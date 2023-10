Izraelci objavili snimku: ‘Ovo je dokaz da je Hamas ispalio raketu koja je pogodila bolnicu’

Američki predsjednik Joe Biden putuje u Izrael kako bi iskazao nepokolebljivu potporu zemlji, a istovremeno vrši pritisak da se olakšaju patnje u Gazi, gdje su zalihe vode i hrane sve manje za stotine tisuća raseljenih ljudi.

Bidenovo putovanje dolazi nakon smrtonosne eksplozije koja je vjerojatno ubila stotine ljudi u bolnici u Gazi. Palestinski dužnosnici okrivili su Izrael koji tvrdi da je eksploziju izazvala raketa Islamskog džihada. Nakon napada na bolnicu, Jordan je otkazao planirani summit između Bidena i bliskoistočnih čelnika.

Vitalna humanitarna pomoć gomila se na zatvorenoj granici Gaze, unatoč diplomatskim naporima da se otvori koridor iz Egipta. Izrael je obećao zbrisati Hamas, islamističku skupinu koja kontrolira Gazu, kao odgovor na terorističke napade 7. listopada u kojima je poginulo 1400 ljudi. Najmanje 3000 ljudi ubijeno je u izraelskim zračnim napadima na Gazu, prema palestinskim zdravstvenim dužnosnicima.

20.50 Izrael će nastaviti s blokadom slanja pomoći u Gazu

Vlada Izraela poručila je kako neće zaustaviti pomoć iz Egipta u Pojas Gaze, ali zalihama neće biti dopušteno da stignu do palestinske skupine Hamas, rekla je vlada, nakon razgovora s američkim predsjednikom Joeom Bidenom koji je pozvao na ublažavanje humanitarne krize u enklavi.

Egipat je jedina država osim Izraela koja dijeli granicu s Pojasom Gaze, počela je gomilati pomoć na svojoj strani granice, ali kamioni nisu u mogućnosti prijeći zbog teških zračnih napada Izraela u ratu s Hamasom. Nakon što je Hamas pokrenuo krvavi napad na izraelski teritorij 7. listopada, Izrael je rekao da nameće potpunu blokadu Pojasu Gaze u kojem živi do 2.3 milijuna ljudi, zbog čega oni ostaju bez struje, hrane i goriva.

20.30 Izbili masovni prosvjedi u arapskim zemljama

U srijedu su u nekoliko arapskih zemalja izbili masovni prosvjedi u znak osude izraelskih napada na Pojas Gaze. Prosvjednici su se okupili drugi dan zaredom.

Kako poručuje ministarstvo zdravstva u Gazi, stotine ljudi ubijene su u utorak u izraelskom napadu na bolnicu Al Ahli. Izrael tvrdi da je eksploziju izazvala raketa Islamskog džihada i za to je ponudio dokaze.

U Tunisu se oko 17.000 ljudi okupilo oko francuskog veleposlanstva i zatražilo odlazak ambasadora zbog “pristranosti” Francuske prema Izraelu.

20.20 Francuski ministar tvrdi da Karim Benzema održava veze s teroristima

francuski ministar unutarnjih poslova Gerald Darmanin izjavio je da nogometaš Karim Benzema održava veze s terorističkom organizacijom Muslimansko bratstvo.

20.00 Izraelska Televizija objavila novu snimku rakete koja je pogodila bolnicu

Undeniable Evidence 1/2: @N12News (Israeli news) cameras recorded the failed Islamic Jihad rocket hitting the Gaza hospital Parking lot, causing the explosion that Israel was blamed for by the terrorist organization #Hamas . Video #1 in English by news anchor @LeviYonit . pic.twitter.com/ASJFkiDRtL

Izraelska TV postaja Keshet 12 News objavila je snimku koja, kako navode, jasno pokazuje da je raketa koju ispalili Palestinci u Gazi pala na područje bolnice al-Ahli.

19.30 Palestinci traže istragu Haškog suda

Palestinske vlasti zatražile su istragu Međunarodnog kaznenog suda o napadima na bolnicu u Gazi. Za taj napad se Izrael i Palestina međusobno optužuju.

18.55 Grlić Radman govorio o evakuaciji Hrvata iz Gaze

ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman odgovarao je na pitanja novinara nakon sastanka vladajuće većine u Banskim dvorima.

Upitan o evakuaciji hrvatskih građana iz Pojasa Gaze, odgovorio je da su ukupno 23 osobe s hrvatskim dokumentima na tom području te da su oboje hrvatskih veleposlanika u Izraelu i Egiptu uključeni u njihovu repatrijaciju.

