Izrael objavio plan napada, odvijati će se u tri faze: Uskoro kreće kopnena ofenziva?

Stanje nam bliskom istoku došlo je do vrhunca usijanja u petak, a napetosti se nastavljaju i u subotu. Izraelske snage poručuju kako su spremne za “iduću fazu ratovanja”, dok Hamas počinje oslobađati prve zatvorenike.

Američki predsjednik Joe Biden telefonski je razgovarao s obitelji dvije Amerikanke koje je Hamas oslobodio nakon što su provele 14 dana u zatočeništvu. “Danas poslijepodne predsjednik je telefonski razgovarao s obitelji dvije Amerikanke koje su danas oslobođene nakon što ih je Hamas uzeo za taoce tijekom užasnog terorističkog napada na Izrael”, priopćila je Bijela kuća.

14.40 ‘Tri faze akcija u Gazi’

Izraelski ministar obrane Yoav Gallant predstavio je u subotu planove akcije u koje ne ulazi dugoročna okupacija Gaze.

❗️Defense Minister presents Israel’s war plan:

Stage 1: Intensive combat to destroy Hamas in Gaza.

Stage 2: Eliminate remaining pockets of resistance.

Stage 3: Israel will create new security model & will end any responsibility for life in Gaza.

(via @N12News)

— Israel Radar (@IsraelRadar_com) October 20, 2023