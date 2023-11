Izraelci objavili jezivu snimku, pustili pse u tunele: ‘Poslušajte ih kako vrište’

Koliko rat može biti užasan, bez obzira na to tko je u pravu, a tko u krivu, zorno prikazuje stravična snimka koju je na svom X-u podijelio Ofir Gendelman, glasnogovornik izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

Na stravinoj i jezivoj snimci vidi se kako su, po svemu sudeći, vojnici izraelskih snaga upali u Hamasove tunele u Gazi.

Podsjetimo, riječ je mreži tunela koje je Hamas u Palestini gradio godinama. Prostiru se diljem cijelog Pojasa Gaze, neki su duboki i do 10 metara, a unutra je čitava logistika – sa strujom, namirnicima, trgovinama, skladištima oružja i slično.

Nakon što je izraelska vojska upala u Hamasove tunele, na snimci se može vidjeti i da su u tunele pušteni i psi izraelske vojske.

Vidi se kako pas kreće u mrak tunela, a ubrzo počinje i vrisak terorista.

“Morate ovo pogledati. Poslušajte kako teroristi vrište”, napisao je Gendelman.

A must watch: IDF attack dogs go after Hamas-ISIS terrorists inside their tunnels in the Gaza Strip and take them down.









Hear the terrorists scream. pic.twitter.com/K0DGkZciC8

— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 4, 2023