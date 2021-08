IZRABLJIVANJE RADNIKA U JEDNOM LANCU ZA MALE PARE: Prepiska između šefa i radnika otkrila emotivne ucjene i eksploataciju!

Autor: L.B.

Radnik Eurospina ustupio je Radničkoj fronti prepisku u kojoj šef radnicima tumači kako moraju raditi više, iako padaju s nogu.

Lanci poput Eurospina poznati su po niskim cijenama proizvoda zbog čega postižu konkurentnost, no to se zbiva izrabljivanjem radnika po čemu su također poznati. U smjeni radi premalo radnika, od kojih se traži da istovremeno raspakiravaju palete i pune police robom te rade na blagajni. Radnici neprestano trče između blagajne i polica s robom. Šef, pak, to trčanje radnica naziva “modnom pistom” i traži od njih da “ubrzaju korak”, piše Radnička fronta u tekstu objavljenom na svojoj web stranici.

Voditelj smjene čak poziva radnice na solidarnost: “moramo se osloniti jedni na druge”, iako priznaje da su ostali bez nekoliko radnika te od njih traži da “pokriju” njihova radna mjesta. Voditelj emotivno ucjenjuje radnice da im on “ugađa” sa slobodnim danima i da dozvoljava da radnice međusobno mijenjaju smjene, iako niti jedno niti drugo, ne ide na štetu Eurospina.

‘Uključi svoju strast’

Radnicima je voditelj naredio da od sutra rade na blagajni na nogama i da budu brži u trčanju između paleta i blagajne, ne pomišljajući da jedna radnica ne bi trebala raditi dva sasvim različita posla i da je nehumano od radnika to tražiti.

Također, tu su i emocionalne ucjene šefa da on “neće trpjeti nepoštovanje prema njemu”, iako je očito da je riječ o tome da šef dobiva naredbe “odozgo” o potrebi da se radnici ubrzaju i da se pojača eksploatacija.

Inače, rad u Eurospinu reklamira se na Instagramu rečenicom “uključi svoju strast” i slikom vesele prodavačice.

‘Ako vam se to ne sviđa, ja vam ne mogu pomoći’

U nastavku je prepiska u kojoj se šef obraća radnicima:

Drage kolege,









kao što vidite situacija nije bajna. Talijanke su nam otišle, odlaze X i Y, uskoro će i Z otići. Ostajemo samo mi koji smo ovdje, nema nam ispomoći i moramo se osloniti jedni na druge.

Vidim da je vas teško pokrenuti i da je već danas teško bilo odraditi sve palete koje su stigle, a danas ih je stiglo jako malo. Tražite od mene da budem korektan prema Vama, da Vam se ugađa sa slobodnim danima, da si mijenjate smjene međusobno i ja kako bi vama bilo bolje sve to odobravam, a natrag dobivam Vaše negodovanje, negativu i nezadovoljstvo.

Sutra imate veliku količinu robe, sutra se mijenjaju promo zone, bokovi, košare itd. Stoga Vas više ne molim nego vam dajem direktne smjernice da se ubrzate na svim poljima rada, od blagajna (gdje ćete da bi bili brži ustati i biti brži), komisioniranja robe – primit ćete te palete i odraditi ih kako treba (za vašu info: 1 paleta= max 25minuta u prosjeku), pa do toga da shvatite da dućan nije modna pista već da morate ubrzati taj korak i počet razmišljat tih 7h koliko ste na poslu da ih što bolje iskoristite. Ako Vam se to ne sviđa, ja vam ne mogu pomoć, ali da ću trpit Vaše nepoštivanje prema meni: Hvala, neću. 2 i više mjeseca radite ovdje, počnite se tako i ponašat…

Čast izuzecima (znaju koji su) dobili su pohvale i poticaj…









Ispod je moguće vidjeti prepisku, a poslali smo upit Eurospinu Pula, koji ćemo objaviti kada se očituju.