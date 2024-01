Izraelci upali u jezive Hamasove tamnice i objavili video: ‘Svijetu želimo pokazati dokaze’

“Svijetu želimo pokazati dokaze koji se ne smiju zaboraviti. Hamas je počinio i nastavlja činiti zločine protiv čovječnosti, držeći nevine ljude, djecu, žene, muškarce, neke bolesne, vrlo starije ljude, u teškim i nehumanim uvjetima”, rekao je novinarima glasnogovornik IDF-a Daniel Hagari nakon što su izraelske obrambene snage otkrile kilometarski minirani tunel u kojem je Hamas navodno držao oko 20 talaca.

Zarobljenike su, tvrdi, pripadnici Hamasa držali u pet skučenih prostorija iza metalnih rešetki na samom kraju tunela. Tamo su pronađeni zahodi, madraci, kao i crteži djevojčice Emilije Aloni koja je oslobođena u studenom.

Hagari je dodao i da su na dubini od 20 metara ispod zemlje vojnici pronašli središnju prostoriju, gdje su taoci koji su se vratili iz Gaze provodili većinu vremena.

This is where Hamas held hostages.

IDF soldiers operated in a tunnel located at the heart of a civilian area in Khan Yunis that was used to hold about 20 hostages at different times. The tunnel was about 830 meters long and about 20 meters deep.

We cannot and will not rest… pic.twitter.com/fDxLNr6lXb

— Israel Defense Forces (@IDF) January 21, 2024