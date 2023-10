Izrael ne pomišlja na prekid vatre, UN im ne može ništa: Erdogan ih optužio za ratni zločin

Izrael je odbio poziv Ujedinjenih naroda za prekid vatre u Gazi, koji je odobrila Opća skupština UN-a u petak. Ministar vanjskih poslova Izraela, Eli Cohen, nazvao je taj poziv “vrijednim prezira” u objavi na društvenim mrežama. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu je izjavio da su ušli u drugu fazu vojne operacije te je upozorio da će rat biti dug i težak.

Izrael je navečer počeo s intenzivnim bombardiranjem sjevera Gaze, što je rezultiralo nestankom interneta i prekidom rada mobilnih mreža na tom području. Izraelska vojska najavila je da će “proširiti kopnene operacije” te je apelirala na civile u Gazi da “pobjegnu na jug”.

U međuvremenu, Hamas je izveo raketni napad na Tel Aviv, pri čemu je pogođena stambena zgrada.

08.10 Izrael ne želi da Musk omogući internet humanitarnim organizacijama

Izrael je poručio kako će se boriti protiv toga da Elon Musk humanitarnim organizacijama u Gazi pruži satelitsku uslugu Starlink.

Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza.

Musk je ranije najavio kako će to učiniti na Twitteru.

07.35 Oglasio se Amnesty International

Amnesty International is issuing an urgent call for an immediate ceasefire by all parties to end unprecedented civilian suffering.

Read more 👇 https://t.co/FSkihYC781

— Amnesty International (@amnesty) October 26, 2023