Izrael je spreman za veliku ofenzivu: Udarit će s kopna, mora i zraka

Prošlo je osam dana od brutalnog napada Hamasovih trupa na Izrael. Prema posljednjim podacima palestinskog Ministarstva zdravstva, najmanje 1.900 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima u Gazi, među njima 614 djece i 370 žena. Dodatnih 7.696 osoba je ranjeno, navodi ministarstvo.

Izraelska vojska je naredila evakuaciju milijun civila u Gazi uoči kopnenog napada. Vide se snimke ljudi u bijegu iz grada Gaze prema južnom dijelu Pojasa. Izraelski veleposlanik pri UN-u Gilad Erdan pozvao je UN da podrži izraelsku naredbu o evakuaciji Gaze, iako su oni već ranije objavili da je izraelska naredba nemoguća bez izazivanja većih humanitarnih posljedica.

Muslimani diljem svijeta prosvjedovali su u znak potpore Palestini, a novi prosvjedi se očekuju i danas.

18:40 Izraelska vojska priprema se za ‘koordiniranu’ zračnu i kopnenu ofenzivu u Gazi

Izraelska vojska objavila je da je spremna za “koordiniranu” zračnu, kopnenu i pomorsku ofenzivu u Gazi.

🚨 IDF says it is completing preparations for a significant ground operation in the Gaza Strip.

In a statement, the IDF says it is readying to expand the offensive by implementing a wide range of offensive operational plans which it says include a joint and coordinated attack… pic.twitter.com/KhJJWK7OmB

