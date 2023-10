Izraelci nemilosrdno bombardiraju Palestince: Sirene odjekuju diljem zemlje

U subotu je počeo napad na Izrael nakon što je islamistička skupina Hamas ispalila više tisuća raketa. Pritom su pripadnici Hamasa prodrli na izraelski teritorij, ubili više stotina ljudi, a tisuće je ranjenih s obje strane.

Izrael je odgovorio brutalnim napadom na Gazu, a izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao je oporbu na vladu nacionalnog jedinstva i najavio odmazdu i kontraudar. Raste broj mrtvih i ranjenih civila, a za vikend je ubijeno preko 600 vojnika Hamasa. SAD su najavile veliku pomoć Izraelu.

18.00 Izrael je bombardira Pojas Gaze

Izrael je intenzivirao svoje bombardiranje Pojasa Gaze kao odmazdu za Hamasov prekogranični upad bez presedana. Vidjeli su se oblaci dima kako se uzdižu iznad horizonta Gaze nakon noćnih zračnih napada, a veliki dijelovi teritorija bili su prekriveni krhotinama.

Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da su deseci njihovih borbenih zrakoplova ranije pogodili nekoliko “meta” u području Al Furqan u Gazi. To područje “služi kao središte terorističke organizacije Hamas u Pojasu Gaze, odakle su pokrenute mnoge operacije protiv Izraela, uključujući i tijekom posljednja dva dana”, tvrdi IDF u priopćenju.

17.20 U Hamburg stigla prijetnja bombom

Promet u zračnoj luci u Hamburgu bio je obustavljen zbog prijetnje bombom zrakoplovu iz Irana. Promet je nastavljen nakon što je utvrđeno kako nema opasnosti, objavila je danas poslijepodne zračna luka na svojoj internetskoj stranici.

17.05 Sirene odjekuju Jeruzelemom

Sirene se trenutno oglašavaju u Jeruzalemu i Tel Avivu, izvještavaju ekipe CNN-a na terenu.

Oružano krilo Hamasa javilo je da je ispalilo rakete prema Jeruzalemu, izvijestio je Reuters. Hamas je rekao da je ispalio rakete kao odgovor na bombardiranje civilnih kuća.

Sirene su odjekivale praznim ulicama diljem Jeruzalema, dok su uplašeni ljudi trčali u skloništa ispod zemlje. Nekoliko trenutaka nakon što su sirene prestale, dva glasna, ali udaljena udarca označila su zvuk eksplozivne topničke paljbe.

17.00 Izrael: Napadnuto 130 ciljeva Hamasa u posljednja tri sata

Izraelske obrambene snage (IDF) kažu da su izvele zračne napade na 130 ciljeva Hamasa u Gazi u posljednja tri sata, navodi se u priopćenju.

“Tijekom posljednja 24 sata zrakoplovi zračnih snaga izvodili su opsežne napade uzduž i poprijeko Pojasa Gaze, izazivajući pustoš među teroristima Hamasa”, stoji u priopćenju IDF-a. “U samo posljednja tri sata desecima zrakoplova napadnuto je oko 130 ciljeva.”

16.50 Oglasio se Egipat: Upozorili smo vas

U izjavi za Associated Press Dužnosnik egipatske obavještajne službe rekao je da je Egipat u više navrata razgovarao s Izraelcima o “nečemu velikom”, ne navodeći detalje.

“Upozorili smo ih da dolazi eksplozija situacije, i to vrlo brzo, i bit će velika. No podcijenili su takva upozorenja”, rekao je dužnosnik.

16.40 Hrvati se vraćaju iz Tel Aviva

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poručilo je kako je skupina od 57 Hrvata hodočasnika poletjela avionom izraelskog avioprijevoznika iz Tel Aviva za Beč, odakle će nastaviti putovanjem svojim kućama organiziranim prijevozom.

Ministarstvo je istaknulo kako su uz njih cijelo vrijeme u zračnoj luci bili djelatnici Veleposlanstva RH u Tel Avivu.

“Od prvog dana MVEP brine o povratku naših državljana u Hrvatsku te nastavlja koordinirati napore kako bi se ostatak hrvatskih državljana vratilo svojim domovima. Sutrašnjim letom predviđen je povratak preostalih hrvatskih hodočasnika, naravno vodeći računa o sigurnosnoj situaciji i mjerama”, navodi MVEP.

16.05 Ukrajina: Rusija koristi Hamasov napad za provokaciju

Obrambena obavještajna služba Ukrajine navodi kako su “ruski okupatori opskrbili Hamasove militante oružjem proizvedenim u SAD-u i EU koje su zarobili tijekom rata u Ukrajini”. Dodaju kako je Rusija time željela diskreditirati Ukrajinu.

“Država agresor, Rusija, koristi napad Hamasovih terorista na državu Izrael za provokaciju velikih razmjera protiv Ukrajine. Obavještajna služba Ministarstva obrane Ukrajine zna da je ruska obavještajna služba već isporučila militantima Hamasa oružje proizvedeno u SAD-u i EU zarobljeno tijekom neprijateljstava u Ukrajini”, naveli su.

15.50 Medvedev: Sad ste stvarno shvatili, zar ne?

Dmitrij Medvedev, bivši ruski predsjednik i zamjenik šefa Vijeća sigurnosti Rusije na Twitteru je komentirao rat koji je izbio u Izraelu.

“Pa, prijatelji iz NATO-a, sad ste stvarno shvatili, zar ne? Oružje predano nacističkom režimu u Ukrajini sada se aktivno koristi protiv Izraela.

