Izrael gomila snage, mrak se spustio na Gazu: Oglasile se nove uzbune, poletjele rakete

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Izrael gađa Gazu zračnim napadima, pogađa stotine ciljeva i pretvara četvrti u ruševine, dok se na njihovom teritoriju otkrivaju novi zločini nakon razornog napada militanata Hamasa.

Ministar obrane Yoav Gallant rekao je da je izraelske vojnike “oslobodio svih ograničenja” u borbi protiv Hamasa. Američki predsjednik Joe Biden opisao je napad Hamasa kao “čin čistog zla” i potvrdio da je 14 Amerikanaca ubijeno, dok ostale drže taocima u Gazi. Vjeruje se da je između 100 i 150 talaca u Gazi, rekao je izraelski dužnosnik. Od subote je najmanje 1200 ljudi umrlo u Izraelu, prema IDF-u, a 900 ljudi je umrlo u Gazi, prema palestinskom ministarstvu zdravstva.





Događaje pratite na našem portalu

14:35 Sirene se oglašavaju u središnjem Izraelu

Ljudi u središnjem Izraelu mogu čuti sirene koje zavijaju, što ukazuje na potencijalni napad. Emanuel Fabian, vojni dopisnik Times of Israel, rekao je da je središnji Izrael “pod raketnim napadom”.

14:10 Izrael kaže da su civilne zgrade u Gazi “legitimni vojni ciljevi”

Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da ciljaju civilne zgrade u Gazi jer su sjedišta i imovina Hamasa skriveni u njima.

“Možda ste vidjeli snimke na TV-u ili na društvenim mrežama i možete vidjeti zgradu kako stoji, a zatim bljesne, a zatim se zgrada sruši i kažete sebi, pa, to jako sliči na civilnu zgradu,” rekao je glasnogovornik IDF-a, potpukovnik Jonathan Conricus na brifingu za novinare u srijedu.









“Ono što vam želim reći je da ne, to nije civilna zgrada. To je legitimni vojni cilj. A zašto je to tako? Budući da Hamas koristi sve, locira sve njihove urede, sjedišta, njihovo istraživanje i razvoj i svu njihovu drugu vojnu imovinu, ako je iznad zemlje, oni se lociraju u civilnim zgradama.”

Hamas se “želi maskirati unutar civilnih zgrada” jer su “kukavice”, rekao je Conricus.

14:00 Hamas: U Gazi nestalo struje

Hamas tvrdi da je u Pojasu Gaze nestalo struje nakon što je jedina tamošnja elektrana ostala bez goriva. Jutros je glasnogovornik energetskih tijela rekao da očekuje da će struje nestati oko 12 sati po britanskom vremenu. Izrael je uveo “potpunu opsadu” Gaze, uz uskraćivanje hrane, vode i struje građanima izvana.

Palestinci u pojasu su tamo zaglavili, a granični prijelazi prema Egiptu zatvoreni su. Više od 1.000 stanovnika je ubijeno kao rezultat izraelskih napada u regiji, a 260.000 je raseljeno.









13:55 SAD i saveznici upozoravaju Hezbollah protiv eskalacije sukoba između Hamasa i Izraela

Sjedinjene Države i njihovi saveznici upozorili su libanonsku militantnu skupinu Hezbollah protiv eskalacije sukoba u Izraelu dok SAD predlaže vojna sredstva za odvraćanje potencijalnog širenja rata, rekli su CNN-u više američkih dužnosnika i ljudi upućenih u rasprave.

Visoki dužnosnici administracije u ovom trenutku ne vjeruju da će se Hezbollah pridružiti ratu Hamasa koji je na snazi protiv Izraela, a dužnosnici misle da upozorenja imaju utjecaja iako je došlo do određene eskalacije na granici. SAD šalje poruku Hezbollahu da se drži podalje od sukoba kroz brojne kanale, uključujući libanonsku vladu i predsjednika libanonskog parlamenta, Nabiha Berrija, saveznika Hezbollaha.

13:20 U izraelskim zračnim napadima do sada je ubijeno 9 radnika Ujedinjenih naroda

Evo objave Unrwa-e, glavne humanitarne agencije UN-a koja je odgovorna za Palestince i djeluje u Pojasu Gaze. Navode, u zračnim napadima u Pojasu Gaze ubijeno je devet radnika UN-a.

