Izraelac izboden u Kini, prijeti šira eskalacija: Iran vuče poteze, Hamas opet gađa Izrael

UN kaže da je izraelska vojna naredba o evakuaciji 1,1 milijuna stanovnika sjeverne Gaze južno od opkoljene enklave nemoguća bez izazivanja većih humanitarnih posljedica.

Izrael je okupio više od 300.000 rezervista duž svoje južne granice s Gazom, ali nije izravno potvrdio planira li pojačanu vojnu operaciju. Humanitarna kriza u Gazi produbljuje se s upozorenjima da su ljudi u opasnosti od gladi dok Izrael nastavlja s bombardiranjem kao odgovor na terorističke napade Hamasa u kojima je poginulo više od 1200 ljudi, uključujući najmanje 27 Amerikanaca.

Prema podacima palestinskog ministarstva zdravstva, u Gazi je ubijeno više od 1500 ljudi. Zračni napadi također su raselili 338.000 ljudi, priopćio je UN.

11:10 Premještanje teško bolesnih ljudi u Gazi ‘smrtna kazna’

Evakuacija teško bolesnih ljudi iz sjeverne Gaze znači “smrtnu kaznu”, rekao je glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije. Bolnice u Gazi su na “prijelomnoj točki” i ministarstvo zdravlja Gaze obavijestilo je WHO da je nemoguće evakuirati kritične pacijente iz sjeverne Gaze, priopćio je WHO.

“Postoje teško bolesni ljudi čije ozljede znače da im je jedina šansa za preživljavanje da budu na aparatima za održavanje života, poput mehaničkih respiratora”, rekao je glasnogovornik WHO-a Tarik Jašarević.

“Dakle, premještanje tih ljudi je smrtna presuda. Tražiti od zdravstvenih radnika da to učine više je nego okrutno.”

10:50 Djelatnik izraelske ambasade izboden u Pekingu

Zaposlenik izraelskog veleposlanstva u Pekingu nalazi se u bolnici nakon što je napadnut, priopćilo je ministarstvo vanjskih poslova te zemlje. Izvješća lokalnih medija sugeriraju da je zaposlenik izboden nožem u trgovačkom centru, piše Sky News.

Kina nije odmah priznala napad, a još se ne zna zašto je do njega došlo. Ministarstvo vanjskih poslova objavilo je priopćenje za novinare u kojem se kaže da se napad nije dogodio na području veleposlanstva.

Četiri židovske škole u Londonu zatvorene su zbog sigurnosti učenika

Sky News doznaje da će četiri škole u Londonu danas biti zatvorene iz predostrožnosti zbog zabrinutosti oko sigurnosti učenika. Jedna židovska dobrotvorna organizacija rekla je da je zabilježila porast od 324 posto u izvješćima o antisemitizmu u četiri dana nakon napada Hamasa u subotu.

To je uključivalo šest napada, 14 izravnih prijetnji, tri slučaja vandalizma i 66 slučajeva uvredljivog ponašanja, prema CST-u. Škole su upozorile židovske učenike da sakriju svoju uniformu zbog straha od osvetničkih napada izazvanih izraelskim bombardiranjem Gaze.”

10:45 Hamas kaže da je ispalio 150 raketa na Izrael

Oko 150 raketa ispaljeno je na Izrael kao odgovor na raseljavanje i gađanje palestinskih civila, priopćilo je oružano krilo Hamasa. Rakete su ispaljene prema južnom gradu Aškelonu. Izraelski dužnosnik ranije je rekao da je bila “relativno mirna” noć, iako su rakete ispaljene prema južnom Izraelu.

10:00 Američki državni tajnik Blinken u Jordanu

Antony Blinken, američki državni tajnik, stigao je u Jordan, nastavljajući svoju opsežnu turneju po Bliskom istoku. Prvi američki diplomat sastaje se s jordanskim kraljem Abdullahom, kao i palestinskim predsjednikom Mahmoudom Abbasom u Ammanu. Abbas, sa sjedištem na Zapadnoj obali, politički je suparnik Hamasu u Pojasu Gaze.

Nakon Jordana očekuje se da će posjetiti Katar, koji ima dugogodišnje veze s Hamasom.

09:40 Susret od kojeg se strahuje: Iranski ministar na sastanku s šefom Hezbollaha

Iranski ministar vanjskih poslova Hossein Amirabdollahian sastao se u petak s čelnikom Hezbollaha u Libanonu, izvijestili su lokalni libanonski mediji. Reuters je citirao izvješća televizije Al-Mayadeen da se Amirabdollahian, koji je stigao u Bejrut kasno u četvrtak, sastao sa Sayyedom Hassanom Nasrallahom.

