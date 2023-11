Izraelci lome Hamasove linije, teške borbe ‘prsa o prsa’: Sutra se obraća vođa Hezbolaha

Izraelski ratni zrakoplovi bombardirali su u srijedu gusto naseljen izbjeglički kamp Jabalia u sjevernom dijelu Gaze po drugi put u dva dana, što je izazvalo upozorenja UN-a na ratne zločine, dok se Jordan pridružio državama koje su poduzele diplomatske mjere i osudile izraelsku ofenzivu u opkoljenoj enklavi.

Nekoliko sati kasnije, jedna od rijetkih preostalih bolnica u sjevernom pojasu Gaze rekla je da je njen glavni generator prestao raditi, što je produbilo strah za pacijente na intenzivnoj njezi.

Razmjeri tragedije za više od 2 milijuna ljudi zarobljenih u Gazi su “bez presedana”, rekao je čelnik UN-ove agencije za palestinske izbjeglice nakon posjeta enklavi u srijedu, dok je ponavljao pozive na humanitarni prekid vatre. U prvoj odobrenoj evakuaciji iz Gaze u nekoliko tjedana, ozlijeđeni Palestinci i stotine stranih državljana počeli su ulaziti u Egipat preko graničnog prijelaza Rafah. Među njima je više od 360 nositelja stranih putovnica, od kojih su mnogi palestinski dvojni državljani, rekao je egipatski dužnosnik za CNN.

12:15 Hamas: Broj ubijenih Palestinaca u Gazi premašio je 9.000

Broj ljudi ubijenih u Gazi u izraelskim zračnim napadima popeo se na 9.061, prema ministarstvu zdravlja koje vodi Hamas. Među mrtvima je 3.760 djece i 2.326 žena, navodi se.

Još 32.000 ljudi je ozlijeđeno.

11:30 Sutra će se obratiti vođa Hezbolaha

Broj boraca Hezbollaha ubijenih od 7. listopada popeo se na 50, priopćila je skupina. Militanti koje podupire Iran u Libanonu posljednji su put procijenili da je broj mrtvih iznosio 47, nakon sukoba s Izraelom preko libanonske granice nakon napada Hamasa 7. listopada. Većina je ubijena u napadima bespilotnim letjelicama, ali Hezbollah je u nedjelju predstavio svoju prvu raketnu sposobnost zemlja-zrak.

Hezbollah je izgubio 263 borca u ratu s Izraelom 2006. koji je izbio nakon što je skupina izvršila napad na zemlju i otela dva izraelska vojnika. Otada je upozorio da njihov arsenal sada uključuje bespilotne letjelice i rakete koje mogu pogoditi sve dijelove Izraela, ali se dosad suzdržavao od ispaljivanja raketa. Sukobi između Izraela i Hezbollaha od Hamasovih napada uglavnom su obuzdani u uskom pojasu od 4 km koji se proteže duž granice. Vođa Hezbollaha Sayyed Hassan Nasrallah trebao bi sutra održati govor, što će biti njegovo prvo obraćanje od izbijanja sukoba između Izraela i Hamasa.

11:15 Linije Hamasa u sjevernoj Gazi nastavljaju se “urušavati”, kaže IDF

Obrambene linije Hamasa u sjevernoj Gazi nastavljaju se “urušavati” dok se povlače prema jugu do središta enklave, prema glasnogovorniku Izraelskih obrambenih snaga (IDF).

“IDF nastavlja napredovati u području grada Gaze, vodeći borbe licem u lice s teroristima Hamasa i produbljujući borbe”, rekao je Daniel Hagari u izjavi za javnost u četvrtak.

“Naši borci nastavljaju rušiti obrambene linije Hamasa na sjeveru Pojasa Gaze i preuzimaju kontrolu nad središnjim područjima”, dodao je.

Hagari je tvrdio da izraelske snage imaju “nadmoć” u svakom sukobu.

“Nastavljamo s intenziviranjem aktivnosti i idemo prema planu i ciljevima koje smo si postavili. Bitka napreduje kako smo planirali,” rekao je Hagari.

10:15 Izrael revidira broj talaca koje drži Hamas

Najmanje 242 osobe uzete su kao taoci tijekom Hamasovih napada, priopćila je izraelska vojska. Posljednji put su rekli da je oteto 240 ljudi, a Hamas je pustio četiri civila od 7. listopada.

Za mnoge se smatra da su skriveni u golemoj podzemnoj mreži tunela skupine u Gazi.

09:20 Više detalja Bidenovog odgovora o ‘potrebnoj pauzi’ u ratovanju

Ranije je objavljena vijest da je američki predsjednik Joe Biden tijekom fundraising večere rekao da je potrebna stanka u ratovanju da se ‘zatvorenici’ izvuku. Sada stižu detalji i pojašnjenja njegovih izjava.

Bijela kuća je pojasnila da je Biden u izrazu ‘zarobljenici’ mislio na taoce koje je Hamas držao od napada na Izrael 7. listopada. Bijela kuća je prethodno rekla da podržava “humanitarnu stanku” kako bi se omogućile isporuke pomoći u Gazu i oslobađanje talaca. Biden je podržao Izrael, ali je promijenio svoj odgovor posljednjih tjedana kako se humanitarna situacija u Gazi pogoršava i broj civilnih žrtava raste.

Predsjednik se suočio sa sve jačim pritiskom grupa za ljudska prava, kolega svjetskih čelnika, pa čak i liberalnih članova njegove vlastite Demokratske stranke, koji kažu da je izraelsko bombardiranje Gaze kolektivna kazna i da je vrijeme za prekid vatre. Razlika između prekida vatre i stanke može se činiti semantičkom, ali stanka se općenito smatra manje formalnom i kraćom od prekida vatre.

09:15 Prijelaz Rafah trebao bi se ponovno otvoriti danas

Granični prijelaz Rafah između Gaze i Egipta trebao bi se ponovno otvoriti danas, prema graničnim dužnosnicima. Najmanje 335 stranaca napustilo je enklavu jučer kada je granica otvorena prvi put za nositelje stranih putovnica.

Deseci teško ozlijeđenih stanovnika Gaze također su prebačeni na skrb u Egipat nakon što je Katar, u suradnji sa SAD-om, posredovao u dogovoru između Izraela, Hamasa i Egipta o otvaranju granice. Među onima koji su jučer evakuirani bili su vlasnici putovnica iz Australije, Austrije, Bugarske, Češke, Finske, Indonezije, Italije, Japana, Jordana, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država.

09:00 Više od 20.000 ranjenika zarobljeno u Gazi

Više od 20.000 ranjenih ljudi i dalje je zarobljeno u Pojasu Gaze, prema Liječnicima bez granica (MSF).

08:30 Egipat će pomoći u evakuaciji 7000 dvojnih državljana i stranaca

Egipatsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da će pomoći u evakuaciji “oko 7000” stranaca i državljana s dvojnim državljanstvom iz Pojasa Gaze, prema novinskoj agenciji Agence France-Presse.

Na sastanku sa stranim diplomatima, pomoćnik ministra vanjskih poslova zemlje rekao je da se Egipat priprema “olakšati prihvat i evakuaciju stranih državljana iz Gaze preko prijelaza Rafah”.

