Izraelci tvrde da se bore u Gazi, sačekali Hamsovce na izlazu iz tunela: Stižu dojave o napadima kraj bolnice

Izrael je odbio poziv Ujedinjenih naroda za prekid vatre u Gazi, koji je odobrila Opća skupština UN-a u petak. Ministar vanjskih poslova Izraela, Eli Cohen, nazvao je taj poziv “vrijednim prezira” u objavi na društvenim mrežama. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu je izjavio da su ušli u drugu fazu vojne operacije te je upozorio da će rat biti dug i težak.

Izrael je navečer počeo s intenzivnim bombardiranjem sjevera Gaze, što je rezultiralo nestankom interneta i prekidom rada mobilnih mreža na tom području. Izraelska vojska najavila je da će “proširiti kopnene operacije” te je apelirala na civile u Gazi da pobjegnu na jug.

U međuvremenu, Hamas je izveo raketni napad na Tel Aviv, pri čemu je pogođena stambena zgrada.

18.15 IDF kaže da je ubio naoružane pripadnike Hamasa u tunelu

Izraelska vojska kaže da je ubila određeni broj terorista koji su izlazili iz tunela u Pojasu Gaze, blizu prijelaza Erez između Izraela i Gaze. Izraelski vojnici suočili su se s napadačima Hamasa dok su izlazili iz tunela, objavile su izraelske obrambene snage u Telegram objavi.

Prijelaz Erez povezuje Izrael sa sjeverom Gaze.

18.00 Dojave o borbama u blizini bolnice Al-Quds

BBC pokušava utvrditi opseg izraelske vojne aktivnosti oko bolnice Al-Quds, medicinske ustanove odakle su izraelske snage naredile evakuaciju. Palestinski Crveni polumjesec objavio je na mreži X da su od jutros “napadi 50 metara od bolnice”. Nejasno je o kakvim se napadima radilo.

Marwan Jilani, glavni direktor skupine, rekao je za BBC News da je do oko 17:40 po lokalnom vremenu bilo “vrlo intenzivno bombardiranje oko bolnice” i da je jedna raketa pala “samo nekoliko metara dalje”, oštetivši prozore.

Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (krovna organizacija palestinskog Crvenog polumjeseca) rekla je u priopćenju da zdravstveni radnici u bolnici prijavljuju ‘nasilne napade i granatiranje vrlo blizu bolnice’.

Jilani je također rekao da je njegovoj organizaciji izraelska vlada preko dužnosnika UN-a rekla da je naredba o evakuaciji bolnice povučena, ali da je poruka stigla u vrijeme dok je bombardiranje oko bolnice “još uvijek trajalo”.

“UN pokušava razjasniti i pokušavaju osigurati da, ako doista postoji naredba za poništavanje, priopće vojsci da je ova bolnica zaštićena.”

Gdje je bolnica Al-Quds?

Izraelske snage usmjeravaju svoje bombardiranje na sjevernu polovicu Pojasa Gaze, a bolnica Al-Quds nalazi se u gradu Gazi, točno u središtu područja evakuacije – pogledajte kartu ispod.

17.35 Propalestinski prosvjedi održavaju se diljem svijeta

Propalestinski prosvjednici izašli su danas na ulice diljem svijeta. U glavnom gradu Španjolske, Madridu, tisuće su izašle na ulice mašući zastavom Palestine, dok su prosvjednici prosvjedovali i ispred izraelskog veleposlanstva u Ateni.

Tisuće pristaša glavne pakistanske političko-vjerske stranke okupile su se u Islamabadu. Prosvjed, koji je organizirala desničarska stranka Jamaat-e-Islami, uzvikivao je antiameričke slogane i optuživao SAD za “podržavanje agresora”.

