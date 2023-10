Izraelci prvi put koristili ‘Čelični žalac’: Zastrašujuće oružje zadaje brutalne udarce Hamasu

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Izraelska vojska pojačava zračne napade na Gazu i ponovno je pozvala civile da napuste sjeverne dijelove pojasa. Izraelske trupe sukobile su se u nedjelju s borcima Hamasa unutar palestinske enklave.

SAD nastoji odgoditi izraelsku kopnenu ofenzivu u Gazi, u nadi da će izvući više talaca i dopremiti više humanitarne pomoći u opkoljenu enklavu. Dužnosnici u nekoliko bolnica u Gazi rekli su da su u nedjelju bili preplavljeni žrtvama, pri čemu je jedan to opisao kao “krvavi dan”. Više od 4600 ljudi ubijeno je u Gazi od 7. listopada, priopćilo je tamošnje ministarstvo zdravstva.





IDF je rano u nedjelju napao džamiju u izbjegličkom kampu na Zapadnoj obali kako bi spriječio ono što su nazvali “neposrednim terorističkim napadom”. Palestinsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je napad opasna eskalacija nedavnog nasilja na okupiranom području.

Događaje pratite uživo na portalu Dnevno:

14:30 Izraelskog vojnika ubili su borci Hamasa tijekom kopnenog napada u Pojasu Gaze

Izraelski vojnik ubijen je tijekom kopnenog napada na Pojas Gaze koji je pod kontrolom Hamasa. Vojnik je stradao od protutenkovske rakete u nedjelju, dok je još jedan “umjereno ozlijeđen”, a dvojica su “lakše”, prema izraelskoj vojsci.

Hamasovo oružano krilo, Brigade al Qassam, izjavilo je da su se njegovi borci sukobili s izraelskim snagama istočno od Khan Younisa u južnoj regiji Gaze i uništili izraelsku vojnu opremu.

“Borci su se sukobili s infiltrirajućim snagama, uništili dva buldožera i tenk i prisilili izraelske snage na povlačenje prije nego što su se sigurno vratile u bazu”, rekli su u priopćenju.

Izraelske obrambene snage (IDF) provode “ograničene” napade diljem Pojasa Gaze kako bi očistile područje ispred sebe i prikupile obavještajne podatke o nestalim ljudima i zarobljenicima koje drži Hamas prije očekivane kopnene invazije.

13:25 Izrael kaže da je prvi put operativno upotrijebio minobacačke bombe ‘Čelični žalac’









Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su u nedjelju da su izvršile prvu operativnu upotrebu minobacačke bombe ‘Čelični žalac’ u svojoj borbi s Hamasom.

‘Čelični žalac’ je minobacačka bomba (PGM) s dvostrukim navođenjem koja omogućuje precizno pogađanje ciljeva u naseljenom području uz povećanje smrtonosnosti pogotka i smanjenje rizika od pogađanja ljudi koji nisu uključeni, priopćenje IDF-a rekao je.

Više od 10 prvih i kobnih bombi ispaljeno je na području koje okružuje Gazu i u sjevernom sektoru, dodaje se u priopćenju IDF-a.

Borci IDF-a upotrijebili su bombu za napad na položaj Hamasa “s kojeg su vršena lansiranja prema teritoriju države Izrael”, stoji u priopćenju IDF-a. IDF je objavio video koji navodno prikazuje bombu u uporabi.

“Upotrijebili smo ga prvi put na početku rata”, rekao je kapetan u jedinici komandosa Magellan, prema priopćenju IDF-a. “Omogućuje nam da neutraliziramo prijetnje s većom preciznošću nego druge vrste bombi. Nije da samo pucamo i nadamo se da ćemo pogoditi – znamo da smo uklonili prijetnju.”









13:15 Hamas: Sve bolnice u Gazi ostale su bez goriva

Hamas je objavio priopćenje u kojem stoji da su sve bolnice u Gazi ostale bez goriva. Militantna skupina poziva na stalni koridor u regiji kako bi se izbjegla “humanitarna katastrofa”.

“Trenutna opsada osakatila je humanitarne uvjete i uzrokovala ozbiljne nestašice zaliha hrane i lijekova. Da ne spominjemo da su sve bolnice u Pojasu Gaze ostale bez goriva”, navodi se.