9 of our @UN staffers have been killed in airstrikes in📍#GazaStrip since Saturday. “The protection of civilians is paramount, including in times of conflict. They should be protected in accordance with the laws of war.” @JulietteTouma @AP https://t.co/Bt87Djf4GM pic.twitter.com/Vxy170Y3pH — UNRWA (@UNRWA) October 11, 2023

13:00 Izrael kaže da je 300.000 rezervista pozvano u borbu

Izrael je pozvao 300.000 rezervista da se bore za svoju vojsku, rekao je u srijedu za CNN glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga (IDF), bojnik Doron Spielman.

“Nema obitelji u kojoj netko nije pozvan. Ili, nažalost, budući da smo tako mala zemlja, nema obitelji koja nema prijatelje ili voljene koji su još uvijek nestali”, rekao je Spielman za CNN. Ponovio je primjedbe načelnika Glavnog stožera IDF-a Herzija Halevija, naglašavajući da se Izrael “priprema za svaki scenarij” dok nastavlja gomilati kopnene snage duž svoje južne granice.

Spielman je također izvijestio o situaciji s taocima koje je uzeo Hamas, rekavši za CNN da su dva generala bojnika imenovana da se pozabave tim pitanjem na operativnoj razini.

12:25 ‘Ako ostanete u blizini militanata Hamasa, stradat ćete’

Palestinski civili koji ostanu u blizini Hamasovih militanata i sjedišta su u opasnosti, rekao je bivši izraelski veleposlanik u UN-u. Danny Danon je za Sky News rekao da namjera Izraela nije nauditi civilima, jer je optužio Hamas da koristi javnost kao “živi štit”.

“Mi zapravo pozivamo stanovništvo u Gazi da se iseli”, rekao je. “Bježite od sjedišta Hamasa, bježite od militanata Hamasa. Ne želimo povrijediti nijednog civila, ali ako ostanete u blizini tih barbarskih terorista, stradat ćete.”

Calja napomenuti da je Izrael blokirao Pojas Gaze, što znači da Palestinci ne mogu ući niti izaći iz njega, osim u iznimnim okolnostima.

12:20 Sirene za raketni napad bile su lažna uzbuna, kaže IDF

Novi detalji o ranijim izvještajima da su se u sjevernom Izraelu oglasile sirene kao odgovor na potencijalnu zračnu prijetnju iz Sirije i Libanona.

IDF je sada rekao da je sirena bila lažna uzbuna izazvana vatrom izraelskih snaga. “Nisu otkrivena nikakva lansiranja u Izrael”, rekli su iz IDF-a.

12:15 U Izrael stigla prva isporuka oružja iz SAD-a

Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da je prvi avion s američkim oružjem stigao u zračnu bazu Nevatim u južnom Izraelu u utorak kasno navečer.

“Suradnja između naših vojski ključni je dio osiguravanja regionalne sigurnosti i stabilnosti u ratnim vremenima”, objavila je IDF na X-u, ranije poznatom kao Twitter.

Izraelsko ministarstvo obrane objavilo je video kako pošiljka stiže.

11:50 Više od 1000 Palestinaca ubijeno u izraelskim napadima od subote

U najnovijem ažuriranju Ministarstva zdravstva Gaze, potvrđeno je da je više od 1.000 Palestinaca ubijeno u izraelskim osvetničkim napadima od subotnjeg upada Hamasa. Ubijeno je 1.055 ljudi, a još 5.184 ozlijeđeno u danonoćnim udarima Izraela, navodi se. Dvije trećine ozlijeđenih čine žene i djeca, navodi ministarstvo.

11:10 Sirene se oglašavaju kao upozorenje na moguće nadolazeće zračne prijetnje iz Libanona ili Sirije

Sirene se oglašavaju u sjevernom Izraelu, prema podacima Izraelskih obrambenih snaga (IDF). Vojska upozorava na potencijalnu zračnu prijetnju iz Sirije i Libanona u blizini granica. Ovo dolazi nakon priznanja militantne skupine Hezbollah da je jutros izvršila udare na sjeveru Izraela.

11:00 Izraelska vojska napala sveučilište u Gazi

Izraelske obrambene snage (IDF) kažu da su pogodile Islamsko sveučilište u Gazi – tvrdeći da se ono “koristi kao Hamasov kamp za obuku vojnih obavještajnih operativaca”. Rečeno je da se kampus također koristio za razvoj i proizvodnju oružja, a održavale su se konferencije kako bi se prikupila sredstva za njegove aktivnosti.

“Sveučilište je održavalo bliske veze s višim vodstvom Hamasa.”

