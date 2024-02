Izrael nemilosrdno raketira Libanon, pokrenut val napada: ‘Ovo znači rat’

U srijedu je Izrael pokrenuo “opsežan val napada” na Libanon nakon ubojstva jedne žene i ozlijeđivanja više ljudi u raketnom napadu na sjeverni dio Države. Libanonski mediji izvijestili su da su pogođeni gradovi i da gore zgrade.

“Jedna je osoba poginula, a osam je ozlijeđeno u raketnom napadu na sjeverni izraelski grad Safed”, rekao je direktor glavne izraelske organizacije za hitne intervencije. Eli Bin, generalni direktor Magen David Adoma (MDA), rekao je za izraelski kanal 12 da je tijekom pretrage zgrade koja je pogođena pronađeno tijelo žene.

Sumnja se da je Hezbolah izveo ovaj napad, ali skupina još nije preuzela odgovornost. Dvije strane redovito su razmjenjivale vatru preko izraelske sjeverne granice od napada Hamasa 7. listopada. “Borbeni zrakoplovi započeli su opsežan val napada na libanonskom teritoriju”, napisao je glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga (IDF) Daniel Hagari na Twitteru.

Na snimkama iz Libanona može se vidjeti čitav niz izraelskih bombaških napada u nizu gradova na jugu zemlje, dublje u zemlji od većine prethodnih napada. Među gradovima koji su pogođeni su Adchit, Chehabiyah, Bouslaiya, Kfar Dunin i Souneh.

Israeli occupation forces bomb the town of Chehabiyeh in southern Lebanon. pic.twitter.com/0XI4iNxpNX

— Quds News Network (@QudsNen) February 14, 2024