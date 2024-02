Izraelci aktivirali oružje od kojeg se ledi krv u žilama: Evo kako radi laserski sustav Iron Beam

Znanstveno-fantastične ideje koje bi se mogle smatrati nerealnima i rezerviranim samo za filmskog agenta Jamesa Bonda postaju stvarnost u izraelskom ratnom području. Izraelska vojska uspješno je testirala novi obrambeni sustav koji koristi lasersku tehnologiju za uništavanje nadolazećih raketa, javlja Telegraph.

Ovaj ambiciozni projekt dolazi iz mašte dr. Dannyja Golda, izraelskog ekvivalenta Q-a iz britanske obavještajne službe MI6, koji je već stvorio jedan od najpoznatijih protuzračnih obrambenih sustava – ‘Iron Dome’ ili Željezna kupola. Iron Dome već je nekoliko godina jedan od najučinkovitijih sustava obrane, a sada je dr. Gold predstavio novu razinu tehnologije. “Ovdje se nalaze mozgovi, blizu oblaka”, rekao je reporterima Telegrapha njihov pratitelj vodeći ih kroz sigurnosne slojeve do ured dr. Golda na najvišem katu izraelskog ministarstva obrane.

Dr. Gold, brigadni general koji vodi izraelsku Upravu za obrambena istraživanja i razvoj unutar ministarstva obrane, rekao je da se s novim laserom ‘igralo‘ tijekom tekućeg sukoba s Hamasom. Iron dome, objašnjava, samo je dio štita koji obavija Izrael. Iznad njega se nalazi Davidova praćka, dizajnirana za onesposobljavanje neprijateljskih zrakoplova i raketa srednjeg do dugog dometa kao što su krstareće rakete ispaljene s udaljenosti do 200 milja. Iznad toga su Arrow 2 i Arrow 3, nudeći zaštitu od balističkih projektila koje na zemlju ispaljuju zemlje poput Irana.

Out of Star Trek: Israel Is Confirmed To Be Using the “Iron Beam” High Energy Laser Weapon System for the first time. #IsraelAttack #GazaConflict #Israel #Mossad #Military #UFO #UAPTwitter #ufox pic.twitter.com/LQcgaSN7eU

— Investigate Earth Podcast (@InvestigateEar1) February 6, 2024