Neki smatraju da je upravo Iran pružio određenu logističku podršku Hamasu, iako SAD navode kako nisu vidjele dokaze da je Iran direktno upleten u napad palestinskih militanata na Izrael. Obavještajni podaci čak sugeriraju da su bili iznenađeni tom akcijom Hamasa.

Podsjetimo, prije dva dana je Hezbollah, skupina koju podržava Iran, preuzeo odgovornost za vatru koju su s juga Libanona otvorili na Izrael, na što je izraelska vojska odgovorila bombardiranjem libanonskog teritorija. U priopćenju je Hezbollah rekao da djeluje u znak solidarnosti s ofenzivom palestinskog Hamasa na Izrael.

Iranski ministar vanjskih poslova Hossein Amirabdollahian rekao je u četvrtak da će nastavak zločina nad Palestincima izazvati odgovor “ostatka osovine” i da će Izrael biti odgovoran za posljedice.

09:35 Hamas: U izraelskim zračnim napadima ubijeno 13 talaca

Trinaest talaca koje je držao Hamas ubijeno je u izraelskim zračnim napadima na Pojas Gaze, tvrdi Hamas. Među poginulima su i stranci, rekla je skupina. Izrael je prethodno rekao da militanti Hamasa taocima drže čak 150 ljudi.

Među taocima su vjerojatno američki i britanski državljani, piše Sky Newa. Hamas je zaprijetio da će ubiti taoce ako Izrael bez upozorenja bombardira domove civila.

09:30 Amnesty International: Izraelsko kolektivno kažnjavanje civila u Gazi je ratni zločin

Grupa za ljudska prava Amnesty International pozvala je u petak Izrael da “odmah” ukine blokadu Gaze, rekavši da je “kolektivno kažnjavanje” civila za Hamasove terorističke zločine jednako ratnom zločinu.

Izraelska blokada gusto naseljenog teritorija “uronila je pojas Gaze u mrak i pogoršat će tekuću humanitarnu katastrofu”, stoji u priopćenju Amnestyja.

“Kolektivno kažnjavanje civilnog stanovništva Gaze ravno je ratnom zločinu – okrutno je i nehumano”, stoji u priopćenju.

“Amnesty ponavlja da palestinski civili nisu odgovorni za zločine Hamasa i drugih palestinskih oružanih skupina i da ih Izrael ne smije, prema međunarodnom pravu, natjerati da pate zbog djela u kojima ne igraju nikakvu ulogu i koja ne mogu kontrolirati.”

09:15 Američki ministar obrane sletio je u Izrael

Lloyd Austin stigao je u Izrael gdje bi se trebao sastati s premijerom Benjaminom Netanyahuom, kao i dužnosnicima obrane i izraelskom izvanrednom vladom. Washington je snažan saveznik Izraela i poslao je nosač zrakoplova i druge ratne brodove u istočni Mediteran.

09:10 Šef WHO-a traži da se pusti medicinska pomoć u Gazu

Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije u četvrtak je rekao da je od Egipta zatražio pomoć u prijenosu medicinskih potrepština u susjednu Gazu dok se humanitarna kriza u enklavi produbljuje pod izraelskim bombardiranjem. Glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da je egipatski predsjednik Abdel Fattah El-Sisi pristao pomoći u prijenosu medicinskih potrepština preko prijelaza koji povezuje Egipat s južnim dijelom Gaze.

“Stvarno sam zabrinut. Moje srce je sve one koji su izgubili živote i njihove obitelji iz Izraela i Palestine. Ovo je vrlo tužan trenutak”, rekao je novinarima u Lyonu u Francuskoj. Pod izraelskom opsadom, jedini koridor kroz koji Palestinci ili pomoć mogu ući i izaći iz Gaze je prijelaz Rafah koji graniči s Egiptom. Egipat je u četvrtak zanijekao izvješća o zatvaranju prijelaza, rekavši da je ipak pretrpio štetu zbog ponovljenih izraelskih zračnih napada na palestinskoj strani granice.

08:45 Liječnici u Gazi odbijaju napustiti bolnice

Nebal Farsakh, glasnogovornica palestinskog Crvenog polumjeseca u gradu Gazi, rekla je za Associated Press da nema načina da se više od milijun ljudi može sigurno preseliti tako brzo.

“Zaboravite na hranu, zaboravite na struju, zaboravite na gorivo. Jedina briga sada je samo hoćeš li uspjeti, hoćeš li preživjeti,” rekla je Farsakh.