U Ujedinjenom Kraljevstvu je bilo i proizraelskih i pro-palestinskih prosvjeda. U Londonu, ispred veleposlanstva Katara, koji je bio posrednik u pregovorima o taocima između Izraela i Hamasa, prosvjednici su držali izraelske zastave i postere nestalih. U Bristolu je u nedjelju održan i propalestinski marš, nakon što su deseci tisuća prosvjednika u subotu izašli na ulice Londona pozivajući na primirje.

17.30 Ravnatelj bolnice u Gazi kaže da im je rečeno da se brzo evakuiraju

Ravnatelj bolnice Al-Quds u gradu Gazi, Bassam Mourad, razgovarao je s novinskom agencijom Reuters – i kaže da je primio nekoliko upozorenja da evakuira zgradu.

“Prvi je bio putem telefonskog poziva palestinskog Crvenog polumjeseca kojeg je izraelska vojska pozvala da traži evakuaciju svih pacijenata i radnika, kao i onih koji borave u bolnici, na jug Gaze.

“Spomenuli su da će ovo područje biti vojna zona, da će biti sukoba i da će to područje biti opasno i da se moramo brzo evakuirati”, rekao je. Rekao je da je broj prognanika koji borave u bolnici negdje između 12.000 i 14.000.

“Brojka se mijenja svaki dan, osim bolničkih odjela i odjela intenzivne njege”, kaže.

17.10 Izraelci objavili snimke, tvrde da su to njihovi vojnici u operacijama u sjevernoj Gazi

16.30 CNN: Izraelske trupe napredovale u sjevernoj Gazi

Čini se da su izraelske trupe napredovale više od tri kilometra u Gazi, prema CNN-ovoj analizi videa koju je objavio jedan izraelski medij. Vojnici na videu, snimljenom u subotu, stavljaju izraelsku zastavu na krov hotela u odmaralištu u Gazi. CNN je geolocirao video na područje nešto više od tri kilometra od granice Gaze i Izraela.

“Vojnici 52. bataljuna 401. brigade mašu izraelskom zastavom u srcu Gaze, uz plažu”, čuje se kako vojnik govori u videu snimljenom nekoliko kolometara sjeverno od središnjeg grada Gaze. Video je jedan od prvih uvida u to gdje su bile izraelske kopnene snage i što su radile tijekom proširenih kopnenih operacija u Gazi.

Nestanak komunikacija u Gazi značajno je otežao protok informacija iz Gaze, iako su pružatelji usluga rekli da se usluga postupno uspostavlja u nedjelju. Video su objavile izraelske novine Israel Hayom. CNN je zatražio od Izraelskih obrambenih snaga komentar o videu i zašto vojnici postavljaju izraelsku zastavu na krov hotela.

15.20 Analiza: Intenzivne bitke na terenu, Izrael promijenio taktiku, urbano ratovanje je najteže

Intenzivne borbe se odvijaju na terenu, u izrazitoj promjeni izraelske taktike, rekao je dopisnik Sky Newsa za Bliski istok Alistair Bunkall. U posljednjih sat vremena došlo je do velike pucnjave između boraca Hamasa i izraelskih vojnika na prijelazu Erez, na sjeveroistoku Gaze, rekao je. Bio je to isti prijelaz koji je uništen tijekom Hamasovih napada 7. listopada.

Bunkall je rekao da su izraelske kopnene snage sada “čvrsto u Gazi” umjesto da se povlače nakon svakog upada, kao što su činile u prethodnim napadima. Oni provode misije unutar sjeverne Gaze i grada Gaze, rekao je.

“Rekli su stanovnicima grada Gaze da je to sada bojno polje. Tako da mislim da ćemo očekivati da će ići ulicama, kroz kuće. Pokušat će gađati golemu paukovu mrežu podzemnih tunela u kojima se vjeruje da su smješteni viši zapovjednici Hamasa”, rekao je Bunkall.

“Bit će vrlo teško. Urbano ratovanje je otprilike najizazovnija vrsta rata za bilo koju vojsku, ali djelujući u području poput Gaze, gdje će se Hamas pripremiti, pretpostavlja se da će biti spremni.”

