Izrael napao Siriju, prijeti širenje sukoba: Uključila se protuzračna obrana, zračne luke ne rade

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Izrael izvodi udare velikih razmjera na ciljeve Hamasa u Gazi, priopćile su Izraelske obrambene snage rano u četvrtak, dok sukob ulazi u šesti dan. Izrael je formirao izvanrednu vladu i ratni kabinet nakon Hamasovih iznenadnih napada na pogranične zajednice u kojima je ubijeno najmanje 1200 ljudi, a tisuće su ozlijeđene.

U međuvremenu, Izrael je okupio 300.000 rezervista u blizini granice s Gazom dok se prijeti potencijalna kopnena invazija. Militanti drže čak 150 talaca u Gazi, gdje se humanitarna kriza ubrzano širi. Američki dužnosnici rekli su da su najmanje 22 američka državljanina smrtno stradala u Izraelu, a predsjednik Joe Biden potvrdio je da su Amerikanci među taocima.





Događaje pratite na našem portalu

14:30 Dvije sirijske zračne luke izvan funkcije nakon izraelskih napada

Zračne luke u Damasku i Alepu nisu u funkciji nakon napada Izraela, objavili su sirijski državni mediji. Ranije je sirijska državna televizija objavila da je izraelska vojska izvela napade na tamošnje zračne luke.

Sirija i Izrael razmijenili su granatiranje u utorak nakon što je izraelska vlada rekla da je nekoliko minobacača ispaljeno prema sjevernom Izraelu iz Sirije. Minobacački napadi iz Sirije uglavnom su simbolični i rijetko uzrokuju štetu Izraelu.

Dvije zemlje su u sukobu više od pola stoljeća – otkako je Izrael osnovan 1948. godine.

13:30 Sirijske državne vijesti kažu da je Izrael pokrenuo zračne napade na zračne luke u Damasku i Alepu

Lokalni mediji u Siriji ranije su izvijestili da je protiv napada korištena protuzračna obrana u zračnim lukama. Među vladama postoji strah da bi nasilje moglo prerasti u veći rat, u koji bi bili uključeni izraelski susjedi, Sirija i Libanon.









Piste su oštećene u napadima, kažu, ali ne navode ima li žrtava.

Ovo su prvi izraelski udari na Siriju od smrtonosne infiltracije Hamasa u južnom Izraelu.

13:15 Pressica Blinkena i Netanyahua

“Vaša posjeta je primjer američke nedjeljive podrške Izraelu, Hamas je pokazao da je neprijatelj civilizacije. Ubijanje čitavih obitelji, djece pred roditeljima, spaljivanje ljudi, otmice i bolestan prikaz veselja nad tim ubojstvima, predsjednik Biden je bio potpuno u pravu kada je rekao da je ovo čisto zlo. Hamas je ISIS, kao što je ISIS bio uništen, tako će biti i Hamas. Moraju biti tretirani na isti način, niti jedan lider se ne smije sastati s njima. Tony, prijatelju, bit će mnogo teških dana pred nama, ali ne sumnjam da će snage civilizacije pobijediti. Vjerujem da shvaćamo što je prvi preduvjet pobjede, moralna jasnoća. Ovo je posebno vrijeme kada moramo stajati zajedno protiv zla. Amerika ima taj stav, hvala što si danas ovdje, hvala Americi što stoji uz Izrael danas, sutra uvijek”, rekao je izraelski premijer.

Zatim je govorio Blinken.









