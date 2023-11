Izraelska vojska opkolila Gazu, kreće nova faza: Amerikanci poslali nuklearnu podmornicu

Američki državni tajnik Antony Blinken stigao je u Tursku u ponedjeljak u još jednoj etapi burne bliskoistočne diplomacije. Sastao se s izraelskim dužnosnicima u Tel Avivu te s ključnim regionalnim čelnicima uslijed sve većih poziva na prekid vatre u Gazi.

U međuvremenu, humanitarne agencije izgubile su kontakt s humanitarnim radnicima u Gazi, dok se palestinska enklava suočava s trećim nestankom komunikacija tijekom sukoba.

Izraelska vojska je u nedjelju navečer objavila da izvodi ‘značajan’ napad u Gazi, nakon što su ranije tog dana stigli do obale enklave. Izrael je rekao da je u nedjelju otvorio četverosatni prozor za evakuaciju civila dok ofenzivu koncentriraju na grad Gazu i sjeverni pojas. Dužnosnici kažu da je bijeg raseljenih stanovnika u južnu Gazu produbio tamošnju humanitarnu krizu.

07:20 Jordan šalje medicinske potrepštine u bolnicu u Gazi

Jordan je avionom ispustio paket medicinske pomoći u bolnicu u Gazi, rekao je kralj Abdullah II u objavi na X, bivšem Twitteru.

Jordan graniči sa Zapadnom obalom i dom je mnogih palestinskih izbjeglica. Kraljeva žena, kraljica Rania, rođena je u obitelji Palestinaca i bila je otvorena u svojim kritikama Izraela u sukobu.

Our fearless air force personnel air-dropped at midnight urgent medical aid to the Jordanian field hospital in Gaza. This is our duty to aid our brothers and sisters injured in the war on Gaza. We will always be there for our Palestinian brethren pic.twitter.com/HOWI2VL7hL

— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) November 5, 2023