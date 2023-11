Izrael je izbjeglički kamp nazvao ‘legitimnom metom’: Prva skupina ozlijeđenih napustila Gazu

Izraelske snage priopćile su da je u napadu na izbjeglički kamp u sjevernoj Gazi ubijen visoki zapovjednik Hamasa odgovoran za napad na Izrael 7. listopada. Hamas je odbacio tu tvrdnju.

U napadu na izbjeglički kamp Jabalya poginuo je veliki broj ljudi i izazvana katastrofalna šteta, tvrde očevici i liječnici. Ravnatelj bolnice procijenio je da je desetine ljudi ubijeno. Saudijska Arabija osudila je napad kao “nehuman”, jordanski kralj naglasio je “važnost primirja”, dok su tri južnoamerička zemlje ili prekinule diplomatske odnose s Izraelom ili opozvale svoje veleposlanike.

Stižu izvješća da su komunikacije u Gazi ponovno u prekidu dok Izrael nastavlja bombardiranje i proširenu kopnenu operaciju unatoč pozivima više agencija UN-a na humanitarni prekid vatre kako bi se omogućio ulazak pomoći. U ponedjeljak je izraelski premijer Benjamin Netanyahu isključio prekid u borbama, rekavši da je “ovo vrijeme za rat”.

14:30 110 osoba s dvojnim državljanstvom ulazi u Egipat nakon otvaranja granice s Gazom

Najmanje 20 ozlijeđenih civila prešlo je u Egipat na prijelazu Rafah, javlja BBC News dok novinari u Kairu navode da je 110 osoba s dvojnim državljanstvom također prešlo u Egipat iz Gaze.

Prva kola hitne pomoći koja su prevozila ozlijeđene civile iz Gaze prešla su u Egipat, potvrdio je BBC News.

13:45 Broj ubijenih u Gazi porastao je na 8.796, kažu dužnosnici Hamasa

Broj ubijenih Palestinaca u Gazi popeo se na 8.796, priopćilo je ministarstvo zdravlja koje predvodi Hamas. Među mrtvima je 3.648 djece, navodi se.

13:00 IDF brani napad na izbjeglički kamp nazivajući ga “legitimnom metom”

Glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga (IDF) u srijedu je branio njihov napad dan ranije na izbjeglički kamp Jabalya u Gazi, rekavši da je zapovjednik Hamasa, kojeg su ciljali, učinio napad “jasnom vojnom nužnošću” i “legitimnom metom”.

“Znamo da je glavni terorist”, rekao je potpukovnik IDF-a Peter Lerner, misleći na Ibrahima Biarija za kojeg je IDF rekao da je ubijen u napadu i opisao ga kao jednog od zapovjednika Hamasa odgovornih za napad 7. listopada. na Izraelu.

“I naravno da mu se pruži prilika, učinio bi to opet i opet i opet. Postoji jasna vojna potreba. Kada imate terorista, glavnog terorista, okruženog desecima svojih pristaša, koji planiraju izvesti nove napade, onda su oni legitimna meta.”

Glasnogovornik Hamasa zanijekao je da je Biari bio tamo i nazvao je izraelski napad “gnusnim zločinom protiv sigurnih civila, djece i žena”.

Dr. Atef Al Kahlout, ravnatelj indonezijske bolnice u Gazi, rekao je u utorak za CNN da je napad uzrokovao stotine žrtava – mrtvih i ranjenih. “Mnogi su još pod ruševinama”, dodao je. Drugi glasnogovornik IDF-a u srijedu je rekao da su srušeni tuneli djelomično odgovorni za razmjere razaranja u napadu od utorka.

12:00 Jedina bolnica za liječenje raka u Gazi prestala je raditi nakon što je ostala bez goriva

Jedina bolnica za liječenje raka u Pojasu Gaze prestala je raditi nakon što je ostala bez goriva, rekli su zdravstveni dužnosnici u srijedu. Reuters izvještava da je ravnatelj bolnice Tursko-palestinskog prijateljstva rekao na tiskovnoj konferenciji koju je prenosila TV Al-Jazeera da je bolnica, koja uglavnom liječi oboljele od raka, potrošila gorivo i sada ne radi.