Rekao je da će vjerojatno biti mina na ulicama i da će Hamas biti spreman postaviti zasjedu izraelskim vojnicima.

15.o0 Izraelska vojska izvještava o borbama s naoružanim pripadnicima Hamasa u sjevernoj Gazi

Izraelska vojska kaže da se bori s Hamasom unutar Pojasa Gaze, na sjeveru teritorija. U objavi na Telegramu u posljednjih sat vremena, Izraelske obrambene snage (IDF) rekle su da nastavljaju “kopnene operacije u sjevernom Pojasu Gaze” i da su se sukobile s naoružanim pripadnicima Hamasa unutar Gaze koji su pucali na izraelske trupe.

“Teroristi koji su pucali na izraelske vojnike su ubijeni, kao i teroristi koji su identificirani na obali u pojasu Gaze u blizini područja Zikim”, navodi se. Zikim je kibuc u južnom Izraelu, nekoliko kilometara od Gaze.

Ranije je na svom Telegram profilu Brigada Izzedine al-Qassam, vojnog ogranka Hamasa, izvijestila o sukobima s izraelskim snagama u blizini Beit Lahije, u sjevernom dijelu Gaze, tvrdeći da su tamo postavili zasjedu izraelskim vojnicima.

IDF je također objavio video za koji tvrdi da prikazuje njihove tenkove i druga vozila unutar Pojasa Gaze.

14.20 Jandroković odgovorio na Milanovićeve tvrdnje o Rezoluciji

Predsjednik Hrvatskog Sabora Gordan Jandroković odbacio je tvrdnju predsjednika Republike Zorana Milanovića da je Hrvatska glasanjem protiv teksta Rezolucije UN-a o Gazi kompromitirala nacionalnu sigurnost i prozvao ga za štetne izjave i veze s Miloradom Dodikom.

Hrvatska je jedna od 14 zemalja koje su glasale protiv UN-ove rezolucije kojom se poziva na humanitarno primirje u Gazi, a Jandroković je u izjavi novinarima u Vrbniku, gdje je nazočio misi u povodu 700. obljetnice Bratovštine sv. Ivana Krstitelja, istaknuo da je Hrvatska dosljedna u stavovima, a u rezoluciji je trebalo navesti teroristički napad Hamasa.

“Osudili smo odmah u početku teroristički napad Hamasa na Izrael, smatramo da je u tekst rezolucije svakako trebalo ugraditi i taj teroristički čin Hamasa. Hrvatska je od početka pokazala da joj je stalo do temeljnih vrijednosti i dala potporu Izraelu”, rekao je.

13.25 Palestinci izvršili raketni napad

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke na kojima se vide presretnute rakete koje su pale na lokacije diljem središnjeg Izraela tijekom posljednjeg baražnog napada, javlja Times of Israel. Jedan fragment pao je u školsko dvorište u Ramat Hasharonu. Svi učenici su u to vrijeme bili u skloništu.

Komadi raketa su također padali u Rishon LeZionu. Vlasti su podsjetile javnost kako se ne bi trebalo napuštati skloništa odmah u trenutku kad sirene prestanu, jer može proći neko vrijeme dok krhotine, često velike, padnu na tlo. Umjesto toga, ljudi bi trebali ostati u zaštićenom prostoru najmanje deset minuta.

13.15 Guterres: Stanje u Gazi sve beznadnije

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres je upozorio da se stanje u Pojasu Gaze, u kojem vlast drži Hamas, ubrzano pogoršava te ponovio očajničke apele za prekidom vatre kako bi se okončala “noćna mora” i krvoproliće te za bezuvjetno oslobađanje svih talaca koje drži Hamas.