“Zahvalan sam što sam opet u Izraelu u teškom trenutku za ovu naciju, za svijet. Pred vama sam kao tajnik SAD-a i kao Židov. Moj djed je izbjegao pogrom u Rusiji, razumijem na osobnom nivou užasne posljedice masakra Hamasa na Židove u Izraelu. Pred vama sam kao otac mlade djece, ne mogu gledati ubijene obitelji a da ne pomislim na svoju djecu. Ovo je samo jedan od bezbrojnih Hamasovih zločina. Možete biti dovoljno snažni da se sami branite, ali dokle Amerika postoji, nećete morati, uvijek ćemo biti uz vas. To je poruka koju Biden šalje. Poslat ćemo oružje, presretače, nešto je stiglo, još više toga je na putu do Izraela. Postoji velika podrška u Kongresu za vašu sigurnost. Potvrdit ćemo jasnu Bidenovu prijetnju, da iskoristi ovu krizu i napadne Izrael:’ Nemojte, SAD drži leđa Izraelu’. Poslali smo najveći nosač aviona. Moramo biti brzi, nema opravdanja za ove užase. Ovo mora biti trenutak moralne jasnoće, svi moraju osuditi terorizam. Ugroženi su ljudi ne samo u Izraelu, nego diljem svijeta. Ljudi iz 36 zemalja su poginuli u napadima Hamasa, nitko nije izbjegao krvavi pir. Znamo da Hamas nije poduzeo ove napade imajući na umu palestinski narod, moramo znati što palestinski narod želi za sebe u budućnosti. Niti jedna zemlja ne može tolerirati ubojstva svojih građana, Izrael ima pravo štiti sebe. Razgovarali smo kako će se Izrael suočiti, moramo biti i odgovorni. Važno je da uzmemo svaki preduvjet da zaštitimo civile i svaki život. Nažalost, broj stradalih raste, najmanje 25 američkih građana je stradalo. U ovom trenutku kada je zlo nadvladalo moramo biti zajedno i biti odlučni. SAD će stajati uz Izrael, posvećeni da održimo mir”, rekao je Blinken.

Upozorenje Izraelu oko napada?

No, jedna stvar je bila vrlo zanimljiva, a odnosi se na to što je Blinken rekao vezano za izraelski odgovor na napade Hamasa. Blinken kaže da “Izrael ima pravo braniti se”, ali dodaje: “Kako to Izrael čini je važno.”

Bez izravnog spominjanja, ovo je referenca na izraelske zračne napade koji ubijaju palestinske civile u Gazi.

12:32 Blinken rekao Netanyahuu: ‘Ne idemo nikamo’

Stižu vijesti sa sastanka Antonyja Blinkena s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom. “Ovdje smo, ne idemo nikamo”, rekao je Blinken.

12:30 Izraelski predsjednik: Koristit ćemo željeznu šaku

Tijekom kratkog posjeta Izraelu, Antony Blinken se sastaje i s izraelskim predsjednikom Isaacom Herzogom.

Ranije je Herzog rekao da će Izrael pokušati zaštititi civile u Gazi – ali će također “željeznom šakom učiniti sve što je potrebno” da zaštiti Izraelce. I kasnije, tijekom pitanja novinara, Herzog je prkosno reagirao na pitanje o razmjerima izraelskog odgovora na Hamasove smrtonosne napade.

“Radimo, djelujemo vojno prema pravilima međunarodnog prava i točka. Nedvosmisleno! Ali mi smo u ratu. Mi smo u ratu!”

12:20 Izraelski dužnosnik kaže da vlada ne može potvrditi da su bebe bile obezglavljene u napadu Hamasa

Izraelska vlada nije potvrdila konkretnu tvrdnju da su napadači Hamasa odsjekli glave bebama tijekom svog šokantnog napada u subotu, rekao je izraelski dužnosnik za CNN, što je u suprotnosti s prethodnom javnom izjavom.

“Bilo je slučajeva Hamasovih militanata koji su vršili odrubljivanja glava i druge zločine u stilu ISIS-a. Međutim, ne možemo potvrditi jesu li žrtve bili muškarci ili žene, vojnici ili civili, odrasli ili djeca”, rekao je dužnosnik.

Eksplozivne tvrdnje da su djeci odrubljene glave u kibucu Kfar Aza pojavile su se u utorak u izraelskim medijima. Izraelske obrambene snage (IDF) kasnije su opisale scenu kao “masakr” u izjavi za CNN. Žene, djeca, mala djeca i starci su “brutalno pobijeni na način djelovanja ISIS-a”, rekao je IDF.

Tal Heinrich, glasnogovornica premijera Benjamina Netanyahua, rekla je u srijedu da su bebe i mala djeca pronađena s “odrubljenim glavama” u Kfar Azi. Glasnogovornik IDF-a je kasnije tijekom dana također rekao da su teroristi djeci odsjekli glave.

“Znamo da je bilo mrtvih beba. Postoje dokazi da je bilo odrubljivanja glave. Ne znam kako provjeriti brojke ili kako su ubijene”, rekao je glasnogovornik IDF-a Nir Dar.