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres je u srijedu pozvao na hitan prekid vatre kako bi se oslobodili taoci i dopremila humanitarna pomoć u Gazu.

18.15 Švedske vlasti preporučuju građanima da sakriju dresove dok putuj iz Belgije

Švedski premijer Kristersson pozvao je švedske građane da u javnosti skrivaju odakle dolaze, a voditelj sigurnosti Švedskog nogometnog saveza Martin Fredman preporučio je navijačima da sklone nacionalna obilježja poput dresova i šalova dok napuštaju Bruxelles.

18.10 SAD uložio veto na rezoluciju UN-a

SAD je uložio veto na rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a kojom se tražio prekid sukoba između Izraela i palestinskog Hamasa kako bi se omogućila dostava humantarne pomoći u Pojas Gaze.

Dvanaest članica je glasalo za brazilski nacrt rezolucije, a Rusija i Velika Britanija su bile suzdržane. Washington tradicionalno štiti svog saveznika Izrael od bilo kakvih poteza Vijeća sigurnosti.

17.25 Austrija podigla razinu opasnosti od terorizma

Zbog nedavnih događaja na Bliskom istoku i terorističkih napada u Francuskoj i Belgiji, austrijske vlasti su odlučile podići razinu pripravnosti zbog “konkretne prijetnje i povećanog rizika od napada” u Austriji.

Ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner (ÖVP) najavio je u srijedu da će upozorenje na terorizam biti podignuto na drugu najvišu razinu – narančastu. Ovo je prvi put od terorističkog napada u centru Beča 2. studenog 2020. godine, kada je bila aktivirana ista razina prijetnje.

Na konferenciji za novinare najavljeno je da će se policija ubuduće za svoje zaštitne zadaće još više oslanjati na snage Savezne vojske. U Karnerovoj prezentaciji Vijeću ministara predviđeno je da se do 190 vojnika Savezne vojske rasporedi za mjere zaštite prostora i imovine, posebice u Beču.

17.10 ‘Izraele, nisi sam’

“Izraele, nisi sam”, rekao je predsjednik SAD-a Joe Biden, i nadodao da će Sjedinjene Države “hodati uz njega u tim mračnim danima”.

Izrael će biti sigurna i zaštićena židovska i demokratska država “danas, sutra i zauvijek”, kaže on.

“Neka Bog zaštiti sve one koji rade za mir, Bog spasi one koji su još u opasnosti”, dodao je.

16.45 Kadirov: Izraelci si previše dopuštaju

Vođa Čečena Ramzan Kadirov u srijedu je pozvao Izrael da zaustavi eskalaciju sukoba s Palestinom i “dobro razmisli prije nego što isprovocira muslimane širom svijeta na osvetu”.

“Ako izraelski režim misli da je Palestina sama i da s njom mogu raditi što god žele, grdno se vara”, poručio je Kadirov u objavi na svom Telegram kanalu.

“Nemojte provocirati ljude. Nemojte se rugati i poticati muslimane diljem svijeta na odmazdu. To će vas koštati tisuću puta više od onog potencijalnog dobitka kojem ste se nadali. Razmislite prije nego što napravite jednu od najvećih i najkobnijih pogrešaka u svojoj povijesti”, dodao je, prenosi ruska državna novinska agencija TASS.

klako govori, Izrael si previše dopušta i “prijeti da će izbrisati cijeli jedan narod s karte”. Ranije je čečenski čelnik zamjerio Zapadu dvostruke standarde u arapsko-izraelskom sukobu.

Smatra da bi situacija na Bliskom istoku bila drugačija da su drugi šefovi država, po uzoru na ruskog predsjednika Vladimira Putina, poštivali vjeru i štitili je od napada. Uvjeren je da bi tada sukob bio izbjegnut.

16.05 SAD nametnuo sankcije entitetima koji podržavaju Hamas

Vlada predsjednika SAD-a Joea Bidena uvela je sankcije s ciljem prekida financija Hamasu. Sankcije uvedene pod izvršnom odredbom vezanom za protuterorizam ciljaju devet pojedinaca i jedan entitet u Gazi te u državama koje uključuju Sudan, Tursku, Alžir i Katar, priopćilo je američko ministarstvo financija.

„SAD poduzima brze i odlučne akcije kako bi ciljao na Hamasove financijere i posrednike nakon njegovog brutalnog i nesavjesnog masakra izraelskih civila, uključujući djecu”, rekla je ministrica financija Janet Yellen.

