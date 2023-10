Izrael je spreman za borbu na više fronti: Hezbolah eskalira situaciju na granici, stižu prijetnje iz Irana

Prošlo je devet dana od brutalnog napada Hamasovih trupa na Izrael. Prema posljednjim podacima palestinskog Ministarstva zdravstva, više od 2.200 ljudi ubijeno, od čega četvrtina djece, a gotovo 10.000 ranjeno.

Izrael je Palestincima dao rok do subote u 15 sati po srednjoeuropskom vremenu za evakuaciju, dok im je Hamas poručio da ostanu na mjestu. Tisuće Palestinaca pobjegle su sa sjevera Gaze u subotu, sklanjajući se s puta predviđenoj izraelskoj invaziji. Izrael je objavio da Hamas sprječava ljude da odu kako bi ih koristio kao živi štit, što Hamas poriče.

Ujedinjeni narodi su objavili da se toliki broj ljudi ne može sigurno premjestiti bez izazivanja humanitarne katastrofe i širenja bolesti zbog loših higijenskih uvjeta. U Gazi nema pitke vode i sve više raste strah da će mnogi umrijeti od dehidracije.

21:20 Izraelski ministar: Gaza će biti manja

Benjamin Netanyahu kaže da će “eliminirati” Hamas. Ali što se događa poslije?

Ministar Gideon Sa’ar pojavio se na izraelskoj televiziji. Rekao je da Hamas mora biti uništen kako više nikada ne bi mogao prijetiti Izraelu, dodajući da će to poslužiti kao lekcija regiji.

Također je rekao da Gaza mora biti manja – s Izraelom koji preuzima kontrolu nad pojasom zemlje na istoku i sjeveru. Ovo bi bila “sigurnosna zona” i svakoga tko uđe u nju bi “presrela” vojska.

Jasno je dao do znanja da su ti ciljevi njegovi osobni stavovi. ali da ih je posvuda govorio. Sa’ar je rekao da je gubitak zemlje cijena koju “Arapi razumiju”.

20:35 Humanitarni radnici kažu da nema traga povratku vode u južnoj Gazi

Ranije je izraelski ministar energetike rekao da je opskrba vodom vraćena u “specifična” područja u južnoj Gazi kao dio američko-izraelskog sporazuma. Ali humanitarni radnici u regiji kažu da tek trebaju vidjeti dokaze da se voda vratila.

Glasnogovornik vlade Gaze također je rekao da ondje ne teče voda. Izrael je blokirao opskrbu Gaze hranom, lijekovima i vodom dok granatama bombardira gradove kao odgovor na Hamasov upad.

Juliette Touma, glasnogovornica UN-ove agencije za palestinske izbjeglice (UNRWA), rekla je da “Gaza presušuje” i da su tamošnji timovi UN-a morali početi sa štednjom vode.

20:30 Ministar: Izraelska vlada nije uspjela zaštititi svoje građane

Izraelska vlada preuzima odgovornost za prošlotjedne smrtonosne napade Hamasa, rekao je ministar financija te zemlje.

Bezalel Smotrich rekao je da ministri moraju “iskreno, bolno i pognute glave priznati” da vodstvo nije uspjelo “očuvati sigurnost naših građana”.

Na konferenciji za novinare rekao je: “Nismo uspjeli provesti nepisani ugovor, prvi takve vrste između države i njezinih građana.

“Ugovor koji je napisan krvlju, sada je umrljan krvlju”.

19:50 Vojska: Hezbolah eskalira situaciju na izraelsko-libanonskoj granici

Stižu novosti od glasnogovornika izraelske vojske koji kaže da Hezbollah eskalira situaciju na libanonskoj granici kako bi spriječio izraelsku protuofenzivu u Gazi. Rekao je da je Izrael spreman boriti se na dva fronta ili više “ako bude potrebno”.

Govoreći o situaciji u Gazi, glasnogovornik je rekao da se više od 600.000 ljudi preselilo na jug i da se evakuacije nastavljaju. Također je rekao da su izraelski udari u regiji osmišljeni da pogode “maksimalno teroriste, minimalno civile”.

19:30 Više od 1.000 ljudi nestalo pod ruševinama u Gazi

Više od 1.000 ljudi je nestalo ispod ruševina zgrada uništenih u izraelskim zračnim napadima u Gazi, prema palestinskom timu civilne zaštite. U izjavi je rečeno da su mnogi izvučeni živi iz ruševina 24 sata nakon što su zgrade pogođene.

Ministarstvo zdravstva Gaze dalo je ažuriranu brojku o broju žrtava izraelskih zračnih napada u regiji. Kaže da je najmanje 2.670 Palestinaca ubijeno od 7. listopada, a više od 9.600 ranjeno.

19:05 Prijelaz Rafah bit će otvoren

Američki državni tajnik Antony Blinken obećao je u nedjelju “Rafah će biti otvoren” nakon sastanka s egipatskim predsjednikom Abdelom Fattahom el-Sisijem.

“Rafah će biti otvoren”, rekao je. “S UN-om, s Egiptom, Izraelom, s drugima uspostavljamo mehanizam kojim ćemo dobiti pomoć i dostaviti je ljudima kojima je potrebna.”

Blinken je također najavio da je predsjednik Joe Biden imenovao Davida Satterfielda, bivšeg američkog veleposlanika u Turskoj, da pomogne u koordinaciji pomoći. Blinken je rekao da će Satterfield biti u Izraelu u ponedjeljak kako bi započeo koordinaciju.

“On će sutra biti ovdje na terenu kako bi razradio sve praktične detalje kako bismo mogli krenuti naprijed”, rekao je Blinken o Satterfieldu.

18:35 Biden razgovarao s Abbasom

Američki predsjednik Joe Biden rekao je da je razgovarao s predsjednikom Palestinske uprave Mahmoudom Abbasom, tvitajući u nedjelju:

“Uvjerio sam ga da radimo s partnerima u regiji kako bismo osigurali da humanitarne zalihe stignu do civila u Gazi i spriječili širenje sukoba.”

Biden je također rekao da je ponovio svoju osudu Hamasovog napada na Izrael i ponovio da se Hamas “ne zalaže za pravo palestinskog naroda na dostojanstvo i samoodređenje”.

I spoke with Palestinian Authority President Abbas to condemn Hamas’ attack on Israel and reiterate that Hamas does not stand for the Palestinian people’s right to dignity and self-determination.

I assured him that we’re working with partners in the region to ensure…

— President Biden (@POTUS) October 15, 2023