12: 15 Izlazak iz Gaze je otvoren, kaže Egipat

Egipatsko ministarstvo vanjskih poslova zatražilo je od Izraela da zaustavi raketne napade u blizini graničnog prijelaza Rafah u Gazi, budući da napadi otežavaju djelovanje. Egipat je rekao da je prijelaz trenutno otvoren.

Ranije smo izvijestili kako je prijelaz u Egipat jedini izlaz iz Gaze – ali da su ga jučer zatvorili zračni udari. Čak i kada je otvoren, lista čekanja je duga, s ograničenim dnevnim brojem mjesta na oko 400 u normalno vrijeme.

12:00 U izraelskim napadima ubijeno 1.354 Palestinca, nema izlaza iz Gaze

U izraelskim zračnim napadima u Pojasu Gaze poginule su ukupno 1.354 osobe, priopćilo je lokalno ministarstvo zdravstva. Dodatnih 6.049 ljudi je ozlijeđeno.

Broj mrtvih nastavio je rasti danas dok Izrael bombardira područje osvetničkim napadima. Izrael je također izvijestio o povećanom broju smrtnih slučajeva, koji se popeo na 1300.

Gotovo da nema izlaza iz Gaze

U utorak je izraelska vojska rekla ljudima u Gazi: “Prilaz Rafah pod kontrolom Egipta je još uvijek otvoren. Svakome tko može izaći, savjetovao bih da izađe.”

Ali trenutno je izlazak iz Gaze gotovo nemoguć. Granica između Izraela i Gaze je zatvorena. Izraelska mornarica kontrolira obalu pa odlazak brodom nije opcija. A tu je i prijelaz Rafe u Egipat. To je jedini put. Međutim, to je moguće samo uz dopuštenje i duga je lista čekanja. Ovaj tjedan još je teže otići.

Prijelaz je pogođen izraelskim zračnim napadima u utorak. Nakon prvobitnog savjeta, izraelska vojska priznala je da je prijelaz zatvorio Egipat. Od tada je prijelaz Rafah ili zatvoren ili vrlo strogo ograničen. U ovom trenutku Palestinci gotovo da nemaju načina da napuste Gazu.

11:25 Otac i sin ubijeni na sahrani na Zapadnoj obali

Izraelski doseljenici ubili su dvoje Palestinaca na okupiranoj Zapadnoj obali, priopćilo je palestinsko ministarstvo zdravstva. Otac i sin su upucani kada su doseljenici otvorili vatru na sahrani četiri Palestinca, rekli su svjedoci novinskoj agenciji Reuters.

Četvoricu čiji je sprovod bio ubio su naoružani doseljenici i izraelski vojnici u selu Qusra, u blizini sjevernog grada Nablusa.

10:45 Iranski predsjednik optužio Izrael za genocid

Dok Izrael nastavlja s napadima na mete u Gazi, predsjednik Irana je optužio Izrael da je počinio “genocid”. Ebrahim Raisi također je rekao da opsada Gaze – gdje su voda, struja i gorivo prekinuti – krši sve međunarodne ugovore.

Poznato je da Iran financira i oprema Hamas u Gazi. Ali u utorak je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Khamenei rekao da njegova zemlja ne stoji iza smrtonosnih napada na Izrael koji su se dogodili ovog vikenda. On je, međutim, rekao da “ljubi ruku” onima koji su planirali napade.

10:00 Izrael potvrdio identitet 97 talaca koje drže u Gazi

Glasnogovornik izraelske vojske rekao je da je vlada uspjela potvrditi identitet 97 osoba koje su uzete kao taoci u Gazi tijekom napada Hamasa u subotu. Izrael je ranije rekao da je do 150 ljudi zarobljeno.

Hamas kaže da je sakrio taoce na “sigurnim mjestima i tunelima” unutar Gaze. Zaprijetio je ubojstvom ako Izrael bez upozorenja bombardira domove civila.

9:30 Hamas uzvraća, napadnut Tel Aviv

Kako javlja Al Jazeera, Hamas gađa Tel Aviv kao odgovor na jutrošnje izraelske zračne udare po Pojasu Gaze

09:30 ‘Bez struje, vode i goriva za Gazu dok se ne oslobode taoci’

Izraelski ministar energetike Israel Katz kaže da opsada Gaze neće prestati sve dok izraelski taoci ne budu oslobođeni.

