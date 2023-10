Izraelci mrve Gazu: Osveta je brutalna, evo na što sada liči

Najmanje 400 ljudi ubijeno je u Izraelu nakon raketnog napada na južni i središnji dio zemlje, izvijestio je CNN pozivajući se na izvore iz izraelskih obrambenih snaga, dok je u protekla 24 sata ubijeno oko 300 Palestinaca, uključujući 20 djece, priopćilo je palestinsko ministarstvo. rekao je u nedjelju.zdravlja.

Hamas je preuzeo odgovornost za napade na Izrael, koji je proglasio ratno stanje i krenuo u protunapad.

Brojne zgrade u Gazi sravnjene su sa zemljom, među njima navodno i slavni toranj Watan, zgrada od 14 katova u srcu pojasa u kojoj su živjeli deseci obitelji. Među srušenim objektima je i džamija.

U međuvremenu, izraelske zračne snage objavile su snimke napada na Hamasove mete u Gazi i rekle da su pogodile nekoliko objekata grupe diljem pojasa, uključujući jedan koji pripada šefu obavještajne službe, kao odmazdu za najveći raketni napad militanata na Izrael posljednjih godina je u tijeku.

A short while ago, the IAF struck ten Hamas terrorist organization targets; the targets were located in multi-story buildings used by the Hamas terrorist organization in the Gaza Strip pic.twitter.com/XiyXrzbSk6

— Israeli Air Force (@IAFsite) October 8, 2023