogu biti vrlo teške. I naravno, to je razlog zašto Izraelci ohrabruju palestinsko stanovništvo da se makne s puta.”

Ali koliko god Izrael pokušao dopustiti Palestincima da se evakuiraju, bit će civilnih žrtava u “vjerojatno prilično značajnom broju”, rekao je general bojnik Jones.

19:50 Izrael je priznao obavještajne pogreške

“To je moja pogreška i odražava pogreške svih onih koji vrše obavještajne procjene”, rekao je izraelski savjetnik za nacionalnu sigurnost Tzachi Hanegbi na brifingu za novinare, prenosi agencija France-Presse.

“Stvarno smo vjerovali da je Hamas naučio lekciju iz posljednjeg velikog rata s Izraelom 2021., dodao je Hanegbi. Zatim je odbio pregovore oko razmjene zarobljenika s Hamasom, rekavši: “Nema načina da pregovaramo s neprijateljem kojeg smo se zakleli uništiti.”

19.40 IDF kaže da Hamas blokira stanovnike koji bježe u južnu Gazu

Izraelske obrambene snage (IDF) kažu da Hamas ometa siguran prolaz građana u južnu Gazu. Rečeno je da je militantna skupina postavila blokadu ceste na središnjoj ruti. IDF je također objavio slike u nastavku, za koje tvrdi da prikazuju blokadu Hamasa i prometne kolone u tom području.

Službeni račun izraelske vlade također je objavio slike na X-u, nekadašnjem Twitteru, rekavši: “Hamas se ponosi time što ugrožava civile.”

19:20 Sedam uhićnih tijekom propalestinskog prosvjeda u Londonu

Sedam osoba uhićeno je tijekom propalestinskih demonstracija u središtu Londona. Policija je priopćila da su četiri uhićenja bila zbog kršenja naredbe koja policajcima daje ovlast da zahtijevaju uklanjanje pokrivala s lica.

Bila su i dva prekršaja protiv javnog reda i mira i jedan slučaj kaznenog djela štete, priopćila je policija.

18:40 Izraelska vojska priprema se za ‘koordiniranu’ zračnu i kopnenu ofenzivu u Gazi

Izraelska vojska objavila je da je spremna za “koordiniranu” zračnu, kopnenu i pomorsku ofenzivu u Gazi.