U objavi na društvenim mrežama, Israel Katz je rekao da nijedan “električni prekidač neće biti uključen, nijedan hidrant za vodu neće biti otvoren i nijedan kamion s gorivom neće ući” sve dok “oteti” ne budu oslobođeni. Izrael je prekinuo opskrbu Pojasa Gaze nakon napada Hamasa u subotu.

9:20 Lavrov: Formirati palestinsku državu čim sukob bude okončan

Oglasila se i Rusija, točnije ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, koji je dao snažnu podršku stvaranju palestinske države.

Izrazito se nadamo da će, čim sukob bude okončan, a zalažemo se za to da se to dogodi momentalno, svi ozbiljno shvatiti obavezu provođenja odluke Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o formiranju palestinske države na principima koje su odobrile UN”, poručio je ruski ministar vanjskih poslova.

09:15 Rat će trajati najmanje dva mjeseca?

Dopisnik Sky Newsa za Bliski istok Alistair Bunkall jutros je razgovarao s članovima diplomatske zajednice u Izraelu. Kaže da je obiteljima britanskih diplomata u Izraelu rečeno da odu.

“Rečeno im je da napuste zemlju dok su zračne luke i granični prijelazi otvoreni”, kaže. Dodaje da su trenutne smjernice da će vjerojatno biti odsutni “najmanje dva mjeseca”.

09:13 Američki državni tajnik stigao u Izrael

09:00 Broj ubijenih Izraelaca penje se na najmanje 1.300

Izraelska javna televizija Kan ažurirala je broj ubijenih Izraelaca od početka sukoba. Ubijeno je ukupno 1.300 ljudi – više od 1.200 koliko ih je u zadnjim izvješćima.

08:40 Putin misli da bi Rusija mogla ‘doprinijeti miru’, ali Izrael ‘nije raspoložen za posredovanje’

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je kako misli da bi Rusija mogla “doprinijeti mirovnom procesu”.

“Pa zašto ne?” rekao je ruski predsjednik, i sam upleten u rat u Ukrajini. “Imali smo vrlo stabilne poslovne odnose s Izraelom – i prijateljske odnose s Palestinom desetljećima.”

No, unatoč Putinovim komentarima, kaže da “nema naznaka prekida vatre u nadolazećem vremenu” i da je ideja o ruskom predsjedniku kao posredniku “nezamisliva u ovoj fazi”.

“Izraelci nisu raspoloženi za posredovanje”, dodaje. On sugerira da bi SAD ili Egipćani mogli pomoći u pregovorima ili rutama za bijeg za civile.

08:15 Izraelski napadi usmjereni su na elitne snage Hamasa

Dopisnik Sky Newsa za Bliski istok Alistair Bunkall, koji je u Jeruzalemu, kaže da je ovo bila “još jedna naporna noć”.

Kaže da su napadi Izraelskih obrambenih snaga (IDF) na Pojas Gaze u tijeku i da je fokus sada na Nukhbi – Hamasovim elitnim snagama za koje se vjeruje da su planirale i orkestrirale prve napade u subotu. Bunkall kaže da je Hamas do sada izgubio “stotine” boraca, dok IDF brusi svoje “vojno i političko vodstvo”.

07:48 Sirene u središnjem Izraelu

IDF kaže da se sirene oglašavaju u središnjem Izrael.

🚨Sirens sounding in central Israel🚨 — Israel Defense Forces (@IDF) October 12, 2023

07:45 Izrael se sprema za kopneni napad

Glasnogovornik IDF-a trenutno daje brifing novinarima s najnovijim ažuriranjima s izraelske strane. Izrael se trenutno “priprema za sljedeće faze rata”, rekao je međunarodni glasnogovornik IDF-a potpukovnik Richard Hecht.

Još nije donesena odluka o kopnenom napadu, kaže on, unatoč nagađanjima. Ali Izrael je i dalje u “punoj pripravnosti” i njegovi su obavještajni podaci usmjereni na identificiranje militanata Hamasa koji su počinili napade. Kaže da će Izrael “doći do svakog od ovih ljudi”, uključujući muškarce koji su sjedili na kamionetu iznad tijela mlade Njemice.