Hamas transformed an institute of knowledge into an institute of destruction. A short while ago, the IDF struck an important Hamas operational, political and military center in Gaza—the Islamic University. Hamas transformed a university into a training camp for weapons… pic.twitter.com/pWKxR8Dhmd — Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023

10:45 Hezbolah je preuzeo odgovornost za raketni napad na Izrael

Hezbollah je rekao da je odgovoran za ispaljivanje preciznih projektila na Izrael u srijedu, rekavši da je to bio odgovor na izraelske napade ovog tjedna u kojima su poginula tri njihova borca. Izraelska vojska rekla je da je u srijedu bila meta protutenkovske vatre i da je zauzvrat počela napadati Libanon.

10:08 IDF ne može potvrditi jesu li bebe obezglavljene

Izraelske obrambene snage (IDF) rekle su za Sky News da ne mogu potvrditi izvješća da su militanti Hamasa u Kfar Azi odrubili glave 40 beba. Potvrđeno je da su djeca ubijena u kibucu, ali tvrdnje o odrubljivanju glava za sada ostaju nepotvrđene.

10:00 Izrael javlja o prekograničnoj vatri iz Libanona

Izraelska vojska je tvrdila da je jedan od njenih sjevernih položaja danas napadnut protutenkovskom vatrom iz Libanona. Napad se navodno dogodio u blizini izraelskog grada Arab al Aramshe, nasuprot libanonskog sela Dhayra. Izrael nije iznio detalje o tome tko bi mogao biti odgovoran niti ima li žrtava. Stanovnici južnog Libanona rekli su da izraelsko topništvo granatira područje.

🔴An anti-tank missile was launched from Lebanon toward a military post adjacent to the community of Arab Al-Aramshe on the #BlueLine. — Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023

Izraelske obrambene snage (IDF) kažu da trenutno izvode napade unutar libanonskog teritorija.

“Kao odgovor na protutenkovske projektile koji su nedavno ispaljeni na vojnike IDF-a, IDF trenutačno napada libanonski teritorij”, navodi se u ažuriranoj verziji.

10:00 Papa poziva na oslobađanje svih talaca koje drži Hamas

Papa Franjo pozvao je na oslobađanje svih talaca koje drži Hamas. Rekao je da je jako zabrinut zbog “potpune opsade” koju je Izrael nametnuo Gazi.

09:40 Zelenski osudio je napad Hamasa na Izrael

“Sjećam se prvih dana našeg rata. Počelo je od terorističkih napada iz Bjelorusije projektilima, zatim ruske vojske. To je bila najveća tragedija. Imali smo toliko smrti, toliko mnogo. I bilo je jako važno ne biti sam. Vrlo važno i može pomoći u spašavanju vaše nacije. Spasiti živote ljudi. Stoga je moja preporuka vođama svijeta da odu u Izrael i podrže ljude. Ne govorim ni o kakvim institucijama. Samo da podržimo ljude koji su bili pod terorističkim napadima. Ljudi koji sada umiru. Vrlo je važno. Jedinstvo je važnije nego biti sam, ono je jače”, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

09:05 Izraelske obrambene snage o pokolju u kibucu: Hamas će platiti

Izraelske obrambene snage upravo su objavile komentar o masakru civila u kibucu Kfar Azazu.

“U subotu ujutro teroristi Hamasa jurišali su preko polja. Neki su sletjeli paraglajderima. Teroristi su išli od kuće do kuće, masakrirali bebe, majke i očeve u njihovim spavaćim sobama. Hamas će platiti za ovaj zločin”, rečeno je u objavi na Twitteru.

This is Kibbutz Kfar Aza. In the background is Gaza City. On Saturday morning, Hamas terrorists charged across the fields. Some landed in paragliders. The terrorists went house to house, massacring babies, mothers and fathers in their bedrooms. Hamas will pay for this crime. pic.twitter.com/GxTwYYeR7o — Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023

09:00 Izrael: Jučer ubijeno 18 infiltratora Hamasa

Jučer je Izrael rekao da je 1500 tijela militanata pronađeno na njihovom teritoriju od subotnjih smrtonosnih napada te dodaju da je granica s Pojasom Gaze sigurna.

Glasnogovornik IDF-a, kontraadmiral Daniel Hagari, rekao je jutros da su izraelske snage prošlog dana ubile 18 militanata. “To su isti teroristi koji nisu pobjegli natrag u Gazu. Zato se skeniranje odvija s velikim brojem vojnika.”

08:45 Jedina elektrana u Gazi može raditi još 12 sati

Jedina elektrana u Pojasu Gaze i jedini trenutni opskrbljivač električnom energijom prestat će raditi za 10 do 12 sati, rekao je u srijedu za radio Glas Palestine predsjednik Palestinske energetske uprave Thafer Melhem.