“Što će biti s našim pacijentima?” pitala je. “Imamo ranjenih, imamo staraca, imamo djece koja su u bolnicama.”

Farsakh je rekla i da mnogi liječnici odbijaju evakuirati bolnice i napustiti pacijente. Umjesto toga, rekla je, nazvali su svoje kolege da se pozdrave.

08:25 SAD će danas započeti evakuaciju svojih državljana iz Izraela

SAD će danas provoditi prvi let za repatrijaciju kako bi evakuirao svoje državljane iz Izraela. Glasnogovornik Nacionalne sigurnosti John Kirby rekao je da će također razmotriti druge načine pomoći građanima da odu, kopnom ili morem.

Druge zemlje poput Argentine, Francuske, Južne Koreje, Australije i Kanade evakuirale su svoje građane iz Izraela tijekom cijelog tjedna. Japan je također najavio da će poslati čarter let u Izrael za evakuaciju japanskih državljana tijekom vikenda.

07:45 Gdje se nalazi Wadi Gaza?

Kao što smo izvijestili, izraelska vojska rekla je UN-u da bi se svi koji žive sjeverno od Wadi Gaze trebali preseliti u sljedeća 24 sata. UN kaže tvrdi da se to odnosi na 1,1 milijun ljudi.

Wadi Gaza je riječna dolina koja se nalazi oko središta Pojasa Gaze, vijuga cijelom širinom i završava u Sredozemnom moru. Poznata je po svojim obalnim močvarama i biološkoj raznolikosti.

Ovaj krupni plan karte UN-a, gdje je Wadi Gaza označena smeđom isprekidanom linijom na dnu, pokazuje da područje pogođeno izraelskom naredbom o evakuaciji uključuje grad Gazu, najveći grad enklave.

07:30 Hamas nazvao upozorenje ‘lažnim’

Hamas je upozorenje Palestincima da se presele na jug Gaze nazvao “lažnom propagandom”, prenosi Reuters. Militanti su dodali da građani u Gazi ne bi trebali nasjedati na naredbu.

Izrael je rekao Ujedinjenim narodima da bi se Palestinci trebali preseliti na jug Gaze u sljedeća 24 sata. Glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric nazvao je naredbu “nemogućom” bez “razornih humanitarnih posljedica”.

07:25 Zavladala panika i kaos

Jedan dužnosnik UN-a rekao je za Associated Press da UN pokušava dobiti pojašnjenje od izraelskih dužnosnika na najvišoj političkoj razini, nakon što je izdana šira naredba o evakuaciji od izjave koju je IDF javno objavio.

“To je potpuno bez presedana”, rekao je dužnosnik govoreći za Associated Press pod uvjetom anonimnosti jer nije bio ovlašten javno govoriti. Panične glasine o evakuaciji počele su se širiti sjeverom Gaze u petak rano ujutro, izvještava AP.

“Ovo je kaos, nitko ne razumije što učiniti”, rekla je Inas Hamdan, službenica UN-ove agencije za palestinske izbjeglice u gradu Gazi novinaru Associated Pressa dok je u torbe spremala sve što je mogla. Rekla je da je cijelom osoblju UN-a u gradu Gazi i sjevernoj Gazi rečeno da se evakuiraju južno u Rafah.

07:20 UN kaže da je nemoguće da Palestinci poslušaju izraelsko upozorenje o evakuaciji

Ujedinjeni narodi rekli su da je nemoguće da se Palestinci presele na jug Gaze u sljedeća 24 sata. Izrael je ranije izdao naredbu o evakuaciji dok se priprema pokrenuti planiranu kopnenu ofenzivu gotovo tjedan dana nakon Hamasovog višestranog napada bez presedana.

Dužnosnike UN-a u Gazi su časnici za vezu u izraelskoj vojsci obavijestili da bi se cjelokupno stanovništvo Gaze sjeverno od Wadi Gaze trebalo preseliti u južnu Gazu unutar sljedeća 24 sata, rekao je glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric u izjavi u New Yorku.

“To je otprilike 1,1 milijun ljudi”, dodao je, ili gotovo polovica od 2,3 milijuna stanovnika Gaze.

Full statement from UN spox on Israel directing the evacuation of northern Gaza within 24 hours. UN says it would impact 1.1 million, impossible without “devastating humanitarian consequences” and “strongly appeals for any such order, if confirmed, to be rescinded.” pic.twitter.com/vfIpw12rrG

— Samuel Oakford (@samueloakford) October 13, 2023