“Doći ćemo do njih i oni će platiti svojim životima”, kaže on.

U međuvremenu, Hecht kaže da Hamas još uvijek pokušava ući u Izrael preko mora. Izrael nastavlja osiguravati granicu i pokriva je tenkovima, kaže.

“Svatko tko se približi ogradi bit će upucan – bilo tko”, kaže. “Nitko ne ulazi, nitko ne izlazi”.

07: 30 Blinken će se sastati s palestinskim predsjednikom

Američki državni tajnik Antony Blinken trebao bi se sastati s palestinskim predsjednikom Mahmoudom Abbasom, potvrdio je palestinski dužnosnik.Blinken je na putu za Izrael na sastanke s tamošnjim dužnosnicima. SAD je snažan saveznik Izraela. Poslali su dva nosača zrakoplova prema Sredozemnom moru u sklopu nastojanja da spriječe prelijevanje rata u opasniji regionalni sukob.

07:20 Izrael izvodi ‘napad velikih razmjera’ na Gazu

Izraelska vojska je rekla da danas izvodi “napad velikih razmjera” na ciljeve koji pripadaju Hamasu. Izraelski zrakoplovi danima su bombardirali Pojas Gaze u znak osvete za smrtonosne napade koje je izvršila militantna skupina Hamas. U noćnim udarima ubijeno je 15 Palestinaca.

Očevici su izvijestili da su izraelski zrakoplovi snažno bombardirali grad Gazu, dok su vlasti u Gazi također izvijestile o zračnom napadu na izbjeglički kamp Jabalia u sjevernom dijelu Gaze.

07:15 Izraelski tenkovi okupljaju se blizu granice Gaze

Izraelska vojska počela je premještati tenkove prema granici s Pojasom Gaze. Očekuje se da će Izrael pokrenuti kopneni napad na Strip u narednim danima, iako nije jasno kada. Do sada je Izrael napadao to područje zračnim udarima kao odmazdu za napade palestinske militantne skupine Hamas.

07:00 Bolnice u Gazi mogle bi se pretvoriti u mrtvačnice

Bolnice u Gazi su pod rizikom da se pretvore u mrtvačnice jer gube struju tijekom izraelskog bombardiranja enklave, upozorio je Međunarodni odbor Crvenog križa u četvrtak. Humanitarna kriza ubrzano raste u Gazi, gdje humanitarne agencije i zdravstveni dužnosnici izvješćuju da su stotine tisuća raseljene zbog nestašice hrane, vode i struje – što dodatno opterećuje medicinske ustanove.

“Dok Gaza gubi struju, bolnice gube struju, novorođenčad u inkubatorima i stariji pacijenti na kisiku su opasnosti”, rekao je regionalni direktor ICRC-a za Bliski i Srednji istok, Fabrizio Carboni, u izjavi.

06:55 Izrael je spreman za rat na dva fronta

Vlada zabrinutost da će Izrael biti prisiljen voditi rat na dva fronta ako libanonska militantna skupina odluči iskoristiti trenutnu situaciju u zemlji. Već je Hezbollah priznao da je izvršio napade na Izrael, a građani na sjeveru zemlje pozvani su da se sklone zbog “neprijateljskih zrakoplova” koji ulaze iz Libanona.

Mark Regev, viši savjetnik izraelskog premijera Benjamina Netanyahua rekao je za Sky News da je “već neko vrijeme zabrinut” da će Hezbollah “eskalirati situaciju”.

“Ne želimo vidjeti eskalaciju na sjeveru, ali ako nam se nametne rat na dvije fronte, nećemo biti iznenađeni. Spremni smo i pobijedit ćemo”, rekao je .

“Nije lako, ali nijedan rat nikada nije lak. Planirali smo tu mogućnost… i možemo voditi, ako bude potrebno, rat na dvije fronte.” Regev je rekao da zemlja želi izaći iz ovog sukoba s “drugačijom realnošću” i da Gaza “neće biti ista”.

“Ovaj rat će završiti pod našim uvjetima”, dodao je, rekavši da će se rješenjem situacija u Gazi “radikalno promijeniti”.