Izrael poslao posljednje upozorenje, idu do kraja: ‘Napustite područje, ovo nije mjera opreza ‘

Autor: Dnevno

U noći s petka na subotu se pojačalo nasilje u Gazi, dok se istovremeno nastavljaju izraelski zračni napadi. Izvještaji iz Gaze govore o sve učestalijim eksplozijama, stanovnici su u strahu.

“Tijekom večeri čuli smo eksplozije, neke od njih glasnije nego inače, posljednje eksplozije prije manje od pola sata”, izvijestila je BBC-jeva dopisnica. Stanovnici Gaze suočavaju se s kontinuiranim bombardiranjem koje se čini intenzivnijim nego u prethodnim danima.





Izvješća također navode da su izraelski zrakoplovi gotovo neprestano vršili prelete iznad Ashkelona, grada smještenog oko 10 kilometara sjeverno od Gaze.

15.15 Izrael: Operacija u Gazi ide dalje

Izraelski ministar obrane, Yoav Gallant, dao je izjavu u kojoj kaže da će se vojna operacija u Gazi nastaviti dok se ne uspostavi novi poredak u tom području. Izjava stiže nakon što su izraelske obrambene snage ponovno uputile poziv ljudima u sjevernoj Gazi da se odmah evakuiraju.

14.30 Izraelska vojska: Što prije krenite prema jugu Gaze

Izraelska vojska ponovno je pozvala stanovnike Gaze da evakuiraju sjeverni dio teritorija uoči predstojeće operacije. Glasnogovornik IDF-a Daniel Hagari rekao je: “Radi vaše neposredne sigurnosti, pozivamo sve stanovnike sjeverne Gaze i grada Gaze da se privremeno presele na jug.”

Dodao je: “Povratak u sjeverni pojas Gaze bit će moguć kada prestanu intenzivna neprijateljstva.” Glasnogovornik je rekao da Hamas dovodi civile u opasnost postavljanjem svojih snaga u školama, džamijama i bolnicama.

Rekao je civilima: “Prozor za djelovanje se zatvara, krenite prema jugu radi vlastite sigurnosti. Ovo nije puka mjera opreza, ovo je hitan zahtjev za sigurnost civila u Gazi.”









An urgent message for the residents of Gaza: pic.twitter.com/GAW3a7lWt8 — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2023

13.50 Hamas: Oslobodit ćemo osam Rusa

Hamas je objavio kako traži osam ljudi koje je uzeo kao taoce i da ih je spreman osloboditi nakon ruskih zahtjeva da to učini.









13.20 IDF: Kopnene snage su u Gazi

Izraelske kopnene snage nalaze se unutar Gaze nakon što su preko noći ušće u enklavu, ustvrdio je ujutro glasnogovornik izraelske vojske Daniel Hagari.

Izraelske snage “ušle su u Pojas Gaze i proširile kopnenu operaciju u kojoj sudjeluju pješaštvo, oklopne i inženjerijske jedinice te topništvo uz jaku paljbu”, rekao je Hagari tijekom briefinga za novinare u Tel Avivu.

“Snage su na terenu i nastavljaju borbu”, rekao je ne navodeći više detalja.

12.00 Egipatski predsjednik kaže da su u dva grada pali dronovi

Dronovi su jučer pali na dva egipatska grada, potvrdio je predsjednik Abdel Fattah el Sisi. Pozvao je sve nacije da poštuju egipatski suverenitet i položaj u regiji. Egipat će nastaviti igrati pozitivnu ulogu u sukobu Izraela i Hamasa te ne želi da se on širi na regiju, dodao je.

Jučer su dva izvora iz egipatske sigurnosne službe rekla da je “projektil” pao na grad Nuweiba na Crvenom moru. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova tvrdilo je kako si ih lansiraju Hutiji iz Jemena.

11.10 Izraelci objavili novi video

Izraelska vojska objavila je novu snimku, na kojoj se vide tenkovi u Gazi. Ipak, BBC ističe kako nije provjereno radi li se uistinu o izraelskim tenkovima.

Video activity of the IDF Ground Forces in Gaza. pic.twitter.com/FWt0pFO53q — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2023

Izraelska vojska rekla je Reutersu u subotu da je ušla u sjeverni pojas Gaze tijekom noći i proširila vojne operacije s pješaštvom i oklopnim korpusom u opkoljenoj palestinskoj enklavi.

11.00 Oglasio se Hamas

Palestinska militantna skupina Hamas poručila je kako se njezini borci sukobljavaju s izraelskim snagama u područjima blizu granice s Izraelom nakon što je Izrael izvijestio o pojačanim napadima u Gazi.

10.30 ‘Vlada totalni kaos’

Dopisnik BBC-ja iz Pojasa Gaze Rushdi Abualouf javlja detalje o žestokom noćašnjem bombardiranju. Navodi kako je riječ o napadu ‘dosad neviđenih razmjera’.

“Došlo je do ogromnog bombardiranja na sjeveru pojasa Gaze u razmjerima kakve nikada prije nismo vidjeli. Vidjeli su se ogromni plamenovi kako se dižu u nebo – čini se kako su Izraelci koristili različite vrste bombi. U ovdašnjoj bolnici vozači hitne pomoći rekli su mi da ne mogu komunicirati ni s kim, pa su samo vozili u smjeru eksplozija. Posvuda je vladala panika, čak i ovdje u Khan Younisu, gdje je bombardiranje bilo manje, dok ljudi pokušavaju doći do članova obitelji u drugim područjima kako bi provjerili jesu li na sigurnom, ali telefonske veze su u prekidu. Vlada totalni kaos”, rekao je Abualouf.

09.40 Pojas Gaze i dalje blokiran

Dopisnik BBC-a s Bliskog istoka Tom Bateman javio je kako su gotovo svi komunikacijski kanali s ljudima u Gazi su prekinuti. Kaže i da stanovnici Gaze ne mogu stupiti u kontakt s vanjskim svijetom.

Poručuje i kako je poslao poruku nekome u opkoljenoj enklavi, ali da nije isporučena.

WHO je poručio da Palestinci ne mogu stupiti i kontakt s hitnom pomoći nakon što su u izraelskom bombardiranju onesposobljeni internet i telefonske veze.

“Gaza je trenutačno u blokadi, javlja Paltel, najveći pružatelj telekomunikacijskih usluga u Gazi”.

09.00 Izrael zabranio prosvjed ispred Netanyahuove rezidencije

Izraelska policija najavila je u kako neće dopustiti da se ispred rezidencije premijera Benjamina Netanyahua u Cezareji održi prosvjed zbog neuspjeha koji su doveli do napada Hamasa 7. listopada.

08.30 Još nisu počeli veliki kopneni manevri

“Izrael još uvijek izvodi samo “ograničene poteze” umjesto velikih kopnenih manevara u Gazi”, izjavio je bivši pripadnik izraelskih obrambenih snaga, šef sektor za pitanja Palestine.

Još uvijek pripremaju teren i proučavaju Hamasov odgovor na sukobe u sjevernom i središnjem dijelu Gaze, rekao je dr. Michael Milshtein.

Predviđa da će Izrael idućih dana usredotočiti na oslobađanje što više talaca prije “veće akcije”.

08.00 IDF pogodio 150 ciljeva

Glasnogovornik IDF-a Daniel Hagari izjavio je da će Izrael proširiti svoje kopnene operacije u Gazi. Naime, izraelska vojska jutros se oglasila o detaljima svojih operacijama u Pojasu Gaze.

IDF je istaknuo da su borbeni zrakoplovi gađali 150 ciljeva, među kojima je i dio Hamasove podzemne mreže tunela u sjevernoj Gazi. To uključuje tunele i podzemne “borbene prostore” i infrastrukturu, navodi se.

Ubijeno je i nekoliko militanata Hamasa, izvijestila je IDF.

Ranije je IDF priopćio da su izraelski borbeni zrakoplovi ubili šefa Hamasovog zračnog ogranka, za kojeg se navodi da je pomogao u planiranju napada 7. listopada.

07.40 Hrvatska glasala protiv hitnog primirja

Opća skupština UN-a usvojila je rezoluciju kojom se traži “trenutačno, trajno i održivo humanitarno primirje” u Gazi. No, budući da se u dokumentu imenom ne spominje Hamas, protiv je bilo 14 zemalja, a među njima se našla i Hrvatska.

Za usvajanje rezolucije bila je potrebna dvotrećinska većina. Na kraju je 120 zemalja glasalo za, 14 protiv, a 45 ih je bilo suzdržano. Rezolucije Opće skupštine neobvezujućeg su karaktera.

U tom dokumentu se osuđuju svi zločini protiv izraelskih i palestinskih civila te se njime poziva na “trenutačno, trajno i održivo humanitarno primirje koje vodi do prekida neprijateljstava” i zahtijeva “nesmetano pružanje osnovnih dobara i usluga” Gazi.

Četrnaest zemalja glasalo je protiv tako sročene rezolucije. Uz Izrael i SAD, među njima je bila i Hrvatska. Od članica EU-a pridružile su im se Austrija, Mađarska i Češka.

Većina članica EU-a bila je suzdržana, ali to nije spriječilo Francusku, Irsku i Belgiju da budu “za”.

“Rezolucija šalje snažnu poruku da je stvarno bilo dosta. Ovaj rat mora stati, pokolj protiv naših ljudi mora prestati, a humanitarna pomoć mora početi ulaziti u Pojas Gaze”, rekao je palestinski izaslanik pri UN-u Rijad Mansur novinarima.

07.35 Odbor za zaštitu novinara: Jako smo uznemireni

Odbor za zaštitu novinara (CPJ) rekao je da je jako uznemiren izvještajima o prekidu komunikacija u Gazi.

“Svijet gubi prozor u stvarnost onoga što se događa u Gazi, dok novinske kuće gube kontakt sa svojim dopisnicima na terenu”, stoji u priopćenju CPJ-a.

07.30 Izrael se ne želi oglasiti o kopnenoj ofenzivi

Izrael je rekao da njegove kopnene snage proširuju operacije u Gazi.

Nedavno je BBC News upitao glasnogovornika izraelske vlade je li ovo označilo početak dugo očekivane izraelske kopnene operacije na tom području.

Eylon Levy jednostavno je odgovorio: “Izrael je proširio kopnenu operaciju u Pojasu Gaze, ali izvan toga, neću komentirati operativna pitanja.”

07.20 ‘SAD stoji uz Izrael’

Novoizabrani predsjednik Zastupničkog doma američkog Kongresa, Mike Johnson, rekao je da je razgovarao s Benjaminom Netanyahuom, na dan kada je Izrael naveo da “širi kopnene operacije”.

It was a privilege to speak this evening with my friend @netanyahu. The House of Representatives stands with Israel and I reaffirmed our strong support. pic.twitter.com/pzoh2SuMBb — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) October 27, 2023

Objavljujući na društvenim mrežama, rekao je kako je ponovno potvrdio snažnu potporu Zastupničkog doma Izraelu, nazivajući premijera svojim prijateljem.

07.10 Izrael odbacuje UN-ovu rezoluciju o hitnom primirju

Izrael kategorički odbacuje odluku Opće skupštine UN-a o usvajanju rezolucije o humanitarnom primirju, rekao je glasnogovornik za vanjske poslove te zemlje.

“Još jednom, kada se Hamasovo kriminalno djelovanje razotkrije, UN otkriva svoje pravo lice u skandaloznoj odluci”, rekao je Lior Haiat.

Israel categorically rejects the UN General Assembly’s decision made this evening.

Once again, when Hamas’ criminal actions are exposed, the UN reveals its true face in a scandalous decision.

Israel rejects the call for a ceasefire and will continue to act to ensure its… pic.twitter.com/CmgNSZT39g — Lior Haiat 🇮🇱 (@LiorHaiat) October 27, 2023

“Izrael odbija poziv na prekid vatre i nastavit će djelovati kako bi osigurao svoju sigurnost i sigurnost svojih građana.”