13:00 Izvješće: Izrael odgodio kopnenu ofenzivu

Izrael je odlučio odgoditi kopnenu ofenzivu jer navodno čekaju da dodatne američke snage stignu u regiju, izvijestio je u ponedjeljak radio izraelske vojske.

“Sjedinjene Države prenijele su Izraelu namjeru da rasporede dodatne američke snage na Bliskom istoku, spremne za kopnenu operaciju uslijed zabrinutosti zbog eskalacije iranskih napada na njihove snage u regiji”, navodi se u izvješću.

Američki državni tajnik Antony Blinken, u izjavi za medije u nedjelju, izjavio je da Sjedinjene Države “očekuju eskalaciju rata između Izraela i Hamasa zbog umiješanosti iranskih opunomoćenika”.

Radio IDF-a je dalje objasnio: “Izraelski dužnosnici naglašavaju da to nije jedini razlog odgode operacije – u igri su i drugi čimbenici, kao što je jačanje operativne spremnosti snaga, kao i traženje rješenja za pitanje zarobljenika i potencijal za dodatne sporazume o oslobađanju zarobljenika.”

Dok Izrael već nekoliko dana nagovještava mogućnost kopnene operacije u Gazi, izraelska vojska nastavlja zračne napade na Pojas Gaze.

13:04 Broj ubijenih Palestinaca premašio je 5.000

Ministarstvo zdravlja u Gazi koje vodi Hamas kaže da je 436 Palestinaca – uključujući 182 djece – ubijeno u izraelskim napadima na Gazu u posljednja 24 sata. Također se navodi da ukupan broj ubijenih od početka sukoba sada iznosi 5.087, s dodatnih 15.273 ozlijeđenih.

12:50 Hamas: Blokada goriva mogla bi imati ‘teške posljedice’ za pacijente s otkazivanjem bubrega

Blokada goriva u Gazi mogla bi imati ‘teške posljedice’ za živote 1.100 pacijenata s otkazivanjem bubrega, uključujući desetke djece, priopćilo je ministarstvo zdravstva kojim upravlja Hamas. Zalihe goriva opasno su niske nakon što je Izrael prije dva tjedna uveo blokadu.

12:30 Detalji o izraelskim ograničenim kopnenim upadnima:

Reuters donosi neke dodatne pojedinosti o ograničenim napadima za koje Izrael tvrdi da ih je izveo unutar Pojasa Gaze. Citira glasnogovornika IDF-a Daniela Hagarija koji je rekao:

“Tijekom noći su provedeni napadi tenkovskih i pješačkih snaga. Ovi napadi ubijaju odrede terorista koji se pripremaju za našu sljedeću fazu u ratu. To su racije koje idu duboko”.

Reuters izvještava da je također dodao da su racije pokušale prikupiti informacije o 222 taoca koje drži Hamas. To nije prvi put da su izraelske trupe prešle u Gazu. U prvom tjednu ovog sukoba, Izrael je rekao da su vojnici i tenkovi ušli u Pojas Gaze kako bi izvršili napade u borbi protiv Hamasa i pokušali pronaći nestale Izraelce.

12:05 Izraelci pucali na ‘sumnjivu zračnu metu’

Izraelska vojska je tvrdila da je pucala na “sumnjivu zračnu metu” koja je pokušala ući u Izrael iz smjera Libanona.

11:50 BBC: Treći konvoj pomoći ulazi u Gazu iz Egipta

BBC citira izvješća da je treći konvoj pomoći prešao u Gazu iz Egipta. Novinske agencije Reuters i AFP kažu da je više kamiona upravo ušlo preko prijelaza Rafah. Ovo slijedi nakon prvog konvoja od 20 kamiona u subotu i drugog konvoja u nedjelju od oko 14 kamiona.

11:30 Horor iz bolnice u Gazi: Osjećam kao da sam mrtav iznutra

U bolnici Al-Shifa u gradu Gazi, medicinsko osoblje prisiljeno je improvizirati bez zaliha dok se muče kako liječiti stotine ozlijeđenih koji svakodnevno pristižu.

“Sinoć je to bio horor film. Krv i mrtva tijela posvuda”, rekao je jutros za NBC News Naseralldin Abutaha, medicinski brat u hitnoj službi u bolnici.