„Nastavit ćemo poduzimati sve potrebne korake kako bismo Hamasovim teroristima oduzeli mogućnost da prikupljaju sredstva i da ih koriste za izvođenje zločina i teroriziraju narod Izraela”, dodala je Yellen.

Sankcije ministarstva dolaze u vrijeme dok je predsjednik Joe Biden u posjetu Izraelu te se susreo s premijerom Benjaminom Netanyahuom.

16.00 Izrael evakuira ambasade

Izrael je u srijedu evakuirao svoje ambasade u Egiptu i Maroku.

15.35 U napadu na bolnicu u Gazi poginula 471 osoba

Palestinsko ministarstvo zdravstva upravo je priopćilo da je 471 osoba poginula u eksploziji u bolnici u Gazi u utorak, dok je 314 ozlijeđeno

15.30 Milanović se ne libi odbrusiti ni velikom Izraelu

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao je u srijedu kako je dio izraelske administracije ‘vrlo drsko i bezobrazno reagirao’ na njegovu raniju izjavu da je Izrael ‘izgubio njegove simpatije’ zbog načina odgovora na napad Hamasa.

“Ja sam kad je Palestina u pitanju za jedan objektivan i uravnotežen pristup. Rekao sam ono što sam rekao prije pet dana, a na to je dio izraelske administracije vrlo drsko i bezobrazno reagirao“, poručio je Milanović u Tirani na konferenciji za medije nakon sastanka s albanskim kolegom Bajramom Begajom.

„Razumijem ih, nisu u lakoj situaciji, ali pravila su ista za sve“, dodao je.

Podsjetimo, glasnogovornik izraelskog ministarstva vanjskih poslova Lior Haiat ranije je Milanovićevu izjavu nazvao nečuvenom, dodavši da se negativno ističe nasuprot jasnim porukama međunarodne podrške i suosjećanja s Izraelcima.

14:30 Francuska: Evakuirane zračne luke nakon dojave o bombi

Nekoliko regionalnih zračnih luka u Francuskoj bilo je evakuirano u srijedu dopodne nakon “dojava o bombi” poslanih elektroničkom poštom, a neke su nastavile raditi nakon provjere, doznaje se od više izvora.

Dojave o bombi zaredale su u Francuskoj pošto je u petak mladi radikalizirani islamist ubio profesora na sjeveru zemlje. Zbog povećane opasnosti novog napada, sigurnosna uzbuna u zemlji podignuta je na najvišu razinu.

Policijski izvor je prvo rekao za AFP da je evakuirano šest zračnih luka, u Lilleu, Lyonu (Bron), Nantesu, Nici, Toulouseu i Beauvaisu. Glasnogovornica zračne luke u Strasbourgu izjavila je poslije za AFP da se i ona evakuira nakon primitka “zlonamjerne elektroničke pošte”. Zračne luke u Parizu nisu pogođene. Uzbuna je ipak ukinuta u nekoliko tih luka. “Zračne luke u Nici, Bron u Lyonu i u Lilleu postupno su proradile nakon provjere”, rekao je za AFP drugi policijski izvor.

14:00 Ubijeno skoro 3.500 Palestinaca

Najmanje 3.478 Palestinaca je ubijeno, a 12.000 ih je ranjeno u Gazi, priopćilo je palestinsko ministarstvo zdravstva.

13:20 Hamas: Zapad snosi punu odgovornost za rat protiv civila u Gazi

Dužnosnik Hamasa napao je podršku Zapada Izraelu. Osama Hamdan rekao je tijekom konferencije za novinare da SAD i sve zapadne zemlje koje podržavaju Izrael “snose punu odgovornost za rat protiv civila u Gazi”. Velik dio Zapada podržao je Izrael, a posebno je SAD jasno stavio do znanja da je čvrst saveznik.

13:15 Egipatski predsjednik predlaže da bi civile iz Gaze trebalo preseliti u pustinju unutar Izraela

Egipatski predsjednik Abdel Fattah El-Sisi predložio je u srijedu da bi raseljeni palestinski civili u Gazi mogli biti preseljeni u pustinjsko područje unutar Izraela dok traje trenutni sukob.

El-Sisi je govorio zajedno s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom na konferenciji za novinare u Kairu. “Predložio bih Izraelu da preseli civilne Palestince u pustinju u Nakabu u Izraelu dok ne završi svoje operacije s Hamasom i drugim islamističkim milicijama”, rekao je predsjednik El-Sisi. Nakab se također naziva pustinja Negev.

Predsjednik je naglasio da njegova zemlja trenutačno ima 8,5 milijuna izbjeglica i da ne može primiti više, istovremeno izražavajući zabrinutost zbog potencijalnih sigurnosnih rizika značajnog priljeva Palestinaca u Egipat.

