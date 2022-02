‘IZMIŠLJAJU SE SUKOBI U HDZ-u’ Udarili po oporbi: U snove o rušenju Vlade pokušali uvući i njih

Autor: Dnevno.hr

HDZ se oglasio na Facebooku, kažu, nije točno da u stranci postoje previranja ili sukobi.

Dodaju, parlamentarna većina je jaka i stabilna.

Ova reakcija dolazi nakon jučerašnjeg turbulentnog sastanka vladajuće koalicije na kojem je došlo do neslaganja po pitanju nasljednika bivšeg ministra gospodarstva Darka Horvata. Naime, premijer Andrej Plenković je predložio da to bude Stjepan Čuraj, što je naišlo na negodovanja među nekim partnerima u koaliciji. Na kraju je odlučeno da će novog ministra do kraja tjedna predložiti iz HDZ-ovih redova.

HDZ-ovci tako danas ponavljaju izjavu Branka Bačića da ‘ovako jaki i stabilni HDZ smeta onima izvan HDZ-a.

“Nakon toga, već tisuću puta viđeno, izmišljaju se nekakva ‘previranja’, navodni ‘sukobi’, ‘ultimatumi’ u redovima HDZ-a. Nekakve ‘ponude’ – koje ne postoje. Tako su danas u svoje snove o rušenju Vlade RH pokušali uvući i DP novom dezinformacijom – koju su u DP-u sami odmah demantirali! Nema izvanrednih izbora, nema podjela u HDZ-u. Parlamentarna većina čvrsta je i stabilna. Naša Vlada nastavlja raditi svoj posao – za koji je dobila povjerenje hrvatskih građana i 2016. i 2020. godine. Stoga neka dušebrižnici stanje podijeljenosti i sukoba potraže u redovima nemoćne, jalove oporbe. U njoj će ga i pronaći”, objavljeno je na profilu HDZ-a na Facebooku.