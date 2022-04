IZNENADIT ĆE VAS PERKOVIĆEV DOPRINOS U RATU! Branitelj posve uvjeren: ‘Osuđen je bez ijednog dokaza, i sudac je priznao da imaju samo indicije’

Autor: N.K

Nekolicina generala iz Domovinskog rata potpisalo je zahtjev za pomilovanjem Josipa Perkovića i Zdravka Mustača kojeg će odvjetnik Anto Nobilo uručiti predsjedniku Zoranu Milanoviću.

RTL je sada došao i posjed tog pisma kojeg između ostalog potpisuje i Ante Gotovina. Osim njega, zahtjev će potpisati Ivan Čermak, Pavao Miljavac, Ljubo Ćesić Rojs, Marinko Krešić i Davor Domazet Lošo.

Mustač i Perković osuđeni su u Njemačkoj na doživotni zatvor zbog toga što ih se dovelo u vezu s ubojstvom imigranta Đurekovića dok su bili na čelu jugoslavenske tajne policije UDBA-e. Generali smatraju kako je Perković posebno zadužio Hrvatsku u Domovinskom ratu, a kako nam je jučer rekao Ljubo Ćesić Rojs, presudu smatraju nepravednom. Zanimljivo, Rojs je u međuvremenu povukao potpis iako je gorljivo branio Perkovića.

“Računao sam na solidarnost braniteljske populacije”

Perković i Mustač su brigadiri Hrvatske vojske i generali traže da ih se pusti na slobodu.

Nobilo je za RTL otkrio i kako su uspjeli dobiti Gotovinu.

“To su generali sami obavili. Ja sam dobio potpisani tekst. Nije me iznenadilo što je Gotovina potpisao. To sam očekivao. Jasna mi je solidarnost ratnih drugova koji su bili u žiži. Milanović je govorio o malo dobrih ljudi koji su branili Hrvatsku, a možete zamisliti koliko je malo od tih malo dobiti ljudi bilo 1991. Njih je bilo, Rojs je rekao, 14-15 koji su stvarali hrvatsku vojsku i oni su dosta povezani. Ja sam računao da bi to Ante Gotovina mogao napraviti kao izuzetak jer se on u ništa osim protokola ne miješa, ali računao sam na nerv solidarnosti braniteljske populacije”, kazao je.

Na pitanje hoće li pismo izazvati burne reakcije u dijelu braniteljske populacije, Nobilo je kazao da je vidio portale

“Siguran sam da pravi branitelji iz rova iz 1991. koji su zaista ratovali, a ne bili po minhenskim bojnama i gostionama, da će podržati svoje brigadire”, kazao je.

136 konvoja oružja

Na pitanje hoće li se generalima s popisa pridružiti još koji, Nobilo je kazao da prima pozive od jutra te da mnogi koji su imali istaknute vojne funkcije žele potpisati pismo za pomilovanje.





“Idući tjedan ćemo napraviti aneks onih koji bi se pridružili zahtjevu, ali ne bi htjeli široko, htjeli bi da to budu ljudi koji su poznavali Perkovića i s njim surađivali. Ne želimo referendum, nego oni koji sz znali što on radi. On je radio tajne poslove. Ja kao branitelj sam tek ovih dana doznao većinu tog što nisam znao. Perković za vrijeme embarga, vidimo u Ukrajini koliko je važno oružje, bili smo u goroj situaciji nego Ukrajina. On je suprotno međunarodnom pravu i zakonima susjednih država i Jugoslavije uveo 136 konvoja oružja i municije, metak nije izgubio”, kazao je.

“Osuđen je bez ijednog dokaza”

Kazao je i da je dobio pismo generala te da će u utorak to biti Milanoviću predano.

Kazao je da i dalje ostaje pri tvrdnji da je Perković nevin čovjek unatoč pravomoćnoj presudi.









“Bez obzira na presudu to je bilo nepošteno suđenje. Nisu imali dokaz, čak je i sudac priznao u presudi da nemaju dokaza nego indicije, ali nisu imali zatvoreni krug indicija već bi slobodno sudačko uvjerenje spajalo pojedine indicije. To je presuda po meni donesena u režiji njemačke tajne službe. Toliko sam bio ogorčen da mogu suditi bez ijednog dokaza”, kazao je Nobilo.