“Ako dopustimo Palestincima da prijeđu u velikom broju, potencijalno bi moglo doći do terorističkih operacija protiv Izraela i Izrael može uzvratiti udarac”, dodao je El-Sisi koji je osudio ubijanje civila i istaknuo važnost palestinske stvari među arapskim državama.

13:00 Kako su arapske vlade reagirale na eksploziju u bolnici?

UAE, Bahrein i Maroko – koji su svi nedavno normalizirali odnose s Izraelom – oštro su osudili kada su se pojavile vijesti o eksploziji. Predsjednik Egipta Abdul Fattah al-Sisi – prve arapske zemlje koja je sklopila mir s Izraelom – opisao je to kao “jasno kršenje međunarodnog prava”.

Saudijska Arabija, koja je i sama napredovala prema sporazumu o normalizaciji, nazvala je to gnusnim zločinom.

12:25 Broj palestinskih žrtava popeo se na 3300

Palestinski ministar zdravstva Mai al-Kaila kaže da je broj ubijenih u Gazi otkako je Izrael započeo svoje zračne napade prije 11 dana porastao na 3.300. Dodaje da je još 13.000 ozlijeđeno. Najmanje 1300 Izraelaca ubijeno je u napadima Hamasa koji su započeli najnoviji ciklus nasilja, a smatra se da je najmanje 199 ljudi uzeto kao taoci.vdje)

12:25 Što Izrael kaže o sinoćnjoj eksploziji u bolnici

Daniel Hagari iz izraelske vojske opširno je govorio o sinoćnjoj eksploziji u bolnici u Gazi. Evo sažetka onoga što Hagari kaže da se dogodilo:

Vrijeme i odgovornost

Hagari je rekao da je jučer u 18:59 po lokalnom vremenu militantna grupa Palestinski islamski džihad ispalila “baraž od oko 10 raketa” – otprilike u isto vrijeme bilo je izvještaja o eksploziji u bolnici. Kazao je kako IDF-ova analiza snimaka iz zraka pokazuje “s apsolutnom sigurnošću” da je eksploziju izazvala “neispaljena” raketa Islamskog džihada, koja je ispaljena s groblja u blizini bolnice.

Analiza štete

Hagari je rekao da je “jedina oštećena lokacija” bilo parkiralište ispred bolnice “gdje možemo vidjeti znakove gorenja” – i ustvrdio je da bi izraelski udari prouzročili značajnije posljedice poput “kratera i strukturalne štete” Također je rekao da postoje dokazi da lansiranje rakete nije uspjelo jer je pogonsko gorivo još uvijek vidljivo.

Vrijeme reakcije

Hagari je rekao da bi bilo “nemoguće znati što se dogodilo tako brzo kao što je Hamas tvrdio da zna”. Na pitanje novinara zašto bi itko trebao vjerovati IDF-ovoj verziji događaja, priznao je da je Izrael “brzo donosio zaključke” u prošlosti, ali kaže da su trebali sate da “dvostruko provjere” da su njihove činjenice bile točne. Kaže da njihovi obavještajni podaci uključuju slijedeće:

Nije bilo vatre IDF-a – “s kopna, mora ili zraka” – koja je nenamjerno pogodila bolnicu

Korištenje radarskih sustava za praćenje ispaljenih raketa, “iz Gaze”, s putanjom koja pokazuje da su ispaljene s obližnjeg groblja

Dohvaćanje komunikacije između militanata koji govore o neispaljivanju rakete

11:45 Britanski ministar vanjskih poslova: Prebrzo se donose zaključci oko napada na bolnicu

Britanski ministar vanjskih poslova pozvao je na “hladne glave” i ljude da “pričekaju činjenice” nakon sinoćnje smrtonosne eksplozije u bolnici al Ahli u Gazi. James Cleverly kaže da su “mnogi prerano donosili zaključke” o incidentu, upozoravajući da bi “ako bi ovo pogrešno shvatili, ugrozili bi još više života”.

Ubrzo nakon eksplozije, Hamas je izdao priopćenje okrivljujući Izrael. Lokalni dužnosnici rekli su da je u eksploziji poginulo najmanje 500 ljudi. Ali Izrael je rekao da je incident izazvala greška u ispaljivanju rakete palestinskog Islamskog džihada.

Last night, too many jumped to conclusions around the tragic loss of life at Al Ahli hospital.

Getting this wrong would put even more lives at risk.

Wait for the facts, report them clearly and accurately.

Cool heads must prevail.

— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) October 18, 2023