“Govorimo svijetu da ne ostavlja pacijente s rakom sigurnoj smrti jer bolnica ne radi”, dodao je Subhi Skaik.

Mai al-Kaila, palestinska ministrica zdravstva, potvrdila je direktorove izjave,

10:50 Netanyahu: Pred nama je dug i težak rat, vojnici su pali u ‘najpravednijem od svih ratova’

Benjamin Netanyahu dao je izjavu u kojoj govori o gubitku izraelskih vojnika tijekom IDF-ove kampanje protiv Hamasa u Gazi.

On je rekao:

“U teškom smo ratu. Ovo će biti dug rat. Imamo toliko važnih postignuća, ali i bolnih gubitaka. Znamo da je svaki naš vojnik cijeli jedan svijet. Cijeli narod Izraela grli vas, obitelji, iz dubine srca. Svi smo uz vas u teškoj tuzi. Naši su vojnici pali u najpravednijem ratu, ratu za naš dom. Obećavam građanima Izraela: Završit ćemo posao – nastavit ćemo do pobjede”.

10:45 Hamas tvrdi da je sedam talaca ubijeno u napadu na izbjeglički kamp

Hamas je tvrdio da je sedam talaca ubijeno u jučerašnjem izraelskom zračnom napadu na izbjeglički kamp Jabalia u sjevernom pojasu Gaze. Militantna skupina je rekla da su trojica talaca bili stranci.

“Brigade Al-Qassam objavile su ubojstvo sedam svojih civilnih zatočenika u masakru u Jabaliji jučer, uključujući tri nositelja stranih putovnica”, piše na Telegramu.

Sky News nije neovisno potvrdio tu tvrdnju.

Izrael je rekao da je cilj napada bio i ubijen zapovjednik Hamasa po imenu Ibrahim Biari, jedan od vođa odgovornih za organiziranje napada 7. listopada. Dužnosnici indonezijske bolnice u Gazi rekli su da je više od 50 ljudi ubijeno u napadu, a još 150 ih je ozlijeđeno.

09:55 Do 500 ljudi će danas prijeći Rafah

Egipatski sigurnosni izvor rekao je Reutersu da će do 500 vlasnika stranih putovnica u srijedu proći granični prijelaz Rafah iz Gaze u Egipat. Oko 200 ljudi čekalo je na palestinskoj strani granice u srijedu ujutro, rekao je izvor.

Drugi izvor koji je upoznat s dogovorom i evakuacijama rekao je da postoji popis do 500 ljudi koji će napustiti pojas Gaze, ali, izvještava Reuters, ne očekuje se da će svi uspjeti to učiniti u srijedu.

09:30 Prijelaz Rafah otvoren za ograničenu evakuaciju stranaca i državljana s dvojnim državljanstvom iz Gaze u Egipat

Prijelaz Rafah otvoren je kako bi se ograničenom broju ljudi omogućio prelazak iz opkoljene Gaze u Egipat. Očekuje se da će strane državljane, nositelje dvostrukih putovnica i neke od najteže ozlijeđenih pustiti da prođu u dogovoru za koji se tvrdi da je postignut posredstvom Katara.

Slike pokazuju obitelji i vozila kako čekaju u redu za izlazak iz Gaze, usred izvješća da će Egipat pustiti 81 teško ozlijeđenu osobu.

Viđen je red kola hitne pomoći kako čekaju da prevezu bolesne i ozlijeđene.

Ovdje je kratki video isječak koji navodno prikazuje prve strane državljane i nositelje dvojne putovnice koji mogu izaći preko prijelaza Rafah iz Gaze u Egipat.