Bez najosnovnije opreme u bolnicama u Gazi, Abutaha, 21, kaže da bi ponekad osoblje bilo prisiljeno koristiti košulje za podvezivanje. Čak ni voda nije bila dostupna, rekao je i dodao: “Kunem se da sam jednom upotrijebio colu da operem posjekotinu.”

“Osjećam da sam mrtav iznutra, ako već nisam umro. Ne mogu više plakati”, rekao je Abutaha, koji je rekao da je u smjeni od 12 sati svakodnevno pregledavao čak 200 pacijenata.

11:00 Poginuo izraelski vojnik

Izraelske obrambene snage (IDF) kažu da su tijekom noći izvedeni ograničeni napadi na Gazu. Ovo nije početak sveobuhvatne kopnene invazije – ali jedan je vojnik ubijen na teritoriju Gaze. Još tri vojnika IDF-a su ranjena.

10:40 Hamas tvrdi da je prisilio izraelsku infiltriranu skupinu na povlačenje

Hamas tvrdi da su se neki od njegovih boraca sukobili s izraelskim snagama koje su se infiltrirale u Gazu i uništile dio njihove opreme. Naoružano krilo militantne skupine reklo je da se infiltracija dogodila istočno od Khan Younisa, na jugu Gaze.

Izrael je ranije potvrdio da je izvodio “ograničene” kopnene napade u regiji.

“Borci su se sukobili s infiltriranim snagama, uništili dva buldožera i tenk i prisilili snage na povlačenje prije nego što su se sigurno vratile u bazu”, stoji u priopćenju krila Hamasa. Izrael nije odmah odgovorio na tvrdnju, koju Sky News nije mogao neovisno provjeriti.

10:10 Izrael kaže da je tijekom noći pokrenuo ‘ograničene napade’ na Pojas Gaze

Reuters izvještava da je izraelska vojska u ponedjeljak rekla da su kopnene snage izvele ograničene napade na Pojas Gaze tijekom noći kako bi se borile protiv palestinskih naoružanih napadača, te da su zračni udari bili usmjereni na mjesta gdje se Hamas okupljao kako bi napao bilo kakvu širu izraelsku invaziju.

Glasnogovornik Daniel Hagari također je ustvrdio da je vojska izvela napade kako bi eliminirala 20 ćelija Hezbollaha u južnom Libanonu od početka rata.

10:05 Izraelska vojska: Najmanje 222 taoca u Gazi

Broj ljudi za koje je potvrđeno da ih Hamas drži kao taoce u Gazi sada je 222, objavile su Izraelske obrambene snage (IDF). Brojka je veća od 212 za koje se smatra da su zarobljeni u upadu 7. listopada.

09:15 Bolnicu u Gazi potreslo je 10 zračnih udara samo 100 metara dalje

Noćas su najintenzivniji zračni udari bili oko bolnice Al-Quds u gradu Gazi – gdje je ravnatelj bolnice, po treći put, primio poziv od izraelskih obavještajaca tražeći da evakuiraju bolnicu.

Jutros je rekao da imaju 500 pacijenata u bolnici. Još 1.500 ljudi nalazi se u bolnici. Rekao je da se dogodilo 10 udara unutar 100 metara od njegove bolnice.

08:30 UN: Stanovnici Gaze vraćaju se na sjever unatoč upozorenjima Izraela

Neki ljudi koji su pobjegli iz sjeverne Gaze nakon što su im izraelske snage rekle da odu sada se vraćaju, kaže čelnik UN-ove agencije za palestinske izbjeglice. Thomas White iz UNRWA-e kaže za program Today na BBC Radiju 4: “Vrlo je opasno na sjeveru, ali ljudi gube živote i na jugu.”

White je rekao da se 8.000 ljudi sklonilo u kompleks skladišta njegove organizacije i da preživljavaju sa samo jednom litrom vode dnevno i malim količinama kruha. Podsjetimo, izraelska vojska kaže da je u posljednja 24 sata pogodila 320 ciljeva diljem Pojasa Gaze.

07:58 Washington savjetovao Izraelu da odgodi kopnenu ofenzivu

Washington je savjetovao Izraelu da odgodi svoju očekivanu kopnenu invaziju na Gazu kako bi dobio vrijeme za pregovore o oslobađanju 212 talaca koje drži Hamas i omogućio više pomoći palestinskim civilima, izvijestio je New York Times pozivajući se na američke dužnosnike.

