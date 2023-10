Izrael koristio zabranjeno oružje? Peru ruke: ‘Nije nam poznato’

Organizacija Human Rights Watch optužila je Izrael da je koristila ubojito streljivo s bijelim fosforom u napadima na Gazu i Libanon, navodeći da uporaba takvog oružja za civile predstavlja rizik od ozbiljnih i dugotrajnih ozljeda.

Podsjećamo, najmanje 1500 Palestinaca je poginulo u vojnoj operaciji Izraela koja je pokrenuta u znak odmazde za napad kad su borci Hamasa upali u gradove južnog Izraela.

Human Rights Watch tvrdi da je provjerio autentičnost videozapisa snimljenih u Libanonu 10. listopada i u Gazi 11. listopada koji prikazuju ‘višestruke zračne napade sa streljivom koje je sadržavalo bijeli fosfor iznad luke Gaze i dva manja mjesta duž izraelsko-libanonske granice‘.

Inače, streljivo s bijelim fosforom može se legalno koristiti na bojišnici za izradu dimnih zavjesa, osvjetljivanje, označavanje ciljeva i paljenje bunkera.

Budući da je omogućena legalna uporaba nije zabranjena prema međunarodnim konvencijama, ali, kako HRW upozorava na platformi X, može izazvati teške opekline i izazvati požar.

Human Rights Watch has determined based on verified video and witness accounts that Israeli forces used white phosphorus in military operations in Lebanon and Gaza on October 10 and 11, 2023, respectively.

Prema Protokolu III Konvencije o zabrani upotrebe određenog konvencionalnog oružja, zabranjena je uporaba zapaljivog oružja protiv vojnih ciljeva koji se nalaze među civilima, no Izrael ga nije potpisao.

Izraelska vojska zanijekala je optužbe.

“U ovom trenutku nismo upoznati s korištenjem streljiva koje sadrži bijeli fosfor u Gazi”, naveli su, no nisu komentirali navode o Libanonu.

Palestinski TV kanali emitirali su snimku koja je nastala zadnjih nekoliko dana na kojoj se vide oblačići bijelog dima na nebu iznad Gaze uz tvrdnju da je riječ o bijelom fosforu.

Izraelska vojska je 2013. godine poručila da postupno izbacuje iz upotrebe streljivo s bijelim fosfornim dimnim zavjesama korišteno tijekom ofenzive u Gazi 2008.-2009.