08:45 Izraelska vojska rasporedila borbene čamce

Izraelska vojska je rekla da je rasporedila raketne čamce u Crvenom moru. Ovaj potez uslijedio je nakon što je jučer rečeno da je presretnut projektil zemlja-zemlja i “neprijateljske mete” u regiji Eilat.

U objavi u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, IDF je rekao:

“Sukladno situacijskoj procjeni i u sklopu obrambenih napora u tom području, jučer su raketni čamci izraelske mornarice stigli u područje Crvenog mora”. Eilat je najjužniji grad Izraela. Također se našao pod udarom rakete dugog dometa iz Pojasa Gaze posljednjih dana.

08:30 Prijelaz Rafah ‘vjerojatno će biti otvoren’ danas

Prijelaz Rafah “vjerojatno će biti otvoren” danas, rekao je britanski ministar vanjskih poslova. Zapadne zemlje već tjednima pozivaju na otvaranje graničnog prijelaza s Egiptom, koji je jedini put iz Gaze koji nije pod kontrolom Izraela, kako bi se strancima omogućilo da napuste regiju.

James Cleverly je rekao da će današnji potez omogućiti “prvoj skupini stranih državljana” da ode.

“Timovi Velike Britanije spremni su pomoći britanskim državljanima čim budu u mogućnosti otići”, rekao je.

“Važno je da humanitarna pomoć koja spašava živote može ući u Gazu što je prije moguće.”

07:25 IDF: 11 000 pogođenih ciljeva

Izraelske obrambene snage (IDF) kažu da su od početka rata pogodile 11.000 ciljeva koji pripadaju, kako ih nazivaju, terorističkim organizacijama u Pojasu Gaze. Kažu da su trupe tijekom noći napale operativne zapovjedne centre i ćelije Hamasa.

Tijekom borbi u utorak, IDF tvrdi da su trupe identificirale nekoliko militanata Hamasa koji su se zabarikadirali u višekatnici – smještenoj u blizini škole, medicinskog centra i vladinih ureda – u području Jabaliya u sjevernom Pojasu Gaze.

Zbog toga su kopnene trupe pozvale na zračni napad, dodaje se. Više od 50 Palestinaca je ubijeno, a 150 ranjeno u jučerašnjem zračnom napadu na izbjeglički kamp, prema dužnosnicima indonezijske bolnice u Gazi. IDF je rekao da su borbeni zrakoplovi napali kamp tvrdeći da su ciljali zapovjednika Hamasa u “napadu širokih razmjera na teroriste i terorističku infrastrukturu”. Zapovjednik Hamasovog središnjeg bataljuna Jabaliya, Ibrahim Biari, ubijen je u napadu, tvrdi IDF.

07:15 IDF objavio broj poginulih vojnika

Izraelske obrambene snage (IDF) potvrdile su da je 11 njihovih vojnika ubijeno u borbama unutar Gaze u utorak.

07:10 Izvješća: Prijelaz Rafah bi se mogao otvoriti

Postoje “vjerodostojna izvješća” da bi prijelaz Rafah mogao biti otvoren danas, navodi Foreign Office. Glasnogovornik je rekao: “Kao što su premijer i ministar vanjskih poslova rekli, sigurnost britanskih državljana ostaje naš glavni prioritet. Blisko surađujemo s Egiptom i Izraelom kako bismo osigurali da svi britanski državljani mogu izaći preko prijelaza Rafah ili drugim rutama što je brže moguće. Intenzivna diplomacija je u tijeku tijekom vikenda – uključujući Izrael i Egipat.”

07:00 Izvještaji: Internet prekinut u Gazi

Palestinska telekomunikacijska tvrtka Paltel priopćila je da su komunikacije i internetske usluge u potpunosti prekinute, prema novinskoj agenciji Reuters.

⚠️ Confirmed: Live metrics show that the #Gaza Strip is in the midst of a new internet blackout with high impact to the last remaining major operator, Paltel; the incident will be experienced as a total loss of telecommunications by most residents 📉 pic.twitter.com/uYAFEHLH7x

— NetBlocks (@netblocks) November 1, 2023