SAD također želi više vremena da se pripremi za moguće napade skupina koje podupire Iran, izvijestio je list, dodajući da će se takvi napadi vjerojatno povećati kada Izrael pokrene svoju invaziju. Međutim, list je primijetio da su dužnosnici rekli da Bidenova administracija “ne postavlja zahtjeve Izraelu i da još uvijek podržava kopnenu invaziju i izraelski cilj iskorjenjivanja Hamasa”.

Times je rekao da je savjete prenio ministar obrane Lloyd J Austin jer je Pentagon savjetovao Izrael o vojnim pitanjima, a Austin gotovo svakodnevno telefonira sa svojim izraelskim kolegom Yoavom Gallantom.

07:20 Hezbolah ima ‘do 200.000 raketa’, tvrdi izraelski think tank

Militantna skupina Hezbollah sa sjedištem u Libanonu ima na raspolaganju do 200.000 raketa i do 100.000 boraca, prema Institutu za studije nacionalne sigurnosti (INSS) – neovisnom think tanku sa sjedištem u Tel Avivu.

07:15 IDF napada ‘terorističku ćeliju’ unutar libanonskog teritorija

Izraelske obrambene snage (IDF) kažu da su uništile “terorističku ćeliju” unutar libanonskog teritorija tijekom noći, te uništile brojne ciljeve Hezbollaha. U kratkom brifingu na svom Telegram kanalu, IDF je rekao da je pogodio ćeliju unutar libanonske granice i infrastrukturne ciljeve uključujući lansirnu točku za protutenkovske projektile, vojni kompleks i osmatračnicu.

“Teroristička ćelija planirala je izvesti lansiranje protutenkovskih projektila prema gradu Shlomi”, rečeno je. Podijelili su i snimku napada.

07:10 Kina: Rizik od kopnenog sukoba velikih razmjera u Gazi “značajno raste”

Situacija u Gazi je teška i rizik od kopnenog sukoba velikih razmjera značajno raste, upozorio je u nedjelju posebni kineski izaslanik za pitanje Bliskog istoka, prema državnoj televiziji CCTV.

Govoreći na brifingu za novinare u Kairu, Zhai Jun je rekao da se “oružani sukobi prožimaju duž izraelsko-libanonske i izraelsko-sirijske granice, a njihovi se učinci prelijevanja šire regionalno i međunarodno. Izgledi su zabrinjavajući.”

Zhai je pozvao međunarodnu zajednicu da ostane oprezna u pogledu takvog razvoja događaja i da odmah djeluje kako bi spriječila da se situacija pretvori u ozbiljnu humanitarnu katastrofu. Kina će nastaviti pružati hitnu humanitarnu pomoć Palestincima putem Ujedinjenih naroda i bilateralnih kanala, obećao je Zhai, ne precizirajući kakva je pomoć već pružena.

07:00 Izrael pojačava napade, čeka se kopnena ofenziva

S tenkovima i trupama nagomilanim na granici Gaze, čekajući zapovijed za prijelaz, Izrael je pojačao svoje bombardiranje enklave preko noći. Glasnogovornik izraelske vojske, kontraadmiral Daniel Hagari, rekao je da je zemlja povećala zračne napade diljem Gaze kako bi pogodila ciljeve koji bi smanjili rizik za trupe u sljedećoj fazi rata.

Očekivala se kopnena invazija, ali njezino vrijeme ostaje nejasno. Upitan od strane australske televizije ABC u ponedjeljak je li invazija odgođena kako bi se ostavilo više vremena za izvlačenje izraelskih talaca iz Gaze, glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga Jonathan Conricus nije bio voljan dati bilo kakav detaljan uvid.

“To je vrlo dobro pitanje. Odgovor koji mogu dati je da ćemo potpuno rasturiti Hamas i vratiti naše ljude kući”.

Upitan je li invazija neizbježna, rekao je:

“Ovdje je cilj u potpunosti demontirati Hamas iz njegovih vojnih sposobnosti. Ako se to može učiniti iz zraka… uz vrlo ograničenu izloženost našim trupama i manje štete na zemlji, to bi bilo sjajno. Kad bi Hamas izašao iz svojih skrovišta koje skriva ispod civila… i vratio naše taoce, svih 212, i bezuvjetno se predao, onda bi rat prestao. Ako neće, vjerojatno ćemo morati ući i obaviti to”.