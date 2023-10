Izrael će udariti kao nikad dosad: Pronađena tijela 1500 militanata, Hamas prijeti pogubljenjem taoca

Izraelska vojska kreće u napad protiv militanata Hamasa “kao nikada prije”, rekao je premijer Benjamin Netanyahu dok sukob ulazi u četvrti dan nakon razornog iznenadnog napada u kojem je ubijeno najmanje 900 ljudi u Izraelu.

Kao odgovor, Izrael je zračnim udarima napao Gazu gdje je ubijeno 680 Palestinaca.

Više od 137.000 ljudi nalazi se u skloništima UN-a u Gazi. Skloništa su popunjena s 90 posto, priopćila je agencija UN-a za pomoć. Hamas je rekao da će civilni taoci biti pogubljeni ako Izrael bude gađao Gazu bez upozorenja. Militantna skupina tvrdi da drži više od 100 talaca, uključujući časnike izraelske vojske.

08:50 Iz inozemstva se vratile stotine izraelskih vojnika

Izraelske zračne snage objavile su na društvenim medijima da su vratile “stotine vojnika IDF-a koji su bili u inozemstvu” kako bi sudjelovali u neprijateljstvima koja su izbila nakon iznenadnog napada Hamasa na jug Izraela u subotu. U poruci su zračne snage rekle da pridonose “naporima IDF-a da mobilizira dodatne snage za nastavak borbe”.

08:20 Granični prijelaz s Egiptom ipak zatvoren, nema izlaza za Palestince

Ranije je glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga (IDF) pozvao Palestince u Gazi da koriste prijelaz Rafah za bijeg u Egipat, no potpukovnik Richard Hecht, međunarodni vojni glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga sada je izmijenio svoje komentare – rekavši da je prijelaz zapravo zatvoren.

“Pojašnjenje: prijelaz Rafah je bio otvoren jučer, ali sada je zatvoren.”

08:15 Njemačka, Francuska, SAD, Britanija i Italija solidarne s Izraelom

Njemačka, SAD, Britanija, Francuska i Italija objavile su kasno navečer u ponedjeljak zajedničku izjavu u kojoj potvrđuju svoju solidarnost s Izraelom, nakon terorističkih napada islamističke palestinske organizacije Hamasa.

Zajedno su izrazili “stalnu i jedinstvenu potporu” Izraelu “i nedvosmislenu osudu Hamasa i njegovih užasnih terorističkih djela”.

U zajedničkoj izjavi pet zemalja kaže se: “Svi mi priznajemo legitimne težnje palestinskog naroda i podržavamo jednake mjere pravde i slobode za Izraelce i Palestince. Ali ne griješite: Hamas ne predstavlja te težnje, i on ne nudi ništa za palestinski narod osim više terora i krvoprolića.”

“Jasno dajemo do znanja da terorističke akcije Hamasa nemaju opravdanja, nemaju legitimiteta i moraju biti univerzalno osuđene”, stoji u priopćenju.

08:00 Raste broj mrtvih, pronađena tijela 1500 militanata Hamasa

Izraelske obrambene snage (IDF) potvrdile su da je 900 Izraelaca ubijeno od početka rata između Izraela i Hamasa. Osim toga, tijela 1.500 militanata Hamasa pronađena su na izraelskom teritoriju, rekao je glasnogovornik IDF-a.

Od masovnog upada u subotu vode se žestoke borbe između velikog broja militanata Hamasa i IDF-a.

Quieter night in Israel, two firefights on Gaza periphery overnight. Entire perimeter is now secure as per IDF spox. New figure is approx 1500 Hamas killed in Israel since Saturday.

In Gaza, hundreds of hits on middle class high rise neighbourhood Rimal overnight.

— Bethan McKernan (@mck_beth) October 10, 2023