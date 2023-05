IZRAČUNAO KADA PADAMO NA TRI MILIJUNA! ‘Poslušajte Orbana’, Hrvatska sigurno izumire: ‘Dogodit će se prije nego što se itko nadao’

Autor: Ivana Jurišić

Treba li uvesti izdašni univerzalni dodatak za djecu i dodatno porezno rasteretiti roditelje s troje i više djece, pitanja su na koja bi trebala dati odgovor Strategija demografske revitalizacije RH čija bi konačna verzija trebala biti puštena u javnu raspravu u rujnu ove godine.

Strategija je to koju Hrvatska koja svake godine izgubi nekoliko desetaka tisuća stanovnika nasušno treba, upozorava docent na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Šterc dodajući kako je situacija i gora nego što se to čini na prvi pogled i kako bi Hrvatska mogla pasti na tri milijuna stanovnika i prije nego što smo se to nadali.

Prevelika centralizacija u glavnom gradu

“Prije 5-6 godine stručnjaci su predviđali da ćemo na tri milijuna pasti do kraja stoljeća, ali s obzirom na sadašnje trendove to bi se moglo dogoditi i do sredine stoljeća”, upozorava Šterc dodajući kako je Hrvatska otišla predaleko da bi je mogle spasiti samo demografske mjere.





“S obzirom na negativne demografske pokazatelje i trendove, hitno treba uvesti univerzalni dječji doplatak i dignuti porodilje naknade”, smatra Šterc i dodaje kako u demografsku revitalizaciju treba uključiti čitav niz aspekata, a pogotovo one koje su vezani za nivelaciju regionalnog razvitka.

“Jedan od hrvatskih problema je i prevelika centralizacija u glavnom gradu. Situacija je takva da ona u kasnijoj fazi postaje destruktivni demografski faktor jer se u tom slučaju i kroz unutarnju, a ne samo vanjsku migraciju prazni ruralno, brdsko, planinsko, prigranično i otočno područje zbog čega ti prostori ostaju bez stanovništva i bez funkcije”, dodaje demograf koji ističe kako se prema demografskoj revitalizaciji mora usmjeriti poticajni porezni sustav.

“Je li pošteno da isti porez plaća obitelj bez djece kao i ona koja ima pet djece”, pita se demograf.

“Obitelj s djecom je ta koja osigurava radna snagu koja će u budućnosti puniti državni proračun i iz čijih plaća će se isplaćivati mirovine. Ako to znamo, kako je moguće da država i dalje dozvoljava da te obitelji plaćaju isti porez. To je nedopustivo u ovo vrijeme demografske katastrofe”, zaključuje Šterc.

Četiri zemlja, četiri primjera

Prema njegovom mišljenju postoje četiri zemlje čije bi strategija Hrvatska trebala hitno usvojiti ako želi napraviti korak naprijed.

“Prvo moramo po uzoru na Izrael ustanoviti strateški ured za demografiju koji bi uključivao i migracije i migracijsku politiku. Drugi model je po uzoru na Sloveniju koja posebnim poreznim sustavom raspoređuje svoje stanovništvo po cijelom prostoru te države. Treći model je irski koji selektivnu imigraciju veže uz poticajni porezni sustav i investicije iseljeništva prema matičnoj zemlji”, kaže Šterc.









Kao zemlju model navodi i Mađarsku koja mlade raznim poticajnim modelima potiče na rađanje još više djece.

“Mađarska rađanje potiče raznim povoljnim kreditima i stanovima i onda se ovisno o broju djece rođene braku otpisuju krediti i daju obiteljima u vlasništvo”, kaže demograf koji upozorava kako Hrvatska mora hitno provesti te mjere ako ne želi da joj na sljedećem popisu stanovništva ne nedostaje između 400 i 500 tisuća stanovnika.

“S obzirom na neuređenost hrvatskog društva i prostora, iseljavanje mladih će se i dalje nastaviti. Sad je samo pitanje koliki će biti ulaz imigranata”, govori.









Imigranti neće riješiti naš problem

Šterc kaže kako se ne smijemo nadati kako će imigranti riješiti problem nedostatka ljudi, jer iako će jedan dio možda i postati stalno stanovništvo Hrvatske, većina će prema njegovim riječima krenuti dalje prema razvijenoj Europi.

“Umjesto da se oslanjamo na stranu radnu snagu, mi moramo hitno prestati kažnjavati žene koje su odlučile postati majke. Već prije nekoliko godina smo predložili da žena kada uđe u porodiljsko razdoblje ima istu plaću kakvu bi imala i prije odlaska na porodiljni, Također, ženama koje imaju manju plaću, u porodiljnom razdoblju bi tu plaću trebalo dići na prosjek Hrvatske”, zaključuje demograf.