12.00 Broj mrtvih u Gazi premašio 8000

Broj ubijenih u Gazi popeo se na 8005, prema podacima ministarstva zdravlja Gaze koje vodi Hamas. Oko 3342 djece je među onima koji su umrli od 7. listopada, navodi se. U svom ranijem ažuriranju, ministarstvo je izvijestilo da je umrlo 7650 ljudi, što znači da se broj umrlih povećao za 355.

11.50 Izrael: ‘Označili smo humanitarnu zonu u južnom Pojasu Gaze’

Izrael je najavio kako će dopustiti dramatično povećanje pomoći Gazi u narednim danima, najavio je izraelski dužnosnik. Pukovnik Elad Goren ponovio je pozive IDF-a palestinskim civilima da se evakuiraju na jug teritorija. “U nadolazećem tjednu planirali smo dramatično povećati količinu pomoći”, rekao je.

“Označili smo humanitarnu zonu u južnom Pojasu Gaze u području Khan Younis… i dalje preporučujemo da civilno stanovništvo koje se evakuiralo ode u ovu zonu”, dodao je. Nije naveo je li riječ o novoj ili već postojećoj humanitarnoj zoni.

11.15 Palestinci provalili u skladišta UNRWA-e

Tisuće ljudi provalile su ove nedjelje nekoliko skladišta i distribucijskih centara Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć i radove (UNRWA) u središnjim i južnim područjima Pojasa Gaze, uzimajući pšenično brašno i druge “osnovne artikle za preživljavanje”, priopćila je organizacija. U jednom od skladišta, u Deir al-Balahu, UNRWA skladišti zalihe iz humanitarnih konvoja koji dolaze iz Egipta, navodi se u priopćenju UNRWA-e.

10.20 Trump obećao: ‘Vratit ću zabranu ulaska u državu za muslimane’

Bivši predsjednik SAD-a Donald Trump ove se subote na konvenciji židovskih republikanaca zakleo da će, ako ga se ponovo izabere za predsjednika, ponovo uvesti zabranu ulaska u SAD za državljane većine muslimanskih zemalja.

“Zadržat ćemo teroriste radikalnog islama izvan naše zemlje”, poručio je Trump prisutnima na godišnjem samitu Republikanske židovske koalicije.

“Sjećate se te zabrane, vratit ću je prvog dana”, ustaknuo je Trump.

Trump je na skupu u Las Vegasu poručio i kako će “braniti našeg prijatelja i saveznika u Državi Izrael kao nitko prije”.

“Sukob između Izraela i Hamasa je borba između civilizacije i divljaštva, uljuđenosti i izopačenosti i između dobra i zla”, rekao je Trump.

09.50 Izraelski časnik teško ozlijeđen

Izraelske kopnene snage proširile su svoje operacije, napadajući borce Hamasa koji pokušavaju napasti njih, priopćila je izraelska vojska. Također su pogodili militante koji su planirali izvesti lansiranje protutenkovskih projektila, rečeno je. IDF je naveo da su borbeni zrakoplovi gađali preko 450 vojnih ciljeva tijekom posljednja 24 sata.

09.10 Iran: Izrael je prešao crvenu liniju

Predsjednik Irana Ebrahim Raisi rekao je u nedjelju je da su potezi Izraela “prešli crvene linije, što bi moglo natjerati sve na akciju”.

“Washington od nas traži da ne činimo ništa, ali nastavljaju pružati široku podršku Izraelu. SAD je slao poruke Osovini otpora, ali je dobio jasan odgovor na bojnom polju, napisao je na Twitteru.

“Osovina otpora” je ujedinjena mreža snaga koje podupire Iran diljem Bliskog istoka, a Hamas je dio te skupine.

Zionist regime’s crimes have crossed the red lines, which may force everyone to take action. Washington asks us to not do anything, but they keep giving widespread support to Israel. The US sent messages to the Axis of Resistance but received a clear response on the battlefield.

— سید ابراهیم رئیسی (@raisi_com) October 29, 2023