Izrael je u ponedjeljak prekinuo vlastitu opskrbu Gaze električnom energijom u sklopu, kako je nazvao, “potpune opsade” kao odgovor na napad Hamasa.

08:15 Raste broj mrtvih

Palestinsko ministarstvo zdravstva objavilo je najnoviji broj potvrđenih mrtvih u izraelskim osvetničkim napadima. Od subote do jutros zabilježeno je 950 ubijenih Palestinaca i još 5000 ranjenih.

UN je zabilježio 263.934 slučaja ljudi u Gazi koji su raseljeni zbog sukoba. “Očekuje se da će ovaj broj i dalje rasti”, stoji u ažuriranom izdanju.

08:15 Izvješća o masakru u kibucu Kfar Aza

Novinari BBC-ja i New York Timesa pušteni su u kibuc Kfar Aza, izraelsku zajednicu na granici s Gazom gdje su stotine ljudi ubijene kada je Hamas u subotu probio granicu. Među mrtvima je bilo dojenčadi i djece, izvještava New York Times.

“Vojnici koji su veći dio dana proveli u ruševinama izvlačeći tijela civila rekli su da je došlo do masakra. Čini se vjerojatnim da se većina ubojstava dogodila u prvim satima napada u subotu”, javlja BBC.

07:30 Američko ‘napredno oružje’ poslano Izraelu

Izraelsko ministarstvo obrane tvrdi da je primilo pošiljku “naprednog oružja” iz Sjedinjenih Država. Podijelivši video na kojem se vidi istovar teretnog zrakoplova, ministarstvo je reklo da je ovu “početnu pošiljku” nabavila i dovezla Misija za nabavu SAD-a i Jedinica za međunarodni transport.

“Oni su koordinirali mobilizaciju teretnog zrakoplova, osiguravajući izravan transport naoružanja iz SAD-a.” Predsjednik Joe Biden rekao je da će njegova administracija “naglo povećati” zalihe u Izrael, ali nije dao nikakve pojedinosti o tome što se šalje.

Watch: An Israeli cargo plane lands, delivering an initial shipment of advanced weaponry from the United States to Israel. pic.twitter.com/TEv2g9gXyW — Ministry of Defense (@Israel_MOD) October 11, 2023

07:15 Sirene u Izraelu u blizini Pojasa Gaze

Zračne sirene oglasile su se u južnom Izraelu, blizu njegove granice s Pojasom Gaze. Mnoge zajednice u blizini granice već su evakuirale Izraelske obrambene snage (IDF).

07:10 Izrael nastavio bombardiranje Gaze

Tijekom noći, Izraelske obrambene snage pogodile su osamdeset “meta” u četvrti Beit Hanon, gradu na sjeveroistočnom rubu Gaze. Ovi udari su dodatak na 450 ciljeva u četvrti Al-Furqan u posljednja 24 sata, uključujući 200 napada tijekom noći, a još 70 “meta” je pogođeno u četvrti al-Daraj, rekle su obrambene snage.

Mete su uključivale banke i mjesta za koja IDF kaže da ih je Hamas koristio za usmjeravanje napada na Izrael. Više od 260.000 stanovnika Gaze napustilo je svoje domove, prema podacima UN-a, a više od 900 ih je ubijeno prema najnovijim podacima, iako se očekuje da će taj broj rasti.

07:05 Oko 300 tisuća izraelskih rezervista poslano u blizinu Gaze

Usred rastućih očekivanja da će Izrael započeti kopnenu invaziju na Gazu za nekoliko dana, zračne snage nastavile su tući enklavu smrtonosnim udarima kasno u utorak, koristeći desetke borbenih zrakoplova za gađanje više od 70 ciljeva, prema izraelskim vojnim dužnosnicima.

Potpukovnik Jonathan Conricus, glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga (IDF), rekao je u srijedu ujutro da je 300.000 rezervista poslano na jug, blizu Gaze, i da se spremaju “izvršiti misiju koju je dala izraelska vlada.

“Pobrinite se da Hamas, na kraju ovog rata, neće imati nikakvih vojnih sposobnosti kojima bi mogli prijetiti ili ubijati izraelske civile”.

07:00 Izraelski ministar obrane: Krenut ćemo u kopnenu ofenzivu

Reuters izvještava da je izraelski ministar obrane Yoavv Gallant, govoreći u utorak vojnicima u blizini ograde Gaze rekao: “Hamas je želio promjenu i dobit će je. Ono što je bilo u Gazi više neće biti. U ofenzivu smo krenuli iz zraka, kasnije ćemo i s kopna.”

Izjava je još jedan jasan znak da je kopnena ofenziva na Gazu neizbježna.