Izrael najavio armagedon, Netanyahu sledio sve: ‘Ovo je tek početak, udaramo neviđenom snagom’

UN kaže da je izraelska vojna naredba o evakuaciji 1,1 milijuna stanovnika sjeverne Gaze južno od opkoljene enklave nemoguća bez izazivanja većih humanitarnih posljedica.

Izrael je okupio više od 300.000 rezervista duž svoje južne granice s Gazom, ali nije izravno potvrdio planira li pojačanu vojnu operaciju. Humanitarna kriza u Gazi produbljuje se s upozorenjima da su ljudi u opasnosti od gladi dok Izrael nastavlja s bombardiranjem kao odgovor na terorističke napade Hamasa u kojima je poginulo više od 1200 ljudi, uključujući najmanje 27 Amerikanaca.

Prema podacima palestinskog ministarstva zdravstva, u Gazi je ubijeno više od 1500 ljudi. Zračni napadi također su raselili 338.000 ljudi, priopćio je UN.

20:40 Zastrašujuća poruka izraelskog vođe

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu održao jekonferenciju za novinare. Rekao je da je razgovarao s obiteljima koje su izgubile voljene i da Izrael “nikada neće zaboraviti ova užasna djela neprijatelja.”

“Udaramo na naše neprijatelje neviđenom snagom – ovo je samo početak”, rekao je Netanyahu. Dodaje da Izrael prikuplja “ogromnu međunarodnu podršku” za svoju zemlju. “Iskorijenit ćemo Hamas i odnijet ćemo pobjedu”, ističe.

“Naglašavam: ovo je tek početak. Naši neprijatelji su tek počeli plaćati cijenu. Neću sada govoriti o tome što tek dolazi, ali želio bih vam reći da je ovo samo početak”, rekao je.

20:00 Izrael dao bolnici u Gazi dva sata za evakuaciju

Izrael je bolnici u Gazi dao “samo dva sata za evakuaciju”, priopćila je humanitarna organizacija. MSF International priopćio je da je bolnici Al Awda u zemlji rečeno da evakuira osoblje i pacijente. “Naše osoblje još uvijek liječi pacijente”, stoji u priopćenju objavljenom na X.

“Nedvosmisleno osuđujemo ovu akciju, kontinuirano neselektivno krvoproliće i napade na zdravstvenu skrb u Gazi. Pokušavamo zaštititi naše osoblje i pacijente”, stoji u priopćenju.

— MSF International (@MSF) October 13, 2023