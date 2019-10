Iznimno važan zajednički projekt Hrvatske i BiH: Dvije države bit će spojene mostom! Radovi počeli!

Autor: Dnevno

U petak je kod Gradiške na bosanskohercegovačkoj obali Save označen početak radova na gradnji novog mosta preko te rijeke koji će povezati Hrvatsku i BiH, a svečanosti je, uz visoke dužnosnike dvije države, nazočila i europska povjerenica za mobilnost i promet Violeta Bulc.

Novi most, o kojemu se pregovaralo punih 14 godina, trebao bi biti izgrađen u roku od 30 mjeseci i osigurat će povezivanje postojeće mreže autocesta u Hrvatskoj i BiH te značajno ubrzati promet na iznimno frekventnom međudržavnom graničnom prijelazu, koji prestavlja najkraću cestovnu vezu od Zagreba prema Banjoj Luci i Sarajevu.

Kod Gradiške se granični promet trenutačno odvija starim mostom i kroz središte grada, što dovodi do ogromnih gužvi. S bosanskohercegovačke strane autocesta je odavno izgrađena sve do obala Save, a prošle godine dovršen je i novi carinski terminal te opremljen granični prijelaz, no oni neće biti u uporabi sve dok se ne izgradi most.

Hrvatski ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković kazao je na svečanosti kod Gradiške kako je bolje prometno povezivanje potreba obje države i ljudi koji u njima žive.

“Izgradnja mosta kod Gradiške podjednako je važna za Hrvatsku i BiH jer će povezati stanovnike s obje strane Save”, kazao je Butković.





Dodao je kako provedba projekta u prvoj fazi znači gradnju mosta preko Save, koji će istodobno omogućiti spoj na koridor oznake E661, koji povezuje središnju Europu i Jadran. Zahvalio je Europskoj komisiji na pomoći dodajući kako su ulaganja Hrvatske u promet do sada dosegnula iznos od tri milijarde eura, pri čemu je najviše investirano u ceste i željeznice.

Bulc: Europska perspektiva za BiH

Europska povjerenica za mobilnost i promet Violeta Bulc, koja je zbog početka gradnje mosta također stigla u BiH, kazala je kako je projekt rezultat ulaganja velikog truda, istaknuvši njegovo posebno značenje.

“To je europska perspektiva i mi želimo brz napredak BiH na putu ka Europi”, kazala je Bulc dodajući kako trajni cilj EU ostaje poboljšati povezanost zapadnog Balkana i EU. Stoga je BiH do sada odobreno 215 milijuna eura bespovratne pomoći za područje prometa.

Šef Delegacije EU u BiH Johan Sattler kazao je kako je sufinanciranje gradnje mosta najbolji dokaz spremnosti Unije da pomogne regiji i doprinese povezivanju ljudi. Podsjetio je kako je do sada kroz bespovratna sredstva za prometne projekte osigurano 800 milijuna eura, a cilj je da taj iznos prijeđe milijardu eura.

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik potužio se kako se na početak gradnje čekalo dugih 10 godina kazavši kako je o tome neuspješno pregovarao s Ivom Sanaderom, Ivom Josipovićem i Zoranom Milanovićem. Sugovornike je na kraju, rekao je, ipak našao u sadašnjoj hrvatskoj vladi.

“Zahvaljujem se sadašnjoj vladi Hrvatske na razumijevanju, predsjedniku (Andreju) Plenkoviću i ministru ( Olegu Butkoviću) kao i predstavnicima EU”, kazao je Dodik. Dodao je kako je najvažnije da će most ipak biti izgrađen i to vjerojatno prije roka a prigodu je iskoristio kako bi poslao poruku da ostaje zainteresiran za približavanje EU, no ne i NATO-u.

Izgradnja mosta – zajednički projekt dviju država

Most kod Gradiške će graditi konzorcij kojega čine “Integral inženjering” iz Laktaša u BiH te “Đuro Đaković – montaža” iz Slavonskog Broda i “Zagreb – montaža”. Most će biti dug 430 metara sa po dva prometna traka u svakom smjeru.

Sam ugovor za izgradnju mosta vrijedan je 23,5 milijuna eura i potpisan je u sjedištu Hrvatskih cesta u srpnju ove godine. Dvije države gradnju mosta će financirati u podjednakim omjerima. Ugovorom je predviđena izgradnja potpuno novog međudržavnog mosta i to u sklopu realizacije prve faze planirane brze ceste Granica Mađarske – Virovitica – Okučani – granica Bosne i Hercegovine, na dionici Okučani – granica BiH.

Izgradnja mosta kod Gradiške predstavlja zajednički projekt dviju država a realizira se temeljem Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara BiH. Projekt u prvoj fazi podrazumijeva izgradnju mosta kao dijela koridora E661, koji povezuje područje srednje Europe i Jadranskog mora, a proteže se od Balatona u Mađarskoj do Splita u Hrvatskoj.

Europska unija sufinancira ovaj projekt sa 6,8 milijuna eura bespovratnih sredstava, uz zajam Europske investicijske banke i sredstava koja su osigurala Hrvatska i Bosna i Hercegovina.

Most je dio velike infrastrukturne investicije EU u ukupnom iznosu od 38,4 milijuna eura, koja uključuje i izgradnju graničnog prijelaza s Hrvatskom na dionici autoceste Banja Luka- Gradiška, kao i dionicu te autoceste.

Stajalište je EU kako ovaj projekt predstavlja važan korak ka integraciji regije zapadnog Balkana u okviru Agende povezivanja (Conectivity Agenda), koju je Europska unija pokrenula 2015.sukladno Strategiji Europske komisije za zapadni Balkan.