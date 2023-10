Izrael oslobodio vojnike svih ograničenja u borbi protiv Hamasa: Sprema se kopnena ofenziva na Gazu

Izrael gađa Gazu zračnim napadima, pogađa stotine ciljeva i pretvara četvrti u ruševine, dok se na njihovom teritoriju otkrivaju novi zločini nakon razornog napada militanata Hamasa.

Ministar obrane Yoav Gallant rekao je da je izraelske vojnike “oslobodio svih ograničenja” u borbi protiv Hamasa.

Američki predsjednik Joe Biden opisao je napad Hamasa kao “čin čistog zla” i potvrdio da je 14 Amerikanaca ubijeno, dok ostale drže taocima u Gazi. Vjeruje se da je između 100 i 150 talaca u Gazi, rekao je izraelski dužnosnik. Od subote je najmanje 1200 ljudi umrlo u Izraelu, prema IDF-u, a 900 ljudi je umrlo u Gazi, prema palestinskom ministarstvu zdravstva.

08:15 Raste broj mrtvih

Palestinsko ministarstvo zdravstva objavilo je najnoviji broj potvrđenih mrtvih u izraelskim osvetničkim napadima. Od subote do jutros zabilježeno je 950 ubijenih Palestinaca i još 5000 ranjenih.

UN je zabilježio 263.934 slučaja ljudi u Gazi koji su raseljeni zbog sukoba. “Očekuje se da će ovaj broj i dalje rasti”, stoji u ažuriranom izdanju.

08:15 Izvješća o ‘masakru’ u kibucu Kfar Aza

Novinari BBC-ja i New York Timesa pušteni su u kibuc Kfar Aza, izraelsku zajednicu na granici s Gazom gdje su stotine ljudi ubijene kada je Hamas u subotu probio granicu. Među mrtvima je bilo dojenčadi i djece, izvještava New York Times.

“Vojnici koji su veći dio dana proveli u ruševinama izvlačeći tijela civila rekli su da je došlo do masakra. Čini se vjerojatnim da se većina ubojstava dogodila u prvim satima napada u subotu”, javlja BBC.

07:30 Američko ‘napredno oružje’ poslano Izraelu

Izraelsko ministarstvo obrane tvrdi da je primilo pošiljku “naprednog oružja” iz Sjedinjenih Država. Podijelivši video na kojem se vidi istovar teretnog zrakoplova, ministarstvo je reklo da je ovu “početnu pošiljku” nabavila i dovezla Misija za nabavu SAD-a i Jedinica za međunarodni transport.

“Oni su koordinirali mobilizaciju teretnog zrakoplova, osiguravajući izravan transport naoružanja iz SAD-a.” Predsjednik Joe Biden rekao je da će njegova administracija “naglo povećati” zalihe u Izrael, ali nije dao nikakve pojedinosti o tome što se šalje.

Watch: An Israeli cargo plane lands, delivering an initial shipment of advanced weaponry from the United States to Israel. pic.twitter.com/TEv2g9gXyW

— Ministry of Defense (@Israel_MOD